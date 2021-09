Eastwood - Antibiose Chronique Antibiose

"Antibiose", premier full-length d'Eastwood, s'imposera comme l'une des sorties de l'année. Et pas qu'en matière de Grindcore.



Oui, le Dirty Harry teuton joue du Grindcore, mais de la grande école. De celle qui ne se contente pas uniquement de jouer le plus vite possible et de hurler. Eastwood sait composer, épurer sa partition au service d'une branlée libérée de tout superflu, une simple et belle volée de 44 fillette administrée en travers du joufflu, pour laquelle on signe les yeux fermés. "Antibiose", ce n'est bien que ça - Et en même temps, on ne lui demandait pas grand chose d'autre. Un disque qui, "Antibiose" comme un bon pinard, ni plus, ni moins, mis en bouteille pour des gourmands, et par des gourmets perfectionnistes.



Que c'est précis, que ça joue tight ! L'arrivée derrière les fûts du batteur des monstrueux Warfuck n'y est certainement pas pour rien : Monsieur dispense ses blast-beats avec une hargne qui force le respect. On entendrait presque les ampoules se former entre ses phalanges au fil des tapis de blasts, des roulements qui filent le tournis et des cassures stop'n'go complètement jouissives (la doublette "Bewusstseinsimplantat" / "Plastiglomerat ") - et ce feeling, Seigneur ! Les amateurs salueront les petits ajouts çà et là, cette ride qui accompagne le découpage des lignes de guitare de "Das Nichts am Ende des Tunnels", la Chinoise qui cisaille la chique au chant sur "Reality Construction Kit"... Tant de tirs d'artillerie venus soutenir des riffs taillés pour échauffer les oreilles : le concerto pour tronçonneuse "Monoperceptose", "Anthropozentrische Kackscheiße" qui fait immanquablement penser à l'école Suédoise... Ouaip, du Grindcore pur jus, légèrement teinté de PV aux encolures, deux ou trois relents de Death Metal bien sentis, solidement arnachés par une production sur-mesure, qui rend service à chacun des mercenaires derrière les instruments. Sans oublier les samples, malheureux ! Parfois idiots (le démarrage du morceau-titre), mais surtout délicieusement revendicatifs, entre l'interlude un poil longuette "Weißes Rauschen" mélangeant Nadine Morano (si mon audition ne me trompe pas) et Donald Trump, la simplette dans le déni ouvrant "Reality Construction Kit" ou "Plastiglomerat", qui résume en quelques lignes le propos d'Eastwood : "The planet is fine... The people are fucked !"



