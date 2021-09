Grave - Out Of Respect For The Dead

Chronique

Out Of Respect For The Dead



Des grands anciens de la scène suédoise GRAVE est probablement le dernier à porter vivant et intact l’étendard du swedeath à travers les années et les modes, car depuis la sécession d'ENTOMBED et la séparation de DISMEMBER ils ne reste plus qu'eux ou presque parmi les précurseurs. Du coup la formation de l’increvable Ola Lindgren était attendue au tournant après le très bon « Endless Procession Of Souls » qui montrait un regain de forme et d’inspiration, après plusieurs disques réussis mais tournant un peu trop en roue-libre, notamment à cause de changements de line-up assez récurrents. Néanmoins depuis cette dernière galette le quatuor s’est enfin stabilisé autour de membres plus qu’investis et qui prennent plus de place en termes de décisions et de processus créatif. Car son leader n’a désormais plus peur de déléguer à ses acolytes, notamment auprès du guitariste Mika Lagrén dont les interventions et influences se conjuguent à merveille avec celles du dernier membre originel. Depuis les nombreux concerts ont renforcé cette alchimie entre chacun d'eux et du coup le résultat final de ce cru 2015 est encore plus abouti que son prédécesseur, et font de celui-ci probablement le meilleur du combo depuis son retour aux affaires en 2002 avec « Back From The Grave ».



Toujours aussi métronomique et régulier dans son rythme de sorties celui-ci a une nouvelle fois fait appel au très demandé Costin Chioreanu pour son visuel, tout comme son passage quasi-habituel au studio Soulless, cependant si son prédécesseur avait un son un peu crade ce nouvel opus est beaucoup plus propre et puissant et cela lui rend justice. En effet les duels de guitares ont un rendu presque live et la basse est pour une fois présente et audible, amenant de fait un vrai supplément d’âme à un disque inspiré de bout en bout. Mais si la production est impeccable il faut que les nouvelles compositions le soient tout autant, et de ce point de vue là on ne va pas être déçu et même plutôt surpris, ce qui va étonner c’est la variété que l’on peut trouver ici et qui a été rarement (voire jamais) autant présente chez les vétérans. En effet si les parties rapides sont toujours présentes la majeure partie du temps les scandinaves ont néanmoins décidé de ralentir l’allure plus fréquemment et même de l’alourdir au maximum à de nombreuses reprises. Si on avait remarqué cela sur sa précédente livraison cela n’était alors qu’une ébauche, car ici les gars ont donné une part plus importante à cela pour un résultat final largement convaincant, qui fera taire les mauvaises langues qui disent qu’ils font toujours la même chose.



Mais ne nous y trompons pas même si les mecs ont changé un peu leurs habitudes tout cela reste dans une optique très classique et typique car on continue de retrouver leur marque de fabrique très régulièrement sans que cela ne soit dénaturé ou chamboulé, car le frontal et direct « Mass Grave Mass » n’a certes rien d’original mais met directement les points sur les i tant il combine parfaitement les parties entraînantes qui ont fait leur réputation et les passages plus lourds au tempo écrasant. Cette construction se retrouve par la suite sur le très bon « Flesh Before My Eyes » qui débute à cent à l’heure et avec un solo pour mettre dans l’ambiance avant de s’alourdir via une double prédominante, à l’instar du morceau-titre, de « Redeemed Throught Hate », ou encore « Deified » aux structures semblables mais qui font mouche de suite et qui ont toute leur place sur scène.



Et puis à côté de cela il y’a le pendant plus "actuel" et différent que l’on entend d’abord sur le surprenant « Plain Pine Box » qui reste tout du long sur un rythme mid-tempo de sénateur sans jamais ralentir ni accélérer, mais qui garde toujours ce côté remuant et accrocheur, ou bien encore sur « The Ominous "They" » qui mixe à merveille les vitesses variées avant de ralentir de plus en plus sur la fin avant de s’arrêter totalement. Et que dire d’une des grosses surprises qui débarque sous le nom de « Trail of Ungodly Trades » au groove imparable et dynamique, et qui étonne surtout sur sa seconde partie où l’on entend une batterie binaire visiblement influencée par Phil Rudd, combinée à un riffing d’une simplicité extrême mais qui n’est pas en décalage avec le reste. Cela surprend de prime abord mais ça le fait quand même, et enfin pour clôturer tout ça il fallait une pièce-maîtresse que l’on trouve sous le nom de « Grotesque Glory » et qui là-encore a tout pour marquer l’auditeur. Si on a pris l’habitude depuis « Dominion VIII » que les mecs en terminent par une plage à rallonge, cette fois-ci ils se sont totalement lâchés car durant quasiment dix minutes c’est à une panoplie complète de leur jeu auquel on va avoir droit. Débutant de manière presque Doom la rythmique va conserver une vraie profondeur de par son extrême lenteur, qui correspond à merveille à l’ambiance sombre voulue par son gang, avant que tout ne s’accélère et que les solos ne se déchaînent puis qu’une ultime rasade de lourdeur et parties de double pédale précise finissent d’assommer l’auditeur et confirme la réussite totale de cette galette.



Du coup si la puissance y est moins flagrante (bien que présent quand même) elle est largement compensée par cette variété rythmique et cette grande forme dans l’inspiration comme l’exécution, prouvant que le quartet est plus subtil qu’il n’y paraît. Signant son œuvre la plus complète et réussie de sa deuxième période, à cheval entre classicisme et modernisme l’entité qui possède probablement en son sein les meilleurs musiciens de sa longue histoire montre qu’elle a encore des choses à dire et qu’elle se bonifie avec l’âge, un tour de force après pratiquement trois décennies d’existence. En espérant rapidement une suite du même acabit tant elle se fait attendre (jamais elle ne nous a fait poireauter aussi longtemps), confirmant en tout cas que c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes, et on ne va pas s’en plaindre.



DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE