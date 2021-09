Pa Vesh En - Maniac Manifest Chronique Maniac Manifest

PA VESH EN s’est imposé en quelques albums dans le top du black metal angoissant. C’était déjà établi mais cet album vient le confirmer à nouveau. Je suis friand des ambiances fantomatiques de. Mais à un point tel que je me sens hanté par ses compositions. Trois albums et le constat est toujours le même : je suis happé par leur univers ! Et ce qui est encore plus surprenant, c’est que je le suis de plus en plus à chaque sortie ! Alorsest le troisième album proposé par le Biélorusse, mais une étape semble encore avoir été franchie. Durant 41 minutes découpées en 9 pistes, la noirceur s’impose dans le paysage, la mélancolie envahit l’espace, la douleur se répand dans tous nos pores. La magie opère.On pourrait être tenté d’affilierau dépressif tant sa musique est emplie de souffrance, mais l’intention profonde dépasse le simple malaise de la vie ou l’envie de se l’ôter. Finalement ce groupe nous emporte plutôt dans un après-vie torturé. D’où l’utilisation du terme « fantomatique » au début de cette chronique. C’est vraiment ça. La mort est déjà arrivée, et finalement un esprit tourmenté rode. Il cherche la sortie, et dans son errance il se venge de tous ceux qu’il pourrait croiser. Alors les claviers sont malsains, les guitares grésillent, les vocaux ne semblent être que des grognements, des râles, des complaintes. Et c’est particulièrement immersif !Les ambiances, ce sont finalement celles que l’on retrouvait auparavant, mais la petite évolution proposée sur cet album, elle vient du son. Même si l’on reste dans du sale, du raw cracra, il y a un petit nettoyage qui a été effectué. Mais finalement, on n’y perd pas en noirceur. Les morceaux les plus agressifs y gagnent un peu en tension, les passages tortueux s’avèrent plus angoissants… Et alors que Pyrefication m’avait déjà donné des sueurs froides, celui-ci m’en donne des congelées. Les titres « The Eyes Full of Horror » et « In the Wood of Hanged Men » sont mes préférés, tous les deux accompagnés de mélodies mélancoliques imparables. Et malheureusement, les morceaux en fin d’album me semblent un poil en dessous : « The Black Coffin » et « Sister of Sin » proposent la même recette, mais sans le petit truc en plus ressenti sur le reste.s’est imposé en quelques albums dans le top du black metal angoissant. C’était déjà établi mais cet album vient le confirmer à nouveau.

2021 - Iron Bonehead Productions Black Metal angoissant

tracklist 01. Homicidal Sacrifice 02. The Eyes Full of Horror 03. Chamber of the Rotten Flesh 04. In the Wood of Hanged Men 05. Conquerentes de Iniqua Nece Confessionem 06. Spellbound by the Witchmoon 07. The Black Coffin 08. Sister of Sin 09. …

Durée : 41:11

