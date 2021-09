Turn Cold - Break Your Faith Chronique Break Your Faith (EP)

Fondé en pleine pandémie, Turn Cold est un groupe qui a priori ne doit pas vous dire grand chose. Moi-même j’en ai fait la découverte la semaine dernière au détour d’une publication Facebook sur laquelle je me réjouis encore d’avoir cliqué.



Originaire d’Atlanta, le groupe se forme sous l’impulsion de quatre garçons, Brett, Matt, Twitch & Sten, dont on ne sait rien de leurs parcours respectifs. Ce que l’on sait par contre c’est que Turn Cold vient de sortir son tout premier EP intitulé Break Your Faith et qu’il a suffit d’un seul coup d’oeil à cet artwork particulièrement cool (en plus du terme Thrash / Crossover en guise de titre à la dite publication) pour que je me fasse avoir.



S’il a peut-être été composé sur un canapé ou sur un bout de table dans le salon, répété et enregistré dans un garage chaud et humide ou dans un modeste studio tout aussi quelconque, Break Your Faith n’en est pas moins passé entre des mains expertes puisque c’est Taylor Young (Nails, Twitching Tongues, God’s Hate, Xibalba…) qui signe ici le mixage alors que le mastering a quant à lui été confié à monsieur Nick Townsend (Trappist, Section H8, Kruelty, Age Of Apocalypse…). Le résultat est une production aux sonorités ultra métalliques et bardée de réverb’ qui nous renvoie directement aux fondements du genre, c’est à dire à la fin des années 80 aux côtés des Cro-Mags, Nuclear Assault, Prong, Leeway et compagnie.



Alors non, c’est vrai, l’originalité ne sera une fois de plus pas au rendez-vous mais à vrai dire on s’en fout un petit peu. Ce que l’on veut par contre lorsque l’on s’enfile un disque estampillé "Thrash / Crossover" c’est que le guitariste possède cette science du riff qui tâche et cette habileté à jouer vite, que la section rythmique ne soit pas feignante elle non plus et sache changer de cadence juste quand il le faut histoire de continuer à briser des nuques même quand le rythme ralenti et enfin que la personne derrière le micro soit capable de transmettre cette même intensité à travers des paroles bien souvent acides. Pour le coup, si je suis là aujourd’hui à prendre un peu de temps pour vous parler de Turn Cold c’est bien évidemment parce que le groupe de Georgie réunit l’ensemble de ces éléments.



Bouclé en un tout petit peu plus de onze minutes, Break Your Faith s’en va marcher dans les pas d’un certain Power Trip, groupe qui a largement contribué à redonner ses lettres de noblesse à un genre tombé quelque peu en désuétude il y a encore une dizaine d’années faute de concurrents véritablement sérieux pour réussir à emballer les foules. Mais si passer après les Texans n’est pas une chose aisée, le groupe du regretté Riley Gale ayant fait chavirer le coeur de plus d’un Hardos avec son mélange de Thrash et de Hardcore ultra énervé aux riffs et aux breaks d’une insolence inouïe, on n’a quand même pu remarquer que la chose était possible. Il y a deux ans, Enforced venait par exemple chatouiller de près la formation de Dallas (un fait d’arme confirmé avec l’art et la manière avec la sortie cette année de l’excellent Kill Grid). Si Turn Cold n’en est pas encore tout à fait là, ces trois titres s’avèrent malgré tout extrêmement prometteurs et laissent en effet présager du meilleur si une suite il devait y avoir.



La réussite d’une telle entreprise tient en général à deux ou trois petites choses s’avérant néanmoins primordiales. Comme toujours, peu importe le style, les riffs restent ici l’élément central autour desquels va s’articuler tout le reste. Seul guitariste au sein de Turn Cold, Brett n’a aucun souci à faire dodeliner nos petites têtes grâce à un riffing qui à défaut de surprendre avec ces réminiscences évoquant autant Power Trip et Enforced ("Break Your Faith" et "The End Of My Rope" dont les premières secondes évoquent le titre "Executioner's Tax (Swing Of The Axe)") qu’Exodus, Metallica et Slayer ("Delusion Solution") s’avère d’une efficacité à toute épreuve, que ce soit lorsqu’il s’agit d’aligner du riff mid-tempo brise-nuque (le riff principal de "Break Your Faith" et "The End Of My Rope" ou les premières mesures de "Delusion Solution") ou lors d’accélérations toujours particulièrement jouissives ("Break Your Faith" à 1:14, "Delusion Solution" à 1:12 et 2:44, "The End Of My Rope" à 1:53). À cela viennent s’ajouter quelques courts solis souvent bordéliques ("Break Your Faith" à 2:26, "Delusion Solution" à 2:44 et "The End Of My Rope" à 2:04), parfois mélodiques ("Delusion Solution" à 0:48 qui pue le Metallica de la grande époque).

Associés à une section rythmique qui à l’image de ces riffs partage son temps entre accélérations ultra entrainantes, passages mid-tempo affûtés et breaks taillés pour déménager les meubles du salon en deux temps trois mouvements et à un chanteur ultra motivé crachant à ceux qui veulent bien l’entendre les difficultés à vivre en ce monde et le poids des religions et ces situations d’aliénations aveugles qu’elles peuvent engendrées, on tient là une base extrêmement solide pour un premier EP qui l’est évidemment tout autant.



Vous l’aurez compris, Turn Cold vient s’ajouter à la liste de formations Thrash / Crossover aujourd’hui dignes d’intérêt. Alors c’est vrai, les influences de la jeune formation se voient ici comme le nez au milieu de la figure mais comment leur en vouloir d’avoir pour modèle un groupe comme Power Trip qui a su remettre le genre sous les projecteurs ? En attendant, pour un premier galop d’essai, Break Your Faith n’a aucun mal à convaincre. Des riffs aux thèmes abordés en passant par cette dynamique et cette intensité, on tient là tout ce qu’il faut pour un Thrash / Crossover de qualité. Reste désormais à voir si le groupe sera capable de transformer l’essai mais en l’état, il y a a priori peu d’inquiétudes à avoir sur le sujet.

2021 - Autoproduction Thrash / Crossover notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Turn Cold

Thrash / Crossover - 2020 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 3 Septembre 2021

écoutez Break Your Faith

Delusion Solution

The End of My Rope

tracklist 01. Break Your Faith (03:41) 02. Delusion Solution (04:21) 03. The End Of My Rope (03:03)

Durée : 11:05

line up Sten / Chant

Brett / Guitare

Twitch / Basse

Matt / Batterie

