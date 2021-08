Urfaust - Einsiedler Chronique Einsiedler (EP)

Le visage de l’ermite s’entrevoit

À travers la lueur tremblotante des bougies.

Les volutes de fumée faiblement tournoient,

Dansent dans l’unique pièce défraîchie

Où flotte une odeur de crasse, d’encens et de moisi.



Des bouteilles d’alcool recouvrent le sol nu,

Entourent, tels des totems, le clochard céleste.

Les psychotropes l’élèvent, sensibilité accrue.

Les yeux clos, entre deux mondes il s’est mû

Sans esquisser le moindre geste.



La transe

La clef

La connaissance



Du fond du néant semble provenir de la musique,

Une voix puissante conduisant un obscur rituel,

Rémanence d’une croyance atavique.

Les sons se rapprochent, diablement hypnotiques,

Explosion de couleurs, de formes, porte ouverte sur l’Infini.



Un deep trip cosmique mené par IX aux claviers

Avalanche de sonorités tortueuses et hallucinées

Laissant entrevoir un après plus funeste.

Le deuxième esprit animant Urfaust, ténébreuse entité.

« Verderber » sans relâche moleste.



Hypnos et Thanatos, côte à côte, triomphants,

Sonnant le glas de l’ascension,

Ils frappent de concert, sans distinction.

Ne reste plus qu’un goût de sang,

Le déchirement des cris et la douce désillusion.



Intoxication

Possession

Déchéance



Corps secoué de spasmes, yeux révulsés,

Dans les veines coule l’amer poison,

Pris de court par cette soudaine âpreté.

Aux oreilles claquent les lignes de guitare désabusées,

Lente et douloureuse agression.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE