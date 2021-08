Temple Of Dread - Hades Unleashed Chronique Hades Unleashed





Ce côté mur du son va en effet sauter aux oreilles dès le démarrage de « Aithon`s Hunger » à la batterie bien massive et à la guitare prédominante, où le chant mis sur le devant de la scène va parfois se révéler fatiguant à la longue. Néanmoins ici on est en terrain conquis et les teutons ne prennent aucun risque vu que ça joue à fond quasiment en continu, entre parties endiablées et blasts déchaînés qui alternent en continu et où se greffent du riffing Punk typique bien agréable. Frontal et direct on retrouve ici ce qui fait le charme de la bande avec une musique sans surprises mais redoutablement efficace et qui fera un carton à coup sûr dans la fosse, à l’instar du tout aussi sympathique et énergique « Wrath Of The Gods (Furor Divinus) » qui passe comme une lettre à la poste. Pourtant après cette doublette implacable cette première moitié de la galette va également montrer quelques faiblesses notables, et si « Necromanteion » (aux accents mid-tempo affirmés) est encore agréable à défaut de mieux c’est surtout le trop long et décevant « Threefold Agony » qui va casser la dynamique. N’arrivant jamais vraiment à décoller et usant (voire abusant) de la lenteur les quelques explosions de rapidité sont trop quelconques et prévisibles pour marquer les esprits, et l’on a franchement envie de passer directement à la plage suivante pour voir si ça relève la tête.



Cela va heureusement être le cas dans la foulée via tout d’abord l’excellent « Empyrean » tout en brutalité et mené tambour battant où l’on retrouve la rapidité tant attendue, et où des accents Thrash affirmés se font entendre. Car si on avait pu en trouver ici et là auparavant les trois compères ont clairement accentué ce style à leur écriture rugueuse, qui trouve ainsi plus de densité et une attractivité renforcée comme pour « Nefarious, I » où le riffing thrashy fait là-encore des merveilles. Entre tout cela le déchaîné et punkisant « Crypts Of The Gorgon » (qui ne débande pas un instant) et le réussi « Whores Of Pompeii » trouvent facilement leur place et passent très facilement le cap des écoutes à défaut d’être mémorables, tant ça donne l’impression d’être un peu en pilotage automatique. Et quand ça n’est pas cela qui émerge c’est là-encore ce côté plus travaillé et pointu qui finit par décevoir, c’est le cas de la conclusion intitulée « Procession To Tartarus » qui outre proposer des nappes de claviers froides et une ambiance éthérée et mystérieuse pas toujours du meilleur goût, finit par être redondante de par sa rythmique très lente et presque Doom qui se répète presque à l’infini sans jamais captiver véritablement (même quand ça ose enfin accélérer).



Du coup un drôle de sentiment prédomine une fois arrivé au bout, celui d’un disque en demi-teinte capable de donner envie de se défouler comme de passer rapidement à la composition suivante, la faute à un déséquilibre entre les moments excitants et ceux nettement plus quelconques. Si ça reste redoutable quand ça privilégie la pédale d’accélérateur et la simplicité c’est nettement plus partagé quand ça se densifie ou que ça ralentit l’allure, cela s’ajoutant au ressenti bancal et aléatoire de cette galette parfois un peu surfaite. Néanmoins on ne peut que saluer la prise de risque et l’évolution voulue par les vétérans même si ça n’est pas forcément à hauteur des attentes, du coup on ne peut que leur conseiller de prendre plus leur temps pour la prochaine livraison, histoire d’améliorer tout cela et de persévérer dans cette voie car il y’a de bonnes idées et du potentiel mais qui mérite d’être mieux exploité et d’avoir un rendu plus homogène. 