Reconnaissons le d’emblée, la Grèce n’est pas un de mes terrains de chasse privilégiés pour ce qui est du riff qui plombe, à plus forte raison en ce qui concerne les moins extrêmes des formations. Je ne vais pas vous lister l’ensemble des groupes du cru que j’écoutais dans les années 90 (tous présents sur les compils Metallian) mais les nineties, puisqu’on en parle, sont bien mises en valeur ici. Tout particulièrement la scène alternative américaine, à laquelle on raccordera volontiers ce « Ride » en forme de bain de jouvence ô combien rafraichissant.



Formé aux alentours de 2013 (un premier EP dans la besace, « The Connection ep. », 10 CODE délivre ici un heavy rock puissant et direct, capitalisant à plein sur l’énergie débordante du frontman Petros Potamianos. On pense pas mal à Chris Cornell mais aussi à John Bush pour le coffre, même si la filiation avec SOUNDGARDEN apparaît ici bien plus évidente. Gros point fort du quatuor, des refrains imparables qui impactent dès la première écoute, propulsés par une section rythmique portée sur le tout efficace (la production "ligne claire" de John Voulgaris va dans ce sens). N’attendez donc pas de variations façon Kim Thayil, 10 Code privilégiant une formule de composition compacte le temps d’une tracklist resserrée de 8 titres seulement. Un parti pris à saluer, compte tenu de la simplicité des quelques séquences instrumentales (le final de « Inside Your Head ») laissant souffler leur chanteur. C’est d’ailleurs la principale limite de ce 2ème album après « Swiftlets » sorti en 2016 : l’absence de réelle plus value technique susceptible de hisser plus haut un combo volontaire et fougueux, qui gagnerait à compter en ses rangs une fine gâchette capable de distiller ça et là quelques coups de génie à la six-cordes. Une option de jeu qui permettrait de transcender le final d’un « Sloe » plus ambiancé qui, à défaut, s’appuie sur ce que le groupe sait pour l’heure faire de mieux : se donner à fond, avec force et simplicité.

2020 - Autoproduction Heavy rock notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur 10 Code

Heavy rock - 2011 - Grèce

écoutez Ride

tracklist 01. Let Go 02. Be Nothing 03. Ride 04. All On Me 05. I Rule The World 06. Inside Your Head 07. Eyes 08. Sloe

Durée : 35:29

line up George Paraskevopoulos / Basse

Petros Potamianos / Guitare, Chant

Aris Anagnostou / Batterie

Apostolos Boules / Guitare

parution 18 Novembre 2020

