Chotza - Plump u Primitiv (10 Jahr Furchtbar) Chronique Plump u Primitiv (10 Jahr Furchtbar)

Cette sortie n’est pas une nouveauté, mais un réenregistrement d’un album de 2014. Ça tombe bien, très rares sont ceux qui avaient entendu parler de CHOTZÄ jusqu’à maintenant. 10 ans d’existence pourtant… d’où le petit surnom donné à cet album souvenir : Plump U Primitiv (10 Jahr Furchtbar). Même ceux qui connaissaient l’original pourraient y trouver leur compte puisque non seulement les morceaux ont bel et bien été réenregistrés, mais deux pistes y ont été ajoutés, allongeant la durée totale du méfait à une quarantaine de minutes. Ce n’est plus le label suisse BMTC qui s’occupent d’eux, mais l’allemand Folter Records, ce qui devrait être un bon boost supplémentaire !



Et en parlant de boost, on est bien servi avec la musique du groupe. Déchainée ! Son mentor est une vraie pile électrique, un fonceur qui dézingue tout : Szivilizs. Même les autres membres, il les dézingue ! Le Suisse n’est jamais parvenu à rester bien longtemps avec les mêmes comparses et le ménage est quasiment annuel dans sa demeure. Pour ces auto-reprises, c’est accompagné de Raven Dust aux guitares qu’il répand sa magnifique destruction sonore, mais il reste bien entendu l’âme et le visage de la formation. La pochette le montre bien d’ailleurs, c’est le show de monsieur ! La photo choisie peut porter à confusion et laisser croire qu’il s’agit d’un live, mais pas du tout. Pour le reste, elle est efficace, car elle dévoile bien l’esprit du groupe. Oui c’est black metal, oui c’est la bière aussi, oui c’est cru, oui c’est habité !



Black metal, j’ai dit black metal… Je n’ai pas tort, mais attention, le bonhomme pourrait vouloir me corriger, parce qu’au black metal, il a tendance à ajouter de vieilles passions, principalement… du thrash ! Et pas des petites gouttes comme celles qui ornent ton slip après tes passages aux chiottes, mais de bons gros seaux ! Sakrifiss serait ridicule en voulant citer des références thrash ou en tentant des comparaisons, étant donné qu’en thrash il se limite à deux ou trois groupes appréciés, mais ce qui importe c’est de voir qu’alors qu’il est normalement allergique au style, c’est passé crème ici ! Déjà que les compositions sont surexcités et bouillantes, les solos mélodiques thrash parviennent à tout dégommer. Un peu comme si un spectateur lambda bourré dans un pogo se démarquait subitement en projetant les autres dans les airs… à l’aide d’un seul bras. Tu fais « Waouh ! ».



Cet album est comme ça. Il déchire ta race. Il n’est pas très intelligent, mais il a des éclairs de férocité, d’autres d’inspirations de riffs. Prends ta bière, mets CHOTZÄ, va mettre des coups de latte à tes voisins.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Folter Records Black metal sauce thrash notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Chotza

Black metal sauce thrash - 2011 - Suisse

écoutez Schtumpf isch Trumpf

tracklist 01. Hass Musig 02. Plump u Primitiv 03. Todfiggä 04. Jesus vo Na(rsch)zareth 05. Kabutt 06. Schliimschiisä 07. D' Eva mitem Chuchimässer 08. Schtumpf isch Trumpf 09. Wäuschä Wii

Durée : 39:22

parution 25 Juin 2021