Ainsi, quand King Woman arrive avec un second album, une impression étrange l’accompagne. Non pas que le voir exister fait lever les épaules avec désintérêt, mais on n’espère plus nécessairement grand-chose d’un exercice de ce style, malgré l’excellente surprise que fut



Oui et non. Car – autant attaquer de front ce qui gêne au départ et ne disparaît jamais vraiment malgré les écoutes répétées et de plus en plus convaincantes – Celestial Blues ne se déshabille jamais d’une humilité, d’une simplicité, faisant que l’on a du mal à le porter aux nues en dépit de qualités indéniables. Peut-être l’absence de grands moments, ceux qui éclataient sur



Pourtant, rien n’a changé sur le papier chez ce projet particulièrement original sans l’appuyer, au point que sa présentation lors de la chronique de



Un constat qui pourrait faire de Celestial Blues une simple suite un brin moins convaincante que sa grande sœur, un meilleur équilibre en plus mais l’effet de surprise en moins. Mais cela serait passer outre le sentiment palpable d’assister aussi bien à une mise à nue qu’à une renaissance de la part de King Woman, un renouveau qui laisse espérer de grande chose pour l’avenir. On a eu raison de tiquer sur cette pochette, déplaisante au premier abord puis intrigante : elle exprime une volonté de s’affranchir des codes typiques de « la femme fatale un brin inquiétante » vus et revus dans le genre, embrassant totalement l’intimité d’un propos pour le porter au rang d’art. Les ailes coupées, la sexualité maquillée, une cigarette dans la main, Kristina Esfandiari quitte les atours enjôleurs qu’elle usait auparavant pour embrasser cette figure d’être androgyne et mythologique, désarmant et altier. Les textes, abordant différents mythes et textes religieux sous un angle personnel, amplifient la portée de ses modulations d’un chant déclamant, éructant, traînassant et fracassant, toujours avec une certaine sauvagerie racée (« Golgotha » et « Morning Star » en étant les meilleurs exemples).



Pour peu, on proclamerait que King Woman mérite ici désormais son nom, quittant la féminité dans laquelle on cherche à l’enfermer pour assumer son caractère trouble, monstrueux et cependant… beau, anormalement, singulièrement beau. Mais Celestial Blues, pour les raisons évoquées plus haut, ne parvient pas tout à fait à enchanter autant qu’on le voudrait. Il n’en reste pas moins une œuvre qui fera personnellement date dans un style qui avait bien besoin d’être remué. La suite est évidemment particulièrement attendue. L’époque où le doom metal se conjuguait au féminin semble bien lointaine. Des groupes ayant marqué cette période, peu sont aujourd’hui encore en activité, après l’arrêt de SubRosa , le coma de Jex Thoth , le revirement de The Wounded Kings ... 