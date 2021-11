Blood Spore / Coagulate / Soul Devourment / Gutvoid - Four Dimensions Of Auditory Terror Chronique Four Dimensions Of Auditory Terror (Split-CD)

Four Dimensions Of Auditory Terror n’est ni plus ni moins que la réunion de quatre groupes particulièrement prometteurs dont on a d’ailleurs déjà parlé ici. Enfin pour trois d’entre eux puisqu’il manque tout de même à l’appel Blood Spore qui malgré un sympathique EP paru il y a deux ans sur le label de Rodrigo Alfaro (Fungal Warfare upon All Life) n’a pas su trouver une place dans nos colonnes. Tant pis pour cet oubli davantage lié à un emploi du temps chargé plutôt qu’à un manque quelconque d’atouts à faire valoir, je pourrais toujours décider de m’y atteler un de ces quatre...



En attendant que ce jour arrive, revenons à l’objet de cette chronique, ce split à quatre têtes sur lequel en plus de Blood Spore on va également retrouver leurs petits copains de Coagulate, Gutvoid et Soul Devourment. Un line-up de choix pour un programme tout aussi alléchant avec un morceau inédit par groupe pour une durée totale affichée à un petit peu plus de trente minutes. Côté artwork et coups de crayons, ces derniers sont l’œuvre d’Adam Michael Nevler aka Nev aka Gruesome Graphx (Burial Invocation, Cardiac Arrest, Vrenth...) et Kyle Messick (Civerous, Cryptum, Mortuary Spawn...). Le premier signe cette illustration plutôt sympathique que vous pouvez voir sur votre droite alors que le second s’est quant à lui vu confier l’intérieur du livret.



C’est justement Blood Spore qui ouvre les festivités avec "Olfactory Cordycipitaceae Ingress", une pièce imposante de plus de neuf minutes lors de laquelle le groupe de Philadelphie va dérouler un Death Metal sombre et pesant mené pour l’essentiel à coup de séquences plombées particulièrement vicieuses et suffocantes. S’il n’y a bien évidemment rien de sorcier dans cette formule quelque part entre Death et Doom, le groupe maitrise néanmoins l’art subtile de la mise en tension, délivrant ainsi avec une parcimonie habilement calculée quelques coups de boutoirs bien sentis (à partir de 6:56) histoire de quand même relâcher la pression durant les minutes précédentes. Aussi, à la manière d’un Ossuary chez qui le chant joue un rôle très important dans la construction de ces atmosphères sournoises, le rôle de Christopher Emerson n’est ici pas à sous-estimer. Sa voix abrasive, arrachée et vicelarde porte en elle des vices immondes et une espèce de folie malaisante que ces riffs plombés vont prendre plaisir à accompagner. Bref, une entrée en matière pour le moins réussie.



C’est Coagulate qui va ensuite prendre le relai avec "Up From The Vats (Coalescence Of Metamorphic Human Flesh Within A Gelatinous Fetal Stew)", un morceau aussi long que son intitulé puisque celui-ci s’affiche également à près de neuf minutes. Faisant suite à une première démo particulièrement prometteuse (



Changement de ton avec les Californiens de Soul Devourment et leur Death Metal HM2 qui vont venir la jouer ici de manière beaucoup plus frontale. Servi par une production à l’ancienne, naturelle et un brin cradingue et un son de guitare qui effectivement doit beaucoup à Tomas Skogsberg et aux Sunlight Studios, le groupe de Los Angeles ne va pas y aller par quatre chemins, s’imposant ici par la force à coups d’accélérations haletantes menées pied au plancher sur fond de tchouka-tchouka ultra entrainants (et même quelques blasts lancés avec conviction à partir de 3:06) et de riffs abrasifs simples mais néanmoins particulièrement efficaces. Avec "Veneration Of The Ascended", les Californiens font donc une fois de plus très bonne impression malgré le caractère peu original que revêt leur modeste contribution.



Ce sont les Canadiens de Gutvoid qui ont la tâche ingrate de clôturer en beauté cette collaboration. Dans la continuité de ce Death Metal aux dissonances et aux constructions modernes prenant pourtant racine du côté de quelques grands anciens (Demilich et Timeghoul en tête de lice) proposé sur



