Where Pale Winds Take Them High..., dernière sortie chez Evil Spell Records sur laquelle j'avais fait l'impasse. Injustement oublié, ...and Silent Grief Shadows the Passing Moon (les points de suspension semblent être devenus une tradition chez eux) date de fin 2018 sur Hells Headbangers. Un troisième album joliment illustré par un Paolo Girardi plus sobre et moins dans le recyclage qu'à l'accoutumée et qui marque une étape importante pour le combo.



En termes de line-up, tout d'abord. Suite au départ du batteur Simon Wender, le guitariste Sascha Bastian troque son instrument à cordes contre les fûts. Le quatuor devient alors un trio à une seule guitare, même si Slaughter (Cruel Force, Witches Sabbath, ex-Nocturnal) et Max Povver (Erazor, Attic), tous les deux membres live depuis 2014, s'invitent sur le dernier morceau "As I Walk Among Sepulchral Ruins". C'est cependant au niveau de la direction artistique que Witching Hour connaît le plus grand bouleversement. Une évolution finalement logique quand on se rappelle celle entre le premier long-format ...and Silent Grief Shadows the Passing Moon se jette lui corps et âme dans ce retour aux sources du Mal en nous renvoyant au début des années 1980, production ultra vintage à l'appui. Le thrash a quasiment disparu malgré des accélérations en tchouka-tchouka fréquentes qui ont toutefois plus le goût du vieux speed avec ce son plein de réverb' sur la grosse caisse et ce mix en retrait. Le côté blackened première vague (Venom, Bathory) reste présent via les thèmes occultes et la voix du frontman Jan Hirtz, désormais mi-chantée mi-écorchée sur des accents théâtraux. En ce qui concerne la guitare par contre, le riffing s'avère 100% heavy metal. Oui Witching Hour fait du heavy metal maintenant, à tendance epico-progressive qui plus est ! Noirci, avec encore quelques élans speed/thrash, mais bien du heavy metal !



Si cela fait bizarre au début, la baisse d'intensité entre



Des compositions longues qui n'ennuient jamais car il y a toujours quelque chose qui capte notre attention. Allez, l'intro du titre de clôture est peut-être tenue un peu trop longtemps. Mais sinon, Witching Hour réussit largement sa transformation déjà entamée sur l'opus précédent et nous offre un des rares cas d'évolution moins brutale dont je ne me plains pas. Même de l'orgue sur "As I Walk Among Sepulchral Ruins" (annonciateur d'un prochain disque prog rock, je n'espère pas quand même !) ! Certains, plus thrash et black que heavy ont dû faire la gueule par contre et rester sur les anciens albums. Tant pis pour eux ! Les autres, si vous aimez le vieux heavy/NWOBHM du début des années 1980 mâtiné de BM première vague et de speed old-school avec un feeling épique, progressif et atmosphérique, c'est du nectar ! On pense un peu à ce qu'est devenu Darkthrone. 2018 - Hells Headbangers Records
Blackened Heavy/Speed
Chroniqueur : 8.5 / 10

tracklist 01. ...and Silent Grief Shadows the Passing Moon / Once Lost Souls Return (10:38) 02. From Beyond They Came (05:36) 03. Sorrow Blinds His Ghastly Eyes (06:11) 04. Behold Those Distant Skies (05:59) 05. The Fading Chime of a Graveyard Bell (06:11) 06. As I Walk Among Sepulchral Ruins (07:57)

Durée : 42:32

line up Jan Hirtz / Chant et Guitare

Sascha Bastian / Batterie

Marco Justinger / Basse et Backing Vocals

parution 21 Décembre 2018

