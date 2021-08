Krajiny Hmly - Poza čierne hory Chronique Poza čierne hory

Non, je n’ai pas honte ! Pourquoi faudrait-il que je renie mon passé musical ? J’assume totalement, et j’irai même plus loin : je continue d’écouter des groupes de ma jeunesse alors qu’ils ne sont pas black metal ! Alors je l’affirme haut et fort : OUI, le premier groupe slovaque que j’ai jamais écouté est THALARION ! J’étais tombé amoureux à la fois des vocaux féminins de Nela Horváthová mais aussi du saxophone surprise de Jozef Karvay sur l’album Tunes of Despondency !







Par contre, je ne serai pas capable de citer énormément d’autres formations du pays, et il reste encore assez timide en black metal par rapport à ses voisins. J’ai en tête les très plaisants NEVALOTH, ALGOR et RAWKULT… et c’est à peu près tout. Ah si, il y a AEON WINDS aussi. J’avais chroniqué leur deuxième album, Stormveiled, en 2019 d’ailleurs. Eh bien à la base, KRAJINY HMLY, qui signifie « Terres de brume », est formé par des membres de AEON WINDS ! Mais des 5 membres qui en venaient, il n’en reste désormais plus qu’un seul : Namtar, guitariste. Il a su trouver quatre nouveaux comparses et ce deuxième album 5 ans après Na konci ciest a été réalisé en compagnie de musiciens jouant pour PORENUT, NYMORD et FAROST. (Si ça ne vous dit rien ces formations, vous faites comme moi, hochez la tête comme si vous connaissiez).



Alors je sais que certains ont déjà abandonné la lecture de la chronique, terrassés par le manque apparent de prestige dans le groupe, mais ils ont eu tort. Car si le label polonais Werewolf Promotion l’a signé, c’est bien parce que sa musique tient la route. Certes, son visuel est meilleur que sa musique, mais les 9 pistes ont une hargne et une énergie très contagieuses, avec de légères touches pagan dans l’esprit, et avec des vocaux rêches appropriés qui offrent 40 minutes bien vitaminées. Ah ! En parlant de chanteur, le nouveau s’appelle Wyrd, mais n’a rien à voir avec la fameuse formation de Finlande.! Et si lui aussi a changé, c’est parce que, mauvaise nouvelle, Samuel Samos est mort en 2017 d’une insuffisance cardiaque ! Il avait 31 ans seulement. Lui qui se faisait appeler Wolkogniv avait prêté sa voix à KARPATHIA et à CONCUBIA NOCTE.



Et voilà, la chro est terminée, et j’ai réussi à faire quatre paragraphes sans donner beaucoup d’informations sur la musique en elle-même. C’est que je sais que tu connais l’option qui permet d’écouter un extrait sur Thrashocore ! Les chroniqueurs ne font pas l’effort de le mettre pour que ça ne serve à rien ! Alors pour la musique, tu cliques. Un seul morceau te donnera une très bonne idée de ce qui t’attend sur l’ensemble de Poza čierne hory !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Werewolf Promotion Black Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Krajiny Hmly

Black Metal - 2011 - Slovaquie

écoutez Syn pustiny

tracklist 01. Intro 02. Vo svetle rannej hviezdy 03. Šíra nočná obloha 04. Syn pustiny 05. Spomienka 06. Mohyly 07. Poza čierne hory 08. Putniková pieseň 09. O skalách, búrke a večnom plameni

Durée : 39:27

parution 20 Mars 2021

Essayez plutôt Warmoon Lord

Burning Banners of the Funereal War

2019 - Wolfspell Records Nostalgium

Terra (EP)

2016 - Autoproduction Mgla

With Hearts Toward None

2012 - Northern Heritage Blasphamagoatachrist

Black Metal Warfare (Démo)

2018 - Nuclear War Now! Productions Various Artists

Odour Of Dust & Rot (Compil.)

2011 - Rhinocervs