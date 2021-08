Drawn And Quartered - Congregation Pestilence Chronique Congregation Pestilence

Alors oui, je fais souvent une fixette sur la batterie, c'est un peu une obsession chez moi. On ne plaisante pas avec les sacro-saints blast-beats ! Cependant, si je tape volontiers sur le batteur, pour moi le plus gros souci de ce Congregation Pestilence, on ne peut pas non plus tout lui mettre sur le dos. Au-delà de la batterie et de l'absence de vrais bons gros blast-beats des familles, force est de constater la claire baisse d'inspiration de Kuciemba dans les riffs. On a même parfois l'impression qu'il se contente de bourdonnements, de "buzzsawing" que de vrais riffs sur les parties rapides. Encore une fois, la production brouillonne n'arrange rien et il faudra plusieurs écoutes avant de pouvoir tout discerner (et encore !). Deux-trois riffs mid-tempos m'ont aussi fait un peu tilter. Pas mauvais mais trop "dansants" pour le style pratiqué.Et puis, ré-enregistrer quatre titres de la démo dispensable de 2016 Proliferation of Disease ("Proliferation of Disease", "Dispensation (Rise of the Antichrist)", "Six Devils (Trepanation)" et "Rotting Abomination (The Cleansing)") sur neuf morceaux soit presque la moitié de titres non inédits, cela ne s'apparente pas vraiment à une démarche ambitieuse.



Font-ils au moins quelque chose de bien ici, mes anciens chouchous ? Oui ! Dans le marasme ambiant, on pourra tout de même trouver quelques éclairs qui, sans se mettre au niveau de la formation à plein régime, nous rappelleront au moins pourquoi on l'appréciait. En fait, cela passe beaucoup mieux dès que le tempo ralentit. Là où le batteur ne fait pas trop tâche et que l'on distingue tout correctement. On pourra citer l'ouverture de "Oblivion Pilgrimage" ou quasiment tout le titre de clôture, le lancinant "Congregation Pestilence", de très loin la meilleure piste de l'œuvre, entre autres parce que c'est justement la plus lente. Au moins, on termine sur une bonne note ! Leur point commun outre le tempo ? Le jeu en lead de Kuciemba. Même si ses solos ont un peu trop tendance à se ressembler, ils constituent toujours un des atouts principaux de Drawn and Quartered, une partie importante de son identité, des mélodies à la fois classieuses et perverses. Et dans l'ensemble, la musique des Américains dégage toujours ce côté ultra sinistre, malsain, malfaisant et barbare que j'affectionne tant. Néanmoins, est-ce que j'écoute Drawn and Quartered pour les séquences lentes ou quelques fulgurances solitaires ? Non, je l'écoute pour le tout. Et ça, ils me l'ont enlevé. Voilà pourquoi je ressens autant de colère et d'amertume. Je ne prends aucun plaisir à tirer à boulets rouges sur un groupe pour lequel j'ai le plus grand respect. J'étais comme un gosse quand j'ai pu les voir lors de leur premier et unique concert en Europe au NRW Deathfest en 2019, même si le batteur de session n'avait lui non plus pas été à la hauteur. J'exprime juste la vérité. Ma vérité, du moins. Car j'ai pu lire beaucoup de louanges ici et là sur ce Congregation Pestilence. Tant mieux pour le groupe et son label français. Ils n'ont pas besoin de moi après tout. Et moi je n'ai plus besoin d'eux quand il existe des Dead Congregation et des Deiquisitor. On pourra citer l'ouverture de "Oblivion Pilgrimage" ou quasiment tout le titre de clôture, le lancinant "Congregation Pestilence", de très loin la meilleure piste de l'œuvre, entre autres parce que c'est justement la plus lente. Au moins, on termine sur une bonne note ! Leur point commun outre le tempo ? Le jeu en lead de Kuciemba. Même si ses solos ont un peu trop tendance à se ressembler, ils constituent toujours un des atouts principaux de Drawn and Quartered, une partie importante de son identité, des mélodies à la fois classieuses et perverses. Et dans l'ensemble, la musique des Américains dégage toujours ce côté ultra sinistre, malsain, malfaisant et barbare que j'affectionne tant. Néanmoins, est-ce que j'écoute Drawn and Quartered pour les séquences lentes ou quelques fulgurances solitaires ? Non, je l'écoute pour le tout. Et ça, ils me l'ont enlevé. Voilà pourquoi je ressens autant de colère et d'amertume. Je ne prends aucun plaisir à tirer à boulets rouges sur un groupe pour lequel j'ai le plus grand respect. J'étais comme un gosse quand j'ai pu les voir lors de leur premier et unique concert en Europe au NRW Deathfest en 2019, même si le batteur de session n'avait lui non plus pas été à la hauteur. J'exprime juste la vérité. Ma vérité, du moins. Car j'ai pu lire beaucoup de louanges ici et là sur ce Congregation Pestilence. Tant mieux pour le groupe et son label français. Ils n'ont pas besoin de moi après tout. Et moi je n'ai plus besoin d'eux quand il existe des Dead Congregation et des Deiquisitor. De toute façon, il me suffit de réécouter le triptyque magique Return of the Black Death / Extermination Revelry / Hail Infernal Darkness ou plus récemment Feeding Hell's Furnace (le dernier opus avec Dario Derna ...) si je veux le meilleur de Drawn and Quartered. C'était quand même autre chose que cette bouillie. La déception de l'année, sans aucun doute.

