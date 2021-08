Czarnobog - Night of Uralic Storm Chronique Night of Uralic Storm

Même si c’est la première fois que Thrashocore parle de CZARNOBOG, la formation allemande sort ici son 8ème album déjà. Un rythme très soutenu puisque le premier était paru en 2012. Le petit monsieur qui fait tout en son sein est effectivement un hyperactif et il participe aussi fréquemment à des splits, ayant partagé l’affiche ces dernières années avec OSTVIND, INFERNO REQUIEM, WALDSEEL, FOGNIGHT, NECRO FOREST et encore quelques autres des groupes les plus underground de l’underground. Car soyons honnêtes, nous ne sommes pas nombreux à réagir à l’énonciation de ces noms ! Si ? Tu en connais un ou plusieurs ? Par contre, en ce qui concerne NECRO FOREST, c’est un split entre soi et soi-même puisque c’est également tenu par Wehrgoat. Oui, oui, il est hyperactif à tel point qu’il joue aussi dans d’autres formations ! CZARNOBOG, NECRO FOREST, COSMIC ISOLATION, KRIGSVINTER, WELIGOR, STURMFOLK... Un passionné ! Un fanatique ! Un serviteur des ténèbres !



Et même si des nuances de style se ressentent entre ses différents projets, il reste toujours dans le black metal, et souvent sous sa forme la plus crue. Ici aussi, et CZARNOBOG est, comme sa pochette l’annonce, un enfant du trve black, un disciple des anciens DARKTHRONE, et un bon petit soldat dans l’armée des formations actuelles qui essaient de faire survivre un style particulier. Alors les 10 pistes de cet album respecte les codes, respecte la tradition, respecte toute une époque. « Pourquoi ? », « Est-ce nécessaire ? », « Qu’apporte-t-il de plus ? »... Si ce sont des questions que tu te poses, il n’y a aucune raison pour que tu ailles essayer de plonger dans l’heure de jeu, car il n’y a pas de réponse. C’est une branche du black metal qui se soucie plutôt de perpétuer un esprit, même sans innover. Alors on ne crie jamais au génie, mais on apprécie l’effort, on apprécie les ambiances qui sont celles qu’on attend en écoutant ce genre. Aucun morceau n’est véritablement un hymne, mais aucun n’est jamais une plaie. On remarquera juste que CZARNOBOG parvient aussi bien à faire des morceaux « courts » de 4mn comme « The Forest Calls Again » que d’autres « fleuves » de 10mn comme « Funeral of Black Hearts », sans donner l’impression de jouer les longueurs. Petite préférence en ce qui me concerne pour les riffs de "Night of Uralic Storm"... Et puis on appréciera aussi quelques touches de claviers, très légères et très en retrait, sauf sur l’outroduction instrumentale « Under Sarmatian Moon », et sur l’intermède lui aussi instrumental « Hymn of the Thunder ».



Bref, un album de trve black bien exécuté, qui est uniquement à destination de ceux qui ont besoin d’une ration.

