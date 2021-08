Meister Leonhardt - Meister Leonhardt Chronique Meister Leonhardt

L’Allemand de Purity Through Fire est incontestablement l’un des labels les plus actifs ces dernières années. Et il ne faiblit pas en 2021, proposant des albums de MALUM, RIIVAUS, AUTARCIE, ORDER OF NOSFERAT, GOATS OF DOOM, AUSSICHTSLOS, SAKRISTA, NACHTIG, ou encore MEISTER LEONHARDT ! Des noms de groupes qui sont pour la plupart considérés comme une relève, officiant dans du black metal puissant et dévastateur. Un label sûr, un label que les amateurs de black suivent obligatoirement !



Et l’une des dernières petites découvertes est donc MEISTER LEONHARDT, un groupe russe, mais qui a choisi son nom d’après l’influence de l’écrivain autrichien Gustav Meyrink. Cet auteur en 1915 du Golem avait effectivement écrit également une nouvelle du nom de MEISTER LEONHARDT. Une nouvelle. Un roman version courte. Ce qui tombe bien puisque cet album est aussi version courte : 27 minutes seulement. Mais du fait qu’elles sont bien remplies, on ne s’en rend pas nécessairement compte. Le premier titre est une intro instrumentale de 2 minutes au clavier, et elle est assez traître, parce que l’instrument sera très peu présent par la suite. On s’attend à découvrir un groupe officiant dans l’atmosphérique, dans l’épique ou dans le pagan, mais dès que cette intro termine les guitares frétillent ! « The Crown of Consenescence » présente le véritable visage du groupe : vengeur et survolté. Et sans grand détour donc. Deux pistes seulement atteignent les 6 minutes d’ailleurs. Celui-ci et « Thirst and Spiritual Infirmity ». Les trois autres pistes avoisinent les 4 minutes. Toutes bastonnent et parviennent à nous mettre à terre grâce à leur puissance. Les compositions profitent surtout de l’énergie déployée par les 4 membres, et cet atout suffit à faire apprécier l’effort. Mais il faut aussi se rendre à l’évidence concernant le reste : MEISTER LEONHARDT ne se démarque pas, MEISTER LEONHARDT ne marque pas du tout sur la durée, MEISTER LEONHARDT sera oublié dans quelques semaines.



Ce qu’il aurait fallu pour me convaincre, ce sont plus de mélodies comme sur « Of Things Never Finished », le morceau qui me fait toujours relever la tête pour ses petites nuances pertinentes. Cependant c’est une première sortie honorable, et sur le moment on peut apprécier les ambiances furieuses.

