Metal In Franche Comté - Metal rends toi, nenni ma foi ! Chronique Metal rends toi, nenni ma foi ! (Compil.)

Jadis, le tube de l’été représentait une tradition très Française, symbole d’un relâchement total après une année riche en stress et en emmerdement maximum. Certes, la pérennité de l’objet était limitée dans le temps, bien que quelques titres soient restés au panthéon des campeurs.



L’actualité Métallique en cette période estivale ayant été aussi morne que la météo, une séance de rattrapage sur un projet des plus bandant, s’impose.



Sortie le 3 juillet dernier, la compilation Metal rends toi, nenni ma foi ! offre la possibilité de découvrir 32 groupes issues de la scène Franc Comtoise.

Artwork clinquant et double CDs, une initiative old school, initiée par l’association Metal In Franche Comté, prônant avant tout une mise en avant collective. Salvateur à une époque où le nombrilisme de certains artistes n’a d’égale que le formatage des productions ; un précédent régional, la compile Bezak Dogz sortie il y a près de vingt ans…

Parler d’éclectisme est un euphémisme, tant les genres proposés sont variés avec l’envie réelle de faire se côtoyer humilité et passion.



A commencer par le Rock Alternatif bien burné et particulièrement rythmé d’Heretic Eye Rude, orienté Prog pour Holy Fallout, Indus du côté de Craÿ Crüe, Stoner massif pour Blend of Stones.



Le Heavy Hard’n’Roll à l’ancienne mais terriblement accrocheur, est également représenté par The Dirty Ones, Blacksheep dont la réputation en live n’est plus à faire, le Blues gouailleur d’Alchemic Dream ou le Heavy Garage des Fallen Lillies, lauréates du tremplin The Voice of Hell en 2019.



Côté Punk, les figures de proue de la Région, Porno Diva, sont aussi authentiques qu’à leurs débuts il y a 21 ans ; Coma Cascade évolue à la frontière du HxC ; Hateful Three défend un Crossover à l’ancienne tandis que les Mine Floor Cowboys vous feront voyager dans leur univers teinté de Blues Folk, riches en banjo, mandolines et harmonica ; une curiosité.



Les fans de Metal y trouveront bien sur leur compte ; du Néo Indus tendance Post Metal, lyrics en français avec Waking The Sleeping Bear et Corosteler ; du Prog avec Horizon Waves et le concept album d’Invaders Project ; le Stoner d’Athabas ; le Thrash d’Ignis Faatus et d’Aleister, dont la renommée hors région a été acquise en partageant les scènes de Loudblast, Massacra, Crusher et Mercyless.



Phenix et Second Day proposent un Metal mélodique, tendance épique pour le second ; Born Again, un Heavy brut et agressif, aux antipodes des styles modernes de Desybes et du Metalcore d’Insomnia.



Le Death est également représenté ; technique pour Assigned Fate et The Scalar Process, mélodique pour Carcariass et Swarmageddon, massif et tradi pour Exhorted. De quoi contenter toutes les sensibilités.



A noter trois titres à part et ovniesques ; le Metal humoristique de Porcus Chicus, qui ne fera pas de concert à l’Elysée, me précise-t-on ; le Rock Psyché poétique de Bysshe et les inénarrables Serum-K dont le BiomeKaniK EkelKtro Ragga ToxiK RocK injecté en intraveineuse est beaucoup plus jouissif que le Pfizer.



Manque peut-être un titre Black mais le vivier Comtois est tellement intense que nul doute que cette compilation ne restera pas sans une suite. L’objet hautement recommandable est dispo sur le site de l’asso.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Metal In Franche Comté Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Metal In Franche Comté

Metal - 2018 - France

tracklist CD 1



01. Horizon Waves – Betrayal

02. Waking the sleeping bear – Plus rien à perdre

03. Exhorted – Help Me

04. Swarmageddon – Blood stained Origami

05. Second Day – Shapes Rampage

06. Porcus Chicus – un p’tit Ricard

07. Blacksheep – Teenager in love

08. Assigned Fate – Time to rise

09. Phenix – Can’t stop rocking

10. Porno Diva – Call of the past

11. Coma Cascade – Laissé pour mort

12. Aleister – Slave

13. Born Again – No Guts, No glory

14. Alchemic dreams – Asphalt

15. Mines floor Cowboys

16. Invaders Project – Perseverance



CD 2



01. Desybes – Poussée au vide

02. The Scalar Process – Azimuth

03. Athabas – Gimme your soul

04. Corosteler – D’ombres et de poussières

05. Heretic Eye Rude – Kindergarten

06. Insomnia – Ephemere

07. Bysshe – Constellation

08. Craÿ Crüe – The Sound of hAte

09. The Dirty Ones – Drop the line

10. Carcariass – Letter From The Trenches

11. Ignis Fatuus – Symbol of Abstraction

12. Holy Fallout – Comfort Me

13. Hateful Three – Thrash for Satan

14. Serum K – SK-07 / Robolution 180 (Blouse en K Mineur 7ème)

15. Fallen Lillies – Puppet Shows

16. Blend of stones – Headbreaker

parution 3 Juillet 2021

Essayez aussi Deftones

White Pony

2000 - Maverick Records Audrey Horne

No Hay Banda

2005 - Dogjob Ugly Kid Joe

Menace To Sobriety

1995 - Mercury Records Metallica

Death Magnetic

2008 - Vertigo Deftones

Adrenaline

1995 - Maverick Records