Intitulé Expelled Into The Unknown Depths Of The Unfathomable, celui-ci est sorti en novembre 2020 sur le label Iron Bonehead Productions. Pour l’occasion, le groupe originaire de San José a confié l’illustration au russe Alexander Shadrin (Serpentrance, Vhorthax, Esoctrilihum, Father Befouled, Invultation...) qui signe là une œuvre relativement sympathique même s’il est vrai que celui-ci s’est déjà montré plus inspiré. Au programme de ce premier longue durée, six nouvelles compositions (pas de redite ici) qui, sans grande surprise, vont renouer avec ce Death / Doom cradingue et pernicieux grâce auquel Bloodsoaked Necrovoid a réussi à se frayer un chemin parmi les groupes à suivre de près.



Car non, ce n’est certainement pas avec Expelled Into The Unknown Depths Of The Unfathomable que le groupe sud-américain va changer la face du monde. Lui qui marchait déjà allègrement dans les pas de formations telles que Spectral Voice, diSEMBOWELMENT, Cavurn ou Incantation va continuer à le faire ici sans jamais chercher une seule seconde à changer son fusil d’épaule. Cependant, on ne va pas non plus se mentir. Si Bloodsoaked Necrovoid fait ici du bon boulot, il n’est pas non plus tout à fait au niveau des groupes cités un petit peu plus haut. La faute à un riffing un peu plus passe partout et donc inévitablement moins marquant mais également à une dynamique bien moins contrastée. Certes, ce premier album est lui aussi parsemé d’instants beaucoup plus soutenus (les premières secondes de "Perverted Astral Intoxication For A Death Incarnation", "Viciously Consumed By The Unfolding Unknown" à 3:40, "Existential Dismemberment By A Transcendental Nothingness" à 5:13, "Traversing The Threshold Of A Treacherous Depraved Absolute" à 3:08...) mais pour autant on ne re trouve ici ni cette intensité ni ce malaise claustrophobique qui peut émaner d’albums comme Eroded Corridors Of Unbeing ou Transcendence Into The Peripheral. Le "défaut" de Bloodsoaked Necrovoid est donc de mener sa barque d’une manière un petit plus scolaire et conventionnelle. De fait, si la formation sud-américaine ne démérite pas, celle-ci ne parvient pas non plus à se montrer tout aussi convaincante et irrésistible que ces quelques groupes évoqués plus haut.

Pour autant, Expelled Into The Unknown Depths Of The Unfathomable regorge de passages et autres séquences particulièrement bien ficelés. Les moments les plus lourds dispensés tout au long de ces quarante minutes sont ainsi ceux où les Sud-Américains s’en sort le mieux même si ces accélérations évoquées plus haut remplissent leur office de manière tout à fait satisfaisante (on aurait simplement aimé plus de blasts et moins de tchouka-tchouka). Renforcé par le chant abyssal, lointains et monocorde de Federico Gutiérrez, on ne peut s’empêcher de se sentir véritablement aspirés dans les profondeurs de la Terre pour un voyage qui s’annonce infernal et sans retour. Naturellement, le groupe se plaît à étirer ces moments sur des compositions qui oscillent toutes entre cinq et sept minutes. S’il n’y a pas là de quoi effrayer l’amateur rompu à ce genre d’album, cela n’en reste pas moins un bon indice de ce à quoi s’attendre pour tous ceux qui choisiraient d’y plonger pour la première fois. Aussi, en élève appliqué, Bloodsoaked Necrovoid va dérouler tout ce qu’il faut pour remplir comme il se doit le cahier des charges du parfait album de Death / Doom : riffs pesants et menaçants, batterie à l’économie dont la majorité des frappes en suspension est néanmoins ici bousculée par quelques patterns chaloupés qui ne manquent pas de dynamisme, growl profond et très peu varié pour une impression de lourdeur et de profondeur accentuée et enfin quelques accélérations afin de mieux rompre avec l’évidente monotonie induite par ces moments plus écrasants. Bref, tout ce que l’on peut attendre d’un album du genre.



Si la fraicheur et l’originalité ne sont donc pas spécialement au rendez-vous, Expelled Into The Unknown Depths Of The Unfathomable n’en reste pas moins un disque fort sympathique. Peut-être, comme moi, vous faudra-t-il quelques écoutes pour apprécier ce premier album à sa juste valeur, ses riffs plus simples et ses coups de boutoirs plus timorés ne favorisant probablement pas l’immersion immédiate. Pour autant, une fois cet effort derrière vous, Expelled Into The Unknown Depths Of The Unfathomable possède de sérieux atouts pour convaincre et ainsi rendre l’écoute de ces quarante minutes particulièrement plaisantes. Probablement pas autant que ces groupes dont il s’inspire mais plaisante malgré tout. 2020 - Iron Bonehead Productions Death / Doom notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 7.5/10

plus d'infos sur Bloodsoaked Necrovoid

Death / Doom - 2018 - Costa Rica

tracklist 01. Dispossessed In An Asphyxiating Endless Darkness (07:46) 02. Perverted Astral Intoxication For A Death Incarnation (07:22) 03. Viciously Consumed By The Unfolding Unknown (05:58) 04. Inescapable Transferance Of Profane Malignity (05:27) 05. Existential Dismemberment By A Transcendental Nothingness (06:35) 06. Traversing The Threshold Of A Treacherous Depraved Absolute (07:39)

Durée : 40:47

line up Federico Gutierrez / Chant, Guitare, Basse

Jose Maria Arrea / Batterie, Synthétiseur

parution 6 Novembre 2020

thrashothèque 1 personne possède cet album

