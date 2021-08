Eisenkult - …Vom Himmel, Hoch Herab Chronique …Vom Himmel, Hoch Herab

Créé à la base comme un projet parallèle à MAVORIM et MEUCHELMORD (où l’on retrouve des membres respectifs à ces deux formations), EISENKULT a profité des confinements successifs pour rapidement dévoiler au monde sa musique en sortant ce deuxième album quasiment un an jour pour jour après le premier, celui-ci gardant la même base Black Metal réciproque à ces différentes entités tout en proposant quelque chose de plus ambitieux. Conservant cette vision traditionnelle du genre mais osant également élargir leurs compositions vers de nouveaux horizons le trio va durant un peu plus de quarante minutes mélanger tout cela, pour offrir un rendu intéressant à la fois primitif, énervé et occulte qui va alterner rythmiquement de façon permanente.



Donnant le ton de ce que va être ce long-format dès l’introduction « Einklang » (avec ce clavier bontempi inquiétant et délicieusement rétro), le combo va enchaîner dans la foulée avec l’ultra-court, radical et rapide « Ein Leib, Ein Feuer » qui au son de riffs minimalistes nous balance une bonne rage Punk à l’ancienne, ponctuée de quelques arpèges et de parties rampantes propices au secouage de tête en règle. Malgré sa durée plus que réduite ça varie en permanence et évite ainsi l’écueil de la linéarité trop rapide, un constat partagé sur le très bon « Ein Brunnen Voller Aas » qui bien que s’étirant un peu trop montre un soupçon de mélodie émergeant de la noirceur d’où l’on peut entendre des ambiances martiales inquiétantes. Car ces relents totalitaristes et militaristes vont retentir à de nombreuses reprises et tout d’abord sur l’interlude « Wie Es Dröhnt Und Wie Es Schallt » où rien d’électrique n’est présent, compensé par de l’orgue continu à consonnance morbide qui semble s’inspirer des requiem des grands compositeurs, et dont les voix chantées en Allemand ajoutent au malaise ambiant en semblant nous renvoyer aux congrès de Nuremberg et à ses cathédrales de lumière. D’ailleurs dans la foulée de ce moment à part le morceau-titre continue sur cette même lancée dictatoriale une fois les cloches d’ouverture entendues, car ça joue sur une facette épique et guerrière assumée au rythme endiablé où le riffing simple et agressif ainsi que la voix semblent tirés du son Rac venu du Royaume-Uni et d’Europe de l’est. D’ailleurs histoire de continuer sur une accessibilité moindre on peut facilement parler de « Von Himmel, Hoch Herab » à la facette plus industrielle mais aussi plus religieuse et barrée, où les accents mystiques prononcés renforcent l’impression de malaise et bizarrerie.



Cependant après une première moitié réussie et intéressante le début de la seconde va être un peu moins convaincant, la faute à un « Brutal Und Furchtlos Stumpf » bien trop long et répétitif, malgré un retour à une certaine forme de radicalité et de simplicité dans l’écriture (alors qu’il contient pourtant des plans sympathiques). Heureusement que ce soit avec « Totenglocke » tout en variations et bien remuant, ou encore « Wir Klagen Deiner Wunden » au mid-tempo prononcé et aux cassures nombreuses cette galette va retrouver des couleurs (noires au demeurant) et se clôturer de façon plus convenable, tout en ayant fait passer un bon moment. Néanmoins force est de reconnaître que ça s’étire parfois un peu trop et que les différents effets proposés ne sont pas toujours du meilleur goût, (et tombe parfois comme un cheveu sur la soupe) même si ça n’est jamais bourratif. Plus frontale quand la vitesse est présente et plus ambitieuse quand elle est moins présente cette réalisation ne marquera cependant pas l’année de son empreinte tant c’est parfois un peu distordu entre les différentes plages et que le manque relatif d’homogénéité se fait ressentir à plusieurs reprises. Néanmoins s’il n’atteindra pas le niveau des combos principaux de ses membres ce nouveau nom un peu hors des sentiers battus mérite qu’on y pose une oreille tant on y trouve quelques bons moments propices au défouloir comme au headbanging, à défaut de revenir souvent sur la platine et de rentrer insidieusement et durablement dans les esprits même les plus ouverts.

2021 - Purity Through Fire Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Eisenkult

Black Metal - Allemagne

écoutez Ecoute intégrale

Eisenkult

tracklist 01. Einklang 02. Ein Leib, Ein Feuer 03. Ein Brunnen Voller Aas 04. Wie Es Dröhnt Und Wie Es Schallt 05. Eisenkult 06. Brutal Und Furchtlos Stumpf 07. Totenglocke 08. Wir Klagen Deiner Wunden 09. Vom Himmel, Hoch Herab 10. Ausklang

Durée : 41 minutes

line up P. / Chant - Guitare - Claviers

Cernunnos / Chant - Basse

Valfor / Batterie

parution 7 Juin 2021

