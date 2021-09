Thy Light - Thy Light Chronique Thy Light (EP)

THY LIGHT fut brésilien. Puis en 2017 Paolo Bruno partit faire sa vie en Ecosse. Comme il était le seul musicien du groupe, mais également le chanteur, cela n’entraina aucune crise, aucune question sur la survie ou non de l’entité. Il prit tout de même son temps, et ne sortit aucune suite au premier album de 2013 : No Morrow Shall Dawn. Ce n’est d’ailleurs toujours pas le cas 8 ans plus tard puisque Thy Light est en fait considéré comme un EP. Un EP long de 36 minutes, mais effectivement composé de deux titres seulement. « Infinite Stars Thereof » fait 19 minutes, « The Crossing of the Great White Bear » 17.



Deux pistes à rallonge. Deux pistes magnifiques destinées à ceux qui aiment qu’un groupe prenne le temps de développer au maximum ses idées. Deux pistes qui évoluent dans un black metal rêveur plus que véritablement dépressif, avec des mélodies très douces, et ce presque sur leur ensemble. On est toujours très loin des ambiances pleurnicheuses, et l’impression est plutôt apaisée. C’est peut-être la mort qui nous attend de l’autre côté, mais elle n’est pas crainte, elle n’est pas non plus recherchée coûte que coûte. Elle est là-bas, et nous sommes prêts à la pénétrer. Ces deux morceaux sont plutôt comme les derniers regards sur notre monde de vivants, avec ses douceurs plus que ses peines. Des voix douces, des guitares acoustiques, des samples de pluie apparaissent par moments et on trouve aussi des riffs de guitare bien loin du black metal, très envolés, comme à la 15ème minute de la première piste.



Les intentions sont bonnes, les ambiances sont bien plantées, les émotions sont vraies... Mais ce qui me gène un peu dans cet EP, c’est que cela soit fait de manière bien trop prévisible. Et bien trop étirée. Progresser si lentement sans ajouter de grandes surprises, et en jouant justement ce que l’auditeur s’attend à entendre, cela ne permet pas de maintenir suffisamment l’attention. Il y a des moments où l’on décroche. Le reproche est un peu dur, parce que dans son style le groupe sait parfaitement ce qu’il veut et comment l’appliquer, mais son zèle le perd un petit peu...

2021 - Another Sphere Records Black Metal Introspectif notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Thy Light

Black Metal Introspectif - 2005 - Royaume-Uni

nouveaute A paraître le 10 Septembre 2021

tracklist 01. Infinite Stars Thereof 02. The Crossing of the Great White Bear

Durée : 36:12

