C’est pas mal, GOTMOOR. C’est pas mal, mais c’est pas non plus beaucoup plus… Finalement, c’est très belge GOTMOOR. Non, je ne suis pas en train de m’attaquer à la scène, et je sais très bien aussi qu’elle a engendré des légendes du black metal auxquelles tu es en train de repenser, comme ENTHRONED, ALKERDEEL, LUGUBRUM... Mais on s’en rend vite compte, les formations qui ont marqué le style se listent facilement. Et c’est normal vu que la Belgique n’a à la base pas autant de groupes à proposer que ses pays voisins. Et puis voilà, sa chance ne lui est pas vraiment donnée, à la Belgique. L’underground a beau y être vivace, il a du mal à faire entendre sa voix et il ne demande qu’à être plus mis en avant, à prouver qu’il n’est pas moins bon qu’ailleurs…

Et c’est donc de cette Belgique que ressurgissent de nulle part les petits vieux de GOTMOOR, après 16 ans d’absence. Le groupe existe depuis 1996 mais il a toujours voulu, ou dû, faire à son rythme. Deux demos en 1997 et 1998, une compilation en 2000 et enfin au bout de presque 10 ans d’existence le premier méfait en 2005… Il a été un tel effort que les membres ont d’ailleurs jeté l’éponge dans la foulée. 5 années. Jusqu’à un retour inattendu en 2010. Inattendu, dans le sens pas attendu du tout et par (quasiment) personne. Car effectivement, le plus gros coup réalisé par GOTMOOR depuis sa création n’est pas musical, mais a été d’être enregistré sur metal-archives l’année de la création du site de référencement. AMORPHIS, le premier groupe, a été ajouté en juillet 2002, les Belges en octobre de la même année. Belle performance… Mais donc, musicalement c’était plutôt le désert. Et même si le retour a été opéré en 2010, c’était juste pour faire acte de présence, parce qu’aucune sortie n’a vu le jour par la suite, avant 2021 et ce Zonderlingen.

Et ce qui est déjà certain, c’est que la formation a changé. Changé de line-up d’abord, puisque seuls deux membres d’origine sont encore là : Storm à la basse et aux guitares, et Nevel aux guitares et claviers. Et ce duo a été rejoint par le batteur Hammerman de HULDREFOLK et FRACTURED INSANITY, et le chanteur D'n Osschaert, Hollandais qui hurlait au début des années 90 pour la formation de thrash MORDANCY. Ensuite c’est aussi l’univers visuel qui a changé. Comparons les pochettes du premier album et du petit nouveau :



Ah non, ce n’est pas le même univers ! Mais il fallait bien s’adapter aux nouvelles envies musicales. Le black metal impitoyable est devenu bien plus nuancé. Et ainsi, les 9 compositions de GOTMOOR version 2021 se rangent dans le « dynamique avec ajouts raisonnables ». C'est-à-dire que les morceaux ont une base black metal très simple, et que sur celle-ci sont proposés selon les pistes : des riffs envolés, des chœurs, des claviers ou de l’acoustique. Ces éléments sont très bien intégrés, rien à redire, mais tellement prévisibles. Le groupe semble en fait très motivé et engagé dans sa musique, mais sans parvenir à transmettre des sensations. Certains éléments qui lassent trop vite en sont en partie responsables. Les vocaux et la batterie avant tout. Et si les premiers peuvent encore s’écouter, même sans jamais surprendre, cette dernière ne cesse de taper sur les nerfs. Elle veut tabasser, elle veut être agressive, mais au bout du compte elle n’y parvient même pas…



Les qualités du groupe sont du coup moins efficaces, gênées par des aspects synthétiques peu engageants. Il aurait fallu plus de puissance, plus de force, plus de craquelures par endroits pour mieux mettre en avant les bonnes mélodies ou les douces voix de chœurs en fond.

2021 - Headbangers Records Black Metal Mélodique

tracklist 01. Gefluister des duister 02. Tanneke Sconynckx 03. Land van niets 04. Den schimmenganger 05. Aradia's geheim 06. Eibor Neevik 07. Verheft het vaandel 08. Eeuwige winter 09. Pagus Flandrensis

Durée : 43:02

parution 1 Février 2021

