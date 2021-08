Càirdeas Fala - Sons of the North Chronique Sons of the North

Cette pochette m’a attiré et c’est à nouveau sans avoir rien entendu de CÀIRDEAS FALA, groupe australien, que j’ai décidé de m’offrir son premier album. Et bien m’en a pris parce que les 48 minutes de Sons of the North ont répondu à mes attentes. Je ne savais pas trop ce qui allait m’attendre musicalement, et je me suis même demandé si la cornemuse allait être un élément à part entière. Mais non, elle apparaît peu, trèèèès peu ! Elle n’est même pas secondaire d’ailleurs, et si l’instrument fait bien son apparition, c’est uniquement sur l’introduction de « The Piper’s Call », titre qui ouvre l’album de 8 morceaux.



C’est donc plutôt pour la thématique que ce visuel a été choisi, et les Australiens s’intéressent effectivement à leurs racines, à l’héritage écossais ! C’est ainsi que le duo formé de Son of Weir (guitares / basse / BAR / Tin Whistle) et Son of Mackay (Vocaux / Claviers) écrit par exemple sur la bataille de Bannockburn, celle qui a vu l’armée écossaise défoncer les troupes anglaises en 1314. Cette envie de parler du pays viendrait, selon la biographie trouvée, du référendum sur l’indépendance de l’Ecosse qui s’est déroulée en 2014. Le « non » l’avait emporté.



Thématique originale, mais effectivement thématique qui ne se retrouve pratiquement pas dans la musique du groupe. Il n’y a finalement que sur « Of Truth & Fire » que l’on a l’impression de découvrir un petit frère à SAOR. Le côté folk y est aussi présent avec une flûte irlandaise qui s’impose d’un bout à l’autre du morceau. Les ressemblances deviennent tellement fortes qu’à la première écoute j’étais persuadé qu’il s’agissait d’une reprise ! Cette mélodie me semble familière, mais apparemment non, c’est bien un titre original… Ce sera alors le morceau favori de ceux qui attendaient un esprit « écossais », car sur les 7 autres morceaux, les Australiens se classent plutôt dans le black metal mélodique raw. Et là encore, deux orientations différentes se distinguent selon les titres : certains plus hargneux font penser à FORTERESSE ("The Piper's Call"), d’autres plus posés rappellent des formations de chez nous, tendances toulonnaises ! C’est par exemple DESOLATION TRIUMPHALIS que j’ai eu en tête à chaque écoute de « 1314 » et « The Land That Begat Me » ! Et vu que le seul méfait du groupe français remonte à 2006, ma joie a été réelle en découvrant un potentiel successeur à ces génies disparus !



Au final cet album mérite bel et bien l’écoute. Non, il aura du mal à rester comme une référence, mais oui, il s’écoute à répétition et sans lasser.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Werewolf Promotion Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Càirdeas Fala

Black Metal - Australie

écoutez Of Truth & Fire

tracklist 01. The Piper's Call 02. In Blood & Spirit 03. Forever Strong 04. 1314 05. Herald of War 06. The Land That Begat Me 07. The Butcher's Apron 08. Of Truth & Fire

Durée : 47:14

parution 24 Janvier 2021

Essayez aussi Nattverd

Vandring

2021 - Osmose Productions Infinity

Non De Hac Terra

2013 - New Era Productions Forgotten Woods

As The Wolves Gather (Rééd.)

(+ Sjel Av Natten)

2017 - Aeternitas Tenebrarum Musicae Fundamentum Marduk

Rom 5:12

2007 - Blooddawn Productions Serment

Chante, O Flamme de la Liberté

2020 - Sepulchral Productions