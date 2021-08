Death Reich - Death Camp Chronique Death Camp (EP)

Alors que GRIEF OF EMERALD semble à l’arrêt pour une durée indéterminée et n’a plus fait parler de lui depuis son dernier opus datant d’il y a déjà presque dix ans, quatre de ses membres ont décidé de ne plus rester trop inactifs et de créer un nouveau projet 100 % Death Metal. Ayant vu le jour en 2018 celui-ci après quelques modifications de personnel et un changement stylistique (passant du son à la Scott Burns à un versant plus actuel et brutal), vient enfin de sortir ses deux premières compositions (complétées par une reprise survitaminée de METALLICA), qui servent d’échauffement avant l’enregistrement prochain d’un album déjà presque intégralement fignolé. Nul doute que celui-ci va être particulièrement scruté tant le potentiel dévoilé ici par le quintet donne déjà l’eau à la bouche pour la suite, bien qu’on n’ait même pas dix minutes à se mettre sous la dent. Mais malgré cela toute l’expérience de chacun des membres est mise sur le devant de la scène avec un Metal de la mort qui ne fait pas dans la finesse ni dans le déluge technique, les Suédois privilégiant l’intensité et la puissance sans se soucier de sortir quinze notes à la seconde.



Et en effet on va s’apercevoir de tout cela dès le démarrage de « Death Camp » (au titre et à la thématique parfaitement en raccord avec le nom de cet Ep) qui malgré sa courte durée va alterner tout du long entre parties rapides endiablées et blasts déchaînés sur de longues plages, le tout entrecoupé de passages mid-tempo rampants et écrasants qui permettent de densifier un morceau redoutablement efficace, et qui ne laisse aucun survivant sur son passage. Bourrée d’énergie et ne débandant pas un seul instant cette entrée en matière met le doigt là où ça fait mal, portée par une production moderne mais qui évite l’écueil plastique et synthétique vu qu’elle garde une certaine chaleur en toutes circonstances, et ce même quand la musique se fait plus lourde et sombre. C’est le cas du tout aussi redoutable « Hunger » qui bien qu’explosant à de nombreuses reprises met ici en avant les moments plus rugueux et massifs, créant de fait un riffing plus sombre et pénétrant qui s’agglomère à merveille avec les montées en pressions et les rythmiques débridées, mais toujours en conservant une fluidité et une alternance de tous les instants. Car c’est vraiment le point fort de ces deux morceaux qui ne se contentent pas de se répéter indéfiniment et qui malgré le fait qu’ils ne s’éternisent jamais sur la durée passent leur temps à ralentir ou accélérer sans que cela ne soit indigeste, vu que ça passe toujours comme une lettre à la poste et non comme un cheveu sur la soupe.



Du coup il n’est pas surprenant que la reprise du fameux « Fight Fire With Fire » soit elle aussi une réussite intégrale tout en poussant l’allure bien plus loin que l’originale, vu que sur les couplets ça blaste de façon constante avant que ça ne revienne à une allure rapide mais plus classique lors des refrains et du solo, même si au final la version des Nordiques est expédiée en moins de trois minutes chrono (l’introduction acoustique ayant été notamment supprimée), bien loin de la durée initiale mais sans pour autant dénaturer cette ouverture du mythique « Ride The Lightning ». Alors certes il est évident que tout cela ne révolutionne absolument rien mais le rendu est vraiment impeccable et sert de fait de parfait défouloir, l’expérience et le vécu de chacun des gars dans leurs formations respectives ressortant instantanément et de façon constante et donnant vraiment l’envie d’aller au combat pour éliminer tous les emmerdeurs et boulets de service. En attendant d’en entendre plus prochainement via le futur long-format cette excellente découverte comblera sans peine les amateurs de bons gros son direct et sans concessions, et se révèlera idéale pour passer l’été sous les meilleurs auspices et sans se poser de questions inutiles.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE