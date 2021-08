Groza - The Redemptive End Chronique The Redemptive End

Rahahaahahaha, la honte ! La grosse honte de tous les temps, la pire honte imaginable. Mais apparemment, comme le ridicule ne tue pas, la honte non plus ! Quoi tu ne sais pas de quoi je parle !? Mais d’ Unified in Void, le premier album des Allemands de GROZA, sorti en 2018 avant celui dont on va parler aujourd’hui ! Eh bien figure-toi que trois personnes l’ont chroniqué... Non, pas « chroniqué » mais plutôt « critiqué »... Ou plutôt non, pas « critiqué » mais « descendu »... Non, pire, elles l’ont EXTERMINE ! Toutes les trois lui ont mis une note de 0 ! Sur 100 ! 0/100 pour trois personnes et donc une moyenne de 0/100. C’est... C’est... C’est DEGUEULASSE, rahahahahaha ! Mérité ? Non, jamais. Même un album de dungeon synth ne mériterait pas cette note ! Mais alors pourquoi ? Qu’est-ce qui a cloché avec ce premier effort ? Eh bien un élément de réponse est dans le nom du groupe. GROZA. Ça te fait penser à quoi ? Tu as intérêt à avoir la bonne réponse sinon les trois méchants qui ont éradiqué Unified in Void vont revenir pour te scalper les couilles ! Oui, c’est ça, Groza est le nom du premier album de MGLA, paru en 2008. Bien entendu, ce n’est pas un hasard, mais bel et bien le fait que cet apparent quatuor est fan des Polonais. Et son premier opus était plus qu’un hommage, mais un « véritable calque, version pauvre ». Et comme tout le monde le sait, il n’y a rien de plus sévére qu’un fan face à un autre fan. Donc ça a été zéro tolérance, « et un, et deux, et trois zéros » !

Mais il y a la voix des fans, la voix des critiques, et puis il y a aussi la voix des autres, dont celle des labels, qui eux aiment bien au contraire des groupes qui ressemblent à d’autres groupes déjà établis. Présenter un mini MGLA dans son écurie, ça peut faire son effet. Et c’est carrément AOP Records qui avait proposé le premier album. Moins de réussite qu’avec HARAKIRI FOR THE SKY ? Pas sûr que ça, car finalement les polémiques ça fait parler, et ça peut même servir une formation ! Du coup le label semble satisfait des résultats de GROZA et il lui redonne sa confiance pour un second essai dans ses rangs. Et ça fonctionne ! Un clip ambitieux a été filmé et posté sur YouTube en juillet 2021 : 180.000 vues en un peu plus d’un mois ! Ah oui ! C’est quelque chose ça quand même ! C’est que visuellement et conceptionnellement aussi GROZA en jette. Il a bien étudié ce qu’il fallait proposer dans ces catégories-là pour être « à la page » et « moderne », et c’est avec des masques et des cagoules que les musiciens apparaissent. Ils créent là encore un univers emprunté à d’autres, mais dans une mouvance qui est devenue presque aussi nécessaire que nos vieux corpse-paint à l’époque...



Ce que tu lis ici te rebute ? Tu es allergique à cette vague de black du jeune d’après MGLA, type UADA ou GAEREA ? Alors ne va même pas écouter, parce que c’est exactement ce que tu y trouveras. Les 42 minutes de cet album, réparties en 6 pistes, proposent sur une belle production un black metal agressif coup de poing aux vocaux puissants, saupoudré de riffs mélodiques galopants, et bien entendu des passages de pures caresses salvatrices. Prévisible ? Tout à fait ! C’est tellement similaire aux groupes déjà cités que ça pourrait en devenir clichesque, mais est-ce un cas isolé ? Est-ce nouveau ? Combien de groupes ont copié DARKTHRONE sans qu’on le leur reproche mais au contraire qu’on vante leur capacité à perpétuer un style ? Pareil avec tous ces groupes de sympho, de dépressif, d’orthodoxe ! Alors oui, l’histoire ne gardera que ceux qui se sont un peu démarqués, mais si nous vivons dans le moment, sans chercher à savoir avant tout le monde ce qui restera ou ce qui mériterait d’être dans notre prochain top, on peut très bien savourer cet album qui procure du plaisir. Il copie, mais il sait créer des images, des sensations, et durant son écoute, il m’a entraîné dans son monde !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - AOP Records Black Metal 2.0 notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 7.75/10

plus d'infos sur Groza

Black Metal 2.0 - 2016 - Allemagne

nouveaute A paraître le 6 Août 2021

tracklist 01. Sunken in Styx - Part I : Submersion 02. Sunken in Styx - Part II : Descent 03. Elegance of Irony 04. The Redemptive End 05. Nil 06. Homewards

Durée : 42:01

Essayez aussi Ad Hominem

Dictator

(A Monument Of Glory)

2009 - Darker Than Black Blestema

Los elogios noctambulares

2016 - Hycha Nutabe Rex Saqra's Cult

The 9th King

2019 - Amor Fati Productions P.H.O.B.O.S.

Atonal Hypermnesia

2012 - Megaton Mass Products Sarkrista

Summoners of the Serpents Wrath

2017 - Purity Through Fire