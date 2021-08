Molis Sepulcrum - Left For The Worms Chronique Left For The Worms (EP)

Si elle n’est pas la plus connue ni la plus qualitative d’Europe la scène hongroise voit néanmoins de temps en temps émerger une formation intéressante dans tous les styles possibles et inimaginables, et ce même dans le Swedeath le plus basique et primitif. Car c’est dans ce genre suranné mais toujours agréable qu’a décidé de se lancer ce trio composé de vieux briscards locaux, avec comme seule ambition de nous renvoyer aux débuts de cette musique qui a marqué Stockholm et Göteborg de son empreinte. En effet ici le combo ne s’embarrasse aucunement d’éléments inutiles ni de longueurs persistantes, car en six morceaux (qui tournent chacun aux alentours des quatre minutes) celui-ci rend un vibrant hommage aux origines de GRAVE, DISMEMBER et ENTOMBED… tant le résultat est cru, graisseux et donne la sensation d’avoir été enregistré live en une seule prise.



En effet tout dans cet Ep semble taillé pour la scène, aussi bien sa production directe et crue que l’écriture des compos en elles-mêmes qui vont à l’essentiel et jouent majoritairement sur la vitesse et le mode défouloir. Nul besoin de réfléchir longuement quand on écoute le groupe vu que le cerveau va être mis en veille en permanence, permettant ainsi à l’auditeur de retrouver un instinct primaire et de pouvoir se lâcher totalement en tapant du pied comme en headbanguant comme un dératé. Car dès les premières secondes de « The Prey » qui ouvre ce court-format le ton va être donné de ce que va être l’intégralité de celui-ci, vu que ça oscille allègrement entre longues parties blastées et où ça tabasse sévère et d’autres plus courtes mais imposantes où la lourdeur intervient en jouant les montagnes russes, via les passages plus explosifs. Débordant d’énergie de toutes parts et misant sur l’alternance régulière entre baisse de régimes imposantes et explosions de vitesse boostée par le son si reconnaissable de la pédale Hm-2, qui de fait ne nous laisse jamais penser que l’on est en présence de trois gars venus de Hongrie. D’ailleurs à aucun moment on ne va ressentir cela que ce soit sur les plages relativement variées comme sur celles plus frontales et débridées qui ne débandent jamais, et dégagent ainsi une force de frappe impressionnante. Sur ce dernier point on peut facilement citer sur les très courts « The Agony Of Decease » et « Ready For Dissection » aux accents Punk affirmés et au tempo enlevé joué de manière presque permanente, d’où émerge quelques plans mid-tempo parfaits pour secouer la nuque (sur la première) et d’un soupçon de ralentissement bien oppressant (sur la seconde), histoire de densifier tout cela de façon plus homogène.



Néanmoins même si le schéma général et la construction globale restent relativement semblables (comme les trois parties de « Impaled By Fear » ou aussi l’équilibre des forces de « The First Insection » et « Left For The Worms »), aucune lassitude ni redondance ne pointe le bout de son nez et c’est tant mieux tant on est pris à la gorge de la première à l’ultime seconde, sans pouvoir reprendre son souffle. Et même si on pourra reprocher à l’entité de recycler de bout en bout les mêmes riffs ou roulements de batterie (forts nombreux au demeurant), et d’avoir de fait du mal à faire émerger un titre plus qu’un autre, on ne peut que s’incliner devant cette débauche de rage nerveuse à souhait qui ne laisse pas un instant de répit et envoie le pâté comme il faut. A l’heure où le Death suédois semble dans son pays avoir du mal à se renouveler et à rester intéressant (hormis quelques exceptions notables), il est plaisant de voir que le renouveau de ce son historique vient finalement de l’étranger et de contrées méconnues auquel on n’aurait pas pensé (à l’instar du Thrash notamment). A voir désormais si ces vétérans passeront sans écueil le cap du long-format, en attendant on passera un excellent moment avec ce disque sobre et redoutable, qui ne réinvente pas la roue mais fait du bien par où ça passe et c’est toujours ça de pris dans la tronche.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Pulverised Records Swedeath notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Molis Sepulcrum

Swedeath - Hongrie

nouveaute A paraître le 16 Juillet 2021

écoutez The Prey

Impaled By Fear

The First Insection

The Agony of Decease

Ready for Dissection

Left for the Worms

tracklist 01. The Prey 02. Impaled By Fear 03. The First Insection 04. The Agony Of Decease 05. Ready For Dissection 06. Left For The Worms

Durée : 23 minutes

line up Disemboweler / Chant - Basse

Alkoholizer / Guitare

Winehammer / Batterie

Essayez aussi Befouled

Refuse To Rot

2018 - Great Dane Records Feral

Flesh For Funerals Eternal

2018 - Transcending Obscurity Feral

From The Mortuary (EP)

2016 - Cyclone Empire Records