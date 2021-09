Portal - Avow Chronique Avow

Avow –, c’est bien celui-là. Son début sifflant, ses syllabes qui serpentent, se répètent et s’alitèrent avec la finesse d’une perversion, son râle final qui exprime que quelque chose grogne, au fond. Sinistre, un mot qui contient déjà en lui ce qu’il définit, la crainte d’une catastrophe qui attend son heure pour surgir.



Avow est sinistre, donc. Sinistre avec une puissance d’évocation dont on sait capable Portal mais qui n’agrippe pas moins. Clairement, il y avait un défi à relever après Seepia et Outre. Tout juste note-t-on une performance plus hargneuse de la part de The Curator, éructant avec force le long de ces quarante-trois minutes. Cherchant à réfléchir sur le chaos, on trouvera aussi de potentiels signes de faiblesse de la part de ces extra-terrestres du death metal, notamment dans la manière dont se terminent les morceaux, fade-out et répétitions ad nauseam d’un riff délaissé progressivement par la batterie devenant ici des lieux communs.



Voulant prendre en défaut Avow, voilà pourtant qu’on se trouve pris nous-même. Jamais Portal, cette entité sur laquelle on souhaite à chaque fois réfléchir, que l’on veut dépecer, à laquelle on cherche un sens, n’aura paru aussi naturelle, pleine de feeling, crue, abyssale, terrifiante… et sinistre. De quoi se dire que ceux se creusant la cervelle sur le pourquoi du comment, ceux cherchant une preuve concrète du talent des Australiens pour valider leur plaisir à l’écouter, passent à côté de l’essentiel : cette musique-ci se vit car elle est vivante, parvient à dépasser les notions de structures pour devenir mutation dont on ne peut que contempler les mouvements, en observateur-victime. Il y a bien sûr assez de tangible pour avoir le certitude de ne pas laisser l’esprit divaguer sans attaches (le démarrage à haute tension de « Catafalque » ; les guitares maussades et menaçantes de « Manor of Speaking » ; les mélodies de « Bode », préparant le déluge assourdissant de « Drain »...), mais la sensation continue d’être transporté dans une œuvre où les flots comptent plus que les instants prévaut.



Ne clignez pas des yeux pour autant ! Avow est là, derrière, prêt à s’attaquer à vous vos volets fermés, votre esprit pleinement accessible. Comme une noirceur dans laquelle on sent plus que l’on voit des silhouettes bouger, liquides et multiples. Non pas un clair-obscur, mais une frissonnante sensation d’apprendre à voir se dessiner les corps présents dans les ombres. Ce qui est suggéré devient alors étonnamment informe, ravageur, furtivement proche et s’élevant rapidement, des esquisses d’horreurs intérieures dont on a, une nouvelle fois avec Portal, envie d’appuyer le caractère fondamentalement death metal.



