Fleshdriver - Leech Chronique Leech (EP)

Dans la catégorie des groupes sélectionnés sur la foi d’une production bien grassouillette, voici les ricains de FLESHDRIVER, dont « Leech » est la première démo. Du death old school « from Tampa, Florida » … un tribute band de plus à l’institution des frères Tardy ? Que nenni ! A l’instar d’un RANK AND VILE, le duo Quinn Riley/Tyler Denslow doit abriter dans son studio d’enregistrement une statue à l’effigie de Tomas Skogsberg, puisant l’essentiel de son inspiration dans le death scandinave de la fin des 80’s, début 90’s.



Un appât évident, pour un format très court de cinq titres en guise d’attrape fan du genre. Que voulez-vous, il suffit d’avoir écouté « Left Hand Path » en son temps pour se faire prendre à chaque fois ! Ou l’on retrouve les gimmicks caractéristiques du genre, à savoir voix d’outre tombe, leads mélodico-lugubres et guitares rythmiques aussi corrosives que le logo déliquescent du groupe. Le pire étant que le guet-apens fonctionne toujours, malgré les scories évidentes de ce premier effort un rien déséquilibré. L’interprétation n’est pas en cause, le groupe maîtrisant plutôt bien les arcanes du genre hyper codifié dans lequel il s’illustre ; aussi noir soit son désir de raviver la flamme swedish death, FLESHDRIVER n’est néanmoins pas un homme pressé (sur « Soulthirst », essentiellement, au démarrage de « Kingdom Of Rats »), privilégiant la piste d’un mid tempo poisseux jouant son va-tout sur la qualité des riffs proposés. Le problème vient plutôt du format court de la plupart des titres et du sentiment d’inachevé qui s’en dégage. Le terminus systématique en queue de poisson, ça passe dans un groupe de grind mais un peu moins sur ce « Leech » aux contours de simple carte de visite, frustrant plus qu’il ne séduit malgré une forme somme toute convenable. Bande annonce aguicheuse donc mais désormais, on attend de voir le film !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - K.O.T.P. Records Swedish death metal notes Chroniqueur : 2.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Fleshdriver

Swedish death metal - 2020 - Etats-Unis

écoutez Full EP

tracklist 01. Kingdom Of Rats 02. LEECH 03. Morte Agitur 04. Soul Thirst 05. The Golden Calf Master

Durée : 14:38

line up Quinn Riley / Batterie

Tyler Denslow / Guitare, Chant

parution 5 Juin 2020

Essayez plutôt Brutally Deceased

Dead Lovers' Guide

2010 - Lavadome Productions Revel In Flesh

Death Kult Legions

2014 - Cyclone Empire Records