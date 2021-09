Turnstile - Glow On Chronique Glow On

"Bref, après avoir écouté ce EP cent vingt cinq fois depuis sa sortie, on croise les doigts pour que ces onze minutes ne soient qu’une délicieuse mise en bouche à un troisième album que l’on espère évidemment voir débarquer très prochainement !"



Ce petit paragraphe est issu de ma chronique de Glow On, celui-ci est sorti le 27 août dernier sur Roadrunner Records et reprend sans grande surprise l’intégralité des quatre titres déjà présentés sur le dit EP pour un total de quinze titres et trente cinq minutes. Alors oui, c’est toujours un peu court (même s’il s’agit néanmoins de l’album le plus long jamais enregistré par le groupe) mais on s’en doutait forcément un peu non ?



Pour illustrer sobrement ce troisième album dans des teintes qui rappellent bien évidemment l’artwork du précédent EP des Américains, Turnstile a fait appel au designer pluridisciplinaire français Alexis Jamet dont l’univers s’avère bien éloigné de la scène Hardcore puisque celui-ci a notamment collaboré avec Nike, Hermès, Le Monde, Adidas, Apple, The New York Times et quelques autres grands noms de ce monde. La production est quant à elle signée des mains de Mike Elizondo, producteur de renom à qui l’ont doit notamment certains albums de Dr. Dre, Muse, Eminem, Mastodon, Maroon 5, Nelly Furtado et autres pointures de la Pop. Des choix qui peuvent évidemment paraitre surprenants mais qui ne font que souligner la diversité, le caractère insaisissable et cette volonté de sortir des carcans souvent trop réducteurs et limités qui animent la formation de Baltimore depuis maintenant plusieurs années.



Sa recette, Turnstile l’a développé sur la base de ce postulat. Certes, les débuts du groupes ont été très fortement marqués par les origines Hardcore de chacun de ses membres mais très vite la formation est allée voir ailleurs, piochant ici et là, dans la Pop, le Rock, le Rap, le Nu Metal, etc, divers éléments afin d’enrichir sa musique et de surprendre l’auditeur quitte à en perdre quelques uns au passage. Un choix qui jusque-là à toujours réussi à Turnstile déjà parce qu’il faut dire ce qui est, ses deux premiers albums sont tout simplement excellents. Ensuite parce que le public n’a jamais été aussi enthousiaste à leur propos que depuis que le groupe s’amuse à toucher à tout sans néanmoins perdre de vue cette base Punk / Hardcore dont est d’ailleurs issue encore aujourd’hui l’essentiel de son auditoire. Néanmoins, on l’a vu brièvement avec



S’il conserve évidemment ce qui fait le sel de la formation depuis maintenant quelques années (cette fibre Punk / Hardcore mélangée à des éléments empruntés à droite et à gauche), Glow On n’en reste pas moins un album empreint d’une certaine fraîcheur dans la mesure ou, encore une fois, Turnstile n’a pas hésité à expérimenter (ces diverses sonorités Electro / Pop plus ou moins discrètes sur des titres tels que "Mystery", "Blackout", "Alien Love Call (featuring Blood Orange)", "Dance-Off", "No Surprise" ou "Lonely Dezires (featuring Blood Orange)" ou délicieusement eighties comme sur "New Heart Design") ou faire appel à quelques musiciens extérieurs tels que l’artiste anglais Blood Orange sur "Alien Love Call" et "Lonely Dezires" ou le guitariste américain Julien Baker sur "Underwater Boi" histoire là encore d’apporter un poil de nouveauté à sa formule. Le souci qui à ce stade n’en est pas encore vraiment un (en tout cas en ce qui me concerne) est que ce troisième album, s’il garde cette attitude positive, ce flair incroyable, cette décontraction et cette aisance insolente et cette dynamique de tous les instants, commence à prendre des allures de super-production Pop qui me font un peu craindre pour la suite. À titre d’exemple, si ces deux collaborations avec Blood Orange sont plutôt réussies, j’avoue que ce n’est pas vraiment ce que je veux entendre sur un album de Turnstile... De la même manière, même si Glow On continuera de régaler les amateurs de sonorités 90’s dont je fais parti, je trouve que l’album n’a pas tout à fait le même mordant qu’un



Alors on n’en est pas encore là et Glow On reste malgré tout un album extrêmement réjouissant avec encore une fois tout un tas de morceaux toujours aussi cool capables de vous mettre la banane en un seul claquement de doigts. Je pense notamment à ces quelques morceaux issus du EP "ah ouais, putain, ça tue" !



