Evoker - Evil Torment Chronique Evil Torment (EP)

Le bruit de la foudre déchirant le ciel. C'est sur ces quelques secondes que s'ouvre Evil Torment, premier EP des Australiens de Evoker paru l'année dernière sur Blood Harvest. On peut difficilement faire plus cliché. Comme la musique. Il fallait s'en douter en voyant cette pochette, qui me rappelle au passage celle de And Death Shall Set You Free de Cardiac Arrest, Evoker n'a en effet pas vraiment une vision très originale de la chose. Et encore moins moderne tant l'EP transpire la vieille, très vieille école.



Remarquez que cela me convient parfaitement ! Nous revoilà donc plongés dans la deuxième moitié des années 1980. Dans cette scène metal extrême embryonnaire en pleine ébullition où les définitions de death, thrash et black étaient encore assez floues, où le punk conservait une influence dessus et où tout cela se mélangeait dans un joyeux bordel à la gloire de Satan. Evoker, c'est à peu près ça. Le trio de Melbourne fait du death metal, aucun doute là-dessus, mais du death metal des tout débuts. Du death metal préhistorique, avec la production rudimentaire sans artifice qui va bien. Malgré la présence de nombreux trémolos sombres qui deviendront la marque du genre ainsi que de quelques ralentissements plus lourds, le jeu reste encore assez thrash, notamment sur les riffs mid-tempos simples et efficaces, les solos tantôt chaotiques à base de vibrato tantôt un peu plus construits et mélodiques ou encore les rythmiques typiques en tchouka-tchouka rencontrées fréquemment. On y retrouve aussi des touches blackened old-school qui renvoient aux sources de Venom et Bathory, dans l'ambiance evil, le chant râpeux bien méchant du guitariste ou ces refrains presque catchy (From the depths, the evil awaits!). Le tout dégage une énergie, une urgence et un (faux)-amateurisme punks. C'est que, si Evoker n'atteint jamais des vitesses inhumaines, le rythme de l'ensemble se montre plutôt frénétique avec blastouille, skank beats accélérés et semi-blasts sortis des baguettes du Turc Eren Mezarcı (ex-Hellsodomy, Godslaying Hellblast, Sacrocurse ...) exilé depuis quelques années au pays des kangourous pour ses études. Evil Torment rappelle ainsi tout un tas de choses. On pense entre autres à Master, early-Morbid Angel, Autopsy, Possessed, Grotesque, Nihilist, Slayer, Sadistic Intent ou des combos plus récents comme Repugnant, Verminous, Death Breath, Tormented, etc.



Du coup, eh bien c'est très sympa ce que nous offrent là nos amis australiens. Ça ne révolutionne rien puisque c'est plutôt "machine-arrière, toute !" ici mais Evoker fait clairement bien les choses et démontre un potentiel intéressant sur cette vingtaine de minutes troussée avec une grande efficacité et un savoir-faire certain. Nous offrant même quelques passages vraiment excellents comme le début de "Shackled to the Grave" et sa lead mélodique en tremolo qui colle des frissons. Si vous aimez le vieux death metal bête et méchant, encore mâtiné de thrash, blackened et un peu à l'arrache dans sa production et son exécution, Evoker vous tend les bras. Preuve que Evil Torment tenait en lui de belles promesses, le trio "from down under" a depuis signé sur Pulverised Records et s'apprête à publier son premier full-length en fin d'année. Son titre : Bound by Darkness. On reste dans le gros cliché bien con-con, parfait !

