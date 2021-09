Abandon - When It Falls Apart Chronique When It Falls Apart

When It Falls Apart est souvent celui oublié, jeté dans l’ombre de ses deux successeurs. Et on comprend rapidement pourquoi.



Avec sa durée courte, ses fondations fortement inscrites dans l’underground d’une époque, il passe vite pour un album dispensable, sorte de brouillon d’un talent qui appelle encore à germer et se définir. Autant l’annoncer d’emblée, on ne contredira pas ici certaines critiques envers ce longue-durée bien maigre, presque une introduction des choses à venir. Pour autant, il paraît important d’appuyer que When It Falls Apart est bien cela : une introduction, indispensable pour qui vénère les autres créations de la formation afin d’en saisir tout le cheminement.



Un peu comme Souls at Zero mais dont on ne peut faire l’économie d’écouter Pain of Mind et The Word as Law. En effet, When It Falls Apart paraît l’équivalent de ces deux œuvres, un exutoire clairement punk dans son esprit, titillant les scènes crust et sludge dans ses climats révoltés et ses atmosphères sociales marquées par la domination des puissants et l’aigreur des impuissants. On pensera ainsi plus d’une fois à la hargne d’un Dave Edwardson en entendant le chant rustre de Johan Carlzon, déjà habité par la tristesse mais préférant lui donner des coups de latte que la laisser prendre toute la place (cf. « This Weeping Mind », hanté par l’esprit des Ricains). Une rage qui ira même jusqu’à évoquer les mordantes peintures de déclin post-moderne de



Gonflées de samples misérabilistes, selon une certaine tradition du punk le plus extrême, ces vingt-neuf minutes appuient à chaque instant la noirceur de leur propos. Cependant, l’amateur de When It Falls Apart un début certes trop vite expédié – aussitôt commencé, aussitôt terminé –, certes inscrit dans son époque au point d’en paraître daté (un air de déjà-entendu handicapant), mais un début qui, dans son nihilisme, permet de prendre la pleine mesure de ce qu’aura réalisé la bande lors de sa petite période d’activité : une discographie à mettre parmi les plus réussies évocations du désespoir de notre civilisation. Des trois albums d’Abandon,est souvent celui oublié, jeté dans l’ombre de ses deux successeurs. Et on comprend rapidement pourquoi.Avec sa durée courte, ses fondations fortement inscrites dans l’underground d’une époque, il passe vite pour un album dispensable, sorte de brouillon d’un talent qui appelle encore à germer et se définir. Autant l’annoncer d’emblée, on ne contredira pas ici certaines critiques envers ce longue-durée bien maigre, presque une introduction des choses à venir. Pour autant, il paraît important d’appuyer queest bien cela : une introduction, indispensable pour qui vénère les autres créations de la formation afin d’en saisir tout le cheminement.Un peu comme Neurosis , qui trouvera sa pleine personnalité avecmais dont on ne peut faire l’économie d’écouteret. En effet,paraît l’équivalent de ces deux œuvres, un exutoire clairement punk dans son esprit, titillant les scènes crust et sludge dans ses climats révoltés et ses atmosphères sociales marquées par la domination des puissants et l’aigreur des impuissants. On pensera ainsi plus d’une fois à la hargne d’un Dave Edwardson en entendant le chant rustre de Johan Carlzon, déjà habité par la tristesse mais préférant lui donner des coups de latte que la laisser prendre toute la place (cf. « This Weeping Mind », hanté par l’esprit des Ricains). Une rage qui ira même jusqu’à évoquer les mordantes peintures de déclin post-moderne de Dystopia (les alternances de voix, explosant sur « Ain't It Funky Now? »), montrant qu’avant de s’attaquer à l’intérieur, ses tourments, ses douleurs puis ses deuils, les Suédois ont pris à cœur de décrire un décor qui ne donne pas nécessairement envie de sortir.Gonflées de samples misérabilistes, selon une certaine tradition du punk le plus extrême, ces vingt-neuf minutes appuient à chaque instant la noirceur de leur propos. Cependant, l’amateur de In Reality We Suffer et The Dead End notera qu’autre chose se dessine dans cet album plus original qu’il peut le laisser croire. Des riffs qui cherchent à s’envoler sans y parvenir ; une production crue et grésillante, presque aérienne et clairement éteinte ; deux derniers titres étalés et écroulés où les guitares sortent des mélodies funèbres, une ambiance qu’Abandon surlignera par la suite… Une somme de détails qui font deun début certes trop vite expédié – aussitôt commencé, aussitôt terminé –, certes inscrit dans son époque au point d’en paraître daté (un air de déjà-entendu handicapant), mais un début qui, dans son nihilisme, permet de prendre la pleine mesure de ce qu’aura réalisé la bande lors de sa petite période d’activité : une discographie à mettre parmi les plus réussies évocations du désespoir de notre civilisation.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE