Plein de détails ont fait que je me suis intéressé à cette sortie parmi les milliers de productions de 2020. En vrac : death metal, Transcending Obscurity, Satan, Italie, nom et logo originaux, jolie pochette, costumes scéniques à la Behemoth, attrait pour le vert fluo allant jusqu'à proposer un digipak phosphorescent. J'ai passé l'âge des déguisements et briller dans la nuit, ça ne sert pas à grand chose sauf si on aime les ballades nocturnes à vélo en rase campagne, mais l'annonce de cet album a su piquer ma curiosité. Metal Archives m'apprendra que Xpus n'est pas tout à fait tombé de la dernière pluie, sa formation remontant à 2015 et sa discographie comprenant déjà un album, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, paru la même année. Ce In Umbra Mortis Sedent (des férus de latin décidément !) est donc son deuxième long-format, publié en mai 2020 par le label indien Transcending Obscurity qui avait su placer deux de ses groupes dans mon top de l'année dernière (Death Courier et Depravity).



Xpus n'en a pas fait partie. Si le trio lombard a en effet encore pas mal de boulot pour y parvenir, il n'est en tout cas pas dénué de qualités et mérite le coup d'oreille. Il a d'ailleurs bon sur beaucoup de points. Les Bergamasques pratiquent un death metal assez old-school qui sait à la fois se montrer brutalement frontal et instaurer une atmosphère des plus sombres, funèbres et blasphématoires tout à fait convaincante. Le tout auréolé d'atours black metal. Bref, ça bourre et ça sent le bouc comme on aime. On pense évidemment surtout à Incantation, toutefois on sent que Xpus essaye de proposer quelque chose se démarquant de tous les clones des Américains. Par des rythmiques assez singulières ainsi que des influences autres telles Celtic Frost sur les ralentissements et quelques touches à la Archgoat.



Sur le fond, les Transalpins voient donc juste. C'est sur la forme qu'ils pêchent encore pas mal. In Umbra Mortis Sedent s'avère ainsi principalement plombé par une trop grande répétitivité. Tous les morceaux se ressemblent, à tel point qu'il est difficile de les dissocier. Xpus varie certes un minimum les rythmiques mais toujours de la même manière, en mettant largement l'accent sur des blast-beats pas très rapides (ce que j'appelle de la "blastouille") alternés avec des semi-blasts plan-plans. Cela manque en plus d'impact, notamment en raison de la production un peu faiblarde de la batterie et de son placement trop en retrait dans le mix. Cette impression de monotonie se trouve accentuée par le riffing bien trop identique sur tous les morceaux. Ainsi que par la longueur excessive des pistes, cinq minutes en moyenne. Et ce ne sont pas les pseudos solos de vibrato de quelques millisecondes qui apportent du piment à des pistes trop plates et linéaires.



C'est dommage parce qu'à côté, l'atmosphère dégagée se révèle particulièrement dark, evil et pernicieuse. Le travail sur l'ambiance s'avère remarquable, excepté l'intro et l'outro à base de bruitages, de messe et autres sons de cloches d'église qui ne servent pas à grand chose (surtout l'outro). La musique se suffit à elle-même. Le chant growlé avec des effets de réverb', souvent superposé à d'autres vocaux quelques fois plus arrachés, propose une intonation venimeuse assez particulière qui rend bien. Les riffs, malgré leur manque criant de variation, font aussi partie des choses à retenir. Des trémolos très corrects voire très bons pour certains, aux mélodies des plus sinistres sur les parties véloces, ou des motifs plombés simples bien old-school quand le groupe lève le pied pour enfoncer davantage l'auditeur six pieds sous terre.



Frustrant. Voilà l'adjectif qui convient le mieux à ce In Umbra Mortis Sedent. De bonnes idées (le fait de vouloir proposer quelque chose d'un poil différent du dark death habituel et plus personnel), des choses intéressantes (le chant, le riffing, l'ambiance) mais dont le résultat se montre trop répétitif pour marquer les esprits. L'aspect terne et linéaire est sans doute volontaire pour insister sur l'atmosphère de mort, néanmoins l'ennui finit rapidement par s'imposer malgré la brutalité du propos. Une brutalité de toute façon trop monotone et inefficace en raison de blast-beats manquant d'impact. En dépit du jugement et de la note qui peuvent paraître sévères pour un groupe qui ne démérite pas, je reste toutefois curieux de voir si Xpus peut mieux exploiter son potentiel sur une prochaine sortie. On reste en contact !

