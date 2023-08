Father Befouled / Exaugurate - Purging Holiness Chronique Purging Holiness (Split 7")





Parue sur Rotted Life Records (Pustilence, Vrenth, Gosudar, Malformed, Phobophilic et j’en passe), cette collaboration s’est vue proposer un pressage vinyle particulièrement soigné. Pochette gatefold, vernis sélectif, vinyle coloré, illustration signée Alexander Shadrin aka Nether Temple Design (Bloodsoaked Necrovoid, Cambion, Persecutory, Tetragrammacide...), mixage et mastering de la main de Dan Lowndes... Bref, celui-ci vaut bien la dizaine d’euros qu’il a fallut débourser pour en faire l’acquisition et cela malgré un contenu des plus modestes puisque chaque groupe se fend ici d’un seul inédit et rien d’autre. Soit douze minutes et quelques secondes, pas une de plus.



C’est l’infatigable Justin Stubbs accompagné ici de quelques collègues qui ont l’honneur de lancer les hostilités avec le titre "Seraphic Augury / ...Once Righteous". Un inédit de plus de six minutes qui, ce ne sera une surprise pour personne, s’inscrit évidemment dans la continuité de tout ce qu’à pu faire le groupe avant et même après la sortie de ce split. Souvent considéré à juste titre comme un clone d’Incantation, Father Befouled n’a jamais vraiment manqué de convaincre même si en dix-sept ans de carrière, la qualité s’est avérée parfois quelque peu fluctuante. Aussi, après avoir freiné quelque peu ses activités au début des années 2010, le groupe originaire d’Atlanta semble avoir retrouver des couleurs depuis la sortie de



Sur la face B, les petits « nouveaux » d’Exaugurate qui après un premier EP paru en 2020 (l’excellent



Jamais indispensable mais souvent de très bonne facture, le split est un format qui à encore aujourd’hui le vent en poupe (au moins chez les groupes). Et quand on voit ce que certaines formations nous réserve avec ce genre de sortie, il paraît compliqué de ne pas s’enthousiasmer à notre tour. Comme toujours, le contenu s’avère frustrant parce qu’on aurait tout simplement aimé en avoir plus à se caler sous la dent que deux titres expédiés en douze minutes. Néanmoins, cette sortie confirme la bonne santé de ces deux entités (chose que l’on a pu confirmer avec le nouvel album de Father Befouled sorti l’année dernière) et continue surtout de générer une certaine attente vis à vis d’un Exaugurate dont on attend encore qu’il nous revienne avec davantage de matière. En attendant, si vous avez douze minutes à tuer, cette modeste collaboration saura sûrement répondre à vos attentes. 