Infamy - Underground ‘Till Death Chronique Underground ‘Till Death (EP)

Bien que fêtant cette année sa première décennie d’existence le trio nordiste reste encore aujourd’hui trop peu cité parmi les noms intéressants de la scène hexagonale - tout en n’étant pas encore reconnu à sa juste valeur, la faute à un manque d’exposition chronique et une discographie relativement limitée (à peine deux Démos et un album) avant la sortie de cet Ep, qui a tout pour plaire et qui fait du bien par où ça passe. Car avec un vécu musical important de chacun de ses membres (qui ont fait leurs armes notamment dans MASS GRAVE, S.U.T.U.R.E., KARNE ou encore SA MEUTE) ceux-ci savent exactement comment faire sonner leur Black/Thrash aux accents Crust et Punk, à l’écriture ultra-primitive et qui sent bon la crasse, la sueur et la bière premier prix. Trois ans après la sortie de leur long-format les gars reviennent ici avec presque 22 minutes de musique toujours aussi rudimentaire dans les bagages, mais encore une fois ultra-efficace où la simplicité et la rudesse ne sont pas des vains mots.



Car dès les premières secondes de « Sick Mind » on sait parfaitement où l’on met les pieds tant l’ambiance cradingue y est prépondérante et suffocante, de par un mid-tempo remuant ultra-accrocheur porté par un riff primitif au possible et répété en boucle. Aidé par un groove prédominant qui donne une furieuse envie de remuer la tête et une alternance constante entre parties enlevées et celles plus lentes, le résultat est à la hauteur des espoirs engagés et montre que les gars ne sont pas là pour rigoler et qu’ils comptent bien réussir à mettre en veille le cerveau de l’auditeur. D’ailleurs même si la base musicale et la construction générale sont relativement similaires d’une plage à l’autre, celles-ci sont cependant bien différenciables en se faisant soient bien lourdes ou alors totalement débridées. Pour ce premier point « The Curtain Is Drawn » se révèle être implacable et d’une noirceur exacerbée tant ça lorgne pratiquement vers le Doom la plupart du temps, avant de monter progressivement en pression jusqu’à donner la sensation d’un volcan prêt à entrer en éruption, et ce avant que des blasts tonitruants ne retentissent ici et là. D’ailleurs on va les retrouver régulièrement par la suite de cette galette, que ce soit dans la foulée via le furibard et thrashy « Obdurated » aux pointes de vitesse régulières, et surtout sur le radical et frontal « The Guardian » qui ne débande pas une seconde et sert de prétexte à du tabassage intensif… pas très fin certes mais diablement redoutable pour envoyer bouler tous les emmerdeurs et oublier les soucis divers.



Particulièrement efficace pour mettre le cerveau en veille cette compo comme les autres se montre taillée pour le live, aidée en cela par une production brute de décoffrage et équilibrée (mais totalement audible), qui rend grâce à l’essence même du genre. Alors certes tout cela se montre à la fois très classique et standard, finit par se montrer interchangeable et répétitif sur la durée (les parties de guitare comme de batterie sont grosso-modo identiques tout du long), tout en voyant l’instrumental « Nausea » n’amener strictement rien de plus au résultat final - mais l’ensemble est quand même suffisamment dense et énergique pour qu’on s’y laisse prendre sans difficultés, tant ça va à l’essentiel. Confirmant que les lillois sont à l’heure actuelle un des meilleurs représentants du genre en France ceux-ci méritent clairement plus d’attention qu’ils n’en ont obtenu jusqu’à présent, nul doute en tout cas qu’avec cette réalisation (au titre totalement en raccord avec le contenu proposé) cela va être le cas, et ça sera totalement mérité.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE