Night Crowned - Hädanfärd

Moins enthousiaste sur leur EP Humanity Will Echo Out que mes confrères (bien trop aseptisé pour le genre à mon sens), le premier album Impius Vam (toujours pas de chronique désolé) viendra par contre titiller mes esgourdes. Après tout Night Crowned est le projet black/death mélodique des membres de Cipher System, groupe qui m’est cher (malgré un affreux deuxième album il est vrai), Central Tunnel 8 ou l’un des premiers promos physiques reçus dans ma boîte aux lettres (2004… Déjà 17 ans !!!). Encore sous l’étendard Noble Demon, jeune label en pente ascendante (formé en 2019 par un l’ancien responsable des ventes digitales de Nuclear Blast) et au line-up identique, place au deuxième opus Hädanfärd ("disparition" en suédois, au sens “décès”).



Night Crowned ou comme si Cipher System se mettait au black metal. Sur un socle death mélodique moderne plus épuré (production, nappes de claviers et refrains chant clair), des riffs empruntant explicitement à Dissection ou Dark Funeral. Le groupe suédois piochera comme sur la précédente galette aussi à la case symphonique, enfin plutôt grandiloquente voire grand guignolesques (à la limite du Cradle Of Filth dès l’ouverture “Nattkrönt”). Pour confirmer l’étiquette, la batterie ultra martiale et intense de Janne Jaloma, on comprend pourquoi le gaillard s’est fait recruter par Dark Funeral (la lourde tâche de remplacer le monstre Dominator). Son mixage prépondérant pourra malgré tout fatiguer par moment, la faute à une production pas la plus organique (mais collant à leur style de musique). Même défaut pour le chant hurlé, puissant mais parfois bien trop poussif (malgré ses modulations).



A l’instar du titre de la galette, des paroles uniquement en suédois (parallèle à Mörk Gryning, une autre influence de la bande). A vrai dire tous les groupes scandinaves devraient faire la même chose, hurler dans leur langue natale (avec la traduction en anglais dans le livret) donne un cachet des plus savoureux à la chose. Le chant clair du guitariste Johan Eskilsson sobre, juste et placé intelligemment, ajoutera une pièce à l’accroche et à la dynamique de l’album. Les fines oreilles reconnaîtront l’ancien stakhanoviste (beaucoup plus discret maintenant) Christian Älvestam sur le morceau “Rex Tenebrae”, teasing car le gaillard est devenu le nouveau frontman de Cipher System. Au bout du compte une énergie qui perdura le long de ces 44 minutes, des morceaux taillés aux salves incessantes de mélodies et aux soli étonnement techniques pour le genre (“Rex Tenebrae”).



Mélodies titilleuses par paquet, blasts virils, passages symphoniques ajustés et refrains accrocheurs, ce Hädanfärd devrait néanmoins d’avantage toucher les adeptes de death mélodique moderne que ceux de l’époque No Fashion Records. Des compositions fouillées et à l’exécution carrée, Night Crowned pourrait monter encore d’un cran avec un brin d’émotion supplémentaire et des titres plus “aérés” (un enchaînement quasi épilepique façon Michael Bay parfois assommant). Hâte d’entendre la suite mais aussi rassurant et prometteur pour le nouvel album de Cipher System.

