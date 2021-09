Lymphatic Phlegm - Pathogenesis Infest Phlegmsepsia Chronique Pathogenesis Infest Phlegmsepsia

"Show-Off Cadavers - The Anatomy of Self Display", chroniqué avec gourmandise par votre serviteur en ces pages, n'était pas le galop d'essai de Lymphatic Phlegm. Les véritables premiers pas du duo brésilien se sont joués sur "Pathogenesis Infest Phlegmsepsia", sorti il y a bientôt vingt ans - ça passe ! - chez Black Hole Productions. Et avant cet essai transformé ? Rien de bien notable, j'en ai peur. Une démo, un EP, et quelques splits, dont l’audibilité variait assez radicalement - Dommage, surtout qu'entre la boîte à rythme mal réglée et les productions à l'arrache, on sentait déjà poindre ce qui allait faire l'originalité de la formation : ces riffs vicelards, uniques, prenant déjà leurs distances avec les poncifs du genre.



Exit les tâtonnements. Pour leur premier longue-durée, Rodrigo Alcantara et André Luiz ont su s'entourer de pointures, et soigner le contenant : un digipack chirurgical, tout de blanc paré, orné de photographies dégueulasses, fort à-propos. Toujours épaulés par Fernando Camacho, big boss de leur label historique, c'est à la légende Mieszko Talarczyk (Nasum) que fut confié le master final du disque. Il serait assez malvenu de parler de raz-de-marée.. Mais putain, le gus voulait que l'album soit efficace ! De ce point de vue, le contrat est honoré - avec un peu trop de zèle, même. Sacré parti-pris sur le son final : la boîte à rythme, clinique, synthétique, occupe absolument toute la place, bourrant sans discontinuer, du début jusqu'à la fin. Et les quelques rares ralentissements et samples ne sont que de maigres répits pour se refroidir les méninges...



Une force et un handicap à la fois. Qui cherche la saignée trouvera son bonheur sur "Pathogenesis Infest Phlegmsepsia", tant la nuance y est absente. Une bouillie de percussions froides, de voix dégueulant l'habituel sabir médical, de laquelle parvient malgré tout à s'extirper la guitare de Rodrigo Alcantara. Quel dommage d'avoir étouffé certains plans proprement ultimes (la doublette "Blenorrhagical Spermatocystities of Seminiferous Tubules" / "Chronic Pachymeningitis with Diffuse Dura Mater Inspissation") derrière ces échantillons qui nous éclaboussent... Ces cordes claires, à la distorsion si caractéristique, dispensant des riffs sinistres à souhait, le frisson de la peau collée à la table de chirurgie ? Je vous mets au défi de ne pas avoir la tête qui tourne en écoutant des titres comme "Fatal Pulmonary Embolism: Hystological Analysis", surprenamment bien construits, presque progressifs, balayant le groove pépère habituel d'un revers de manche, vif comme un coup de scalpel. Pour peu qu'on fasse fi de l'écrasante section rythmique, qui ne partage à aucun moment son espace vital.



Avoir le cœur bien accroché, de la résilience, et de la pommade camphrée sous les narines sont de vrais prérequis pour pouvoir apprécier à sa juste valeur ce premier full-length, passé depuis à la postérité pour tous les amateurs du genre. "Show-Off Cadavers - The Anatomy of Self Display", sorti cinq ans plus tard, saura remettre la boîte à rythme à sa place, au risque de sonner parfois un peu cheap - ce qui n'a pas gâté la teneur de l'opus, restant encore aujourd'hui l'un des sommets définitifs du genre. Ici, on lâche les chevaux, vannes complètement ouvertes par un Mieszko qui appréciait, manifestement et avant tout, l'efficacité... Au détriment de la subtilité, celle-là même qui fait tout le charme de Lymphatic Phlegm. Malgré tout, l'amateur de tripaille comme le dévoreur de dictionnaires Vidal trouvera de quoi satisfaire son appétit au fil de ces 31 (!) titres menés tambour-battant. Même si alourdie inutilement par sa production, qui rend l'écoute un poil pénible sur la durée, "Pathogenesis Infest Phlegmsepsia" reste une curiosité médicale redoutable d'efficacité, à (re)découvrir d'urgence.

2002 - Black Hole Productions Goregrind notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Lymphatic Phlegm

Goregrind - 1996 - Brésil

tracklist 01. Medicina Legalis Forensis (Mortui Vivos Docent) (01:07) 02. Proliferative Reaction of the Reticulo-Endothelial System's Elements (00:52) 03. Medico-Legal Analysis of the Ethanol Levels in Cadaveric Blood and Organic Liquids (01:54) 04. Completely Liquefying Organs (Disgorging in Putrefaction) (00:24) 05. Gross Characteristics of the Cerebral Abcess in the Early Stage of Development (00:49) 06. Blenorrhagical Spermatocystities of Seminiferous Tubules (00:27) 07. Chronic Pachymeningitis with Diffuse Dura Mater Inspissation (00:46) 08. Multicystic Retroperitonial Sacrococcygenous Embryo-Teratoma (00:40) 09. Chronic Pro-Inflammatory Disorder in the Process of Himeno-Vulvo-Vaginal Auto-Disinfection (00:48) 10. Fatal Pulmonary Embolism: Hystological Analysis (02:23) 11. Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa (00:14) 12. Congenitally Acquired Retentive Liquid-Organic Hydropsia (01:12) 13. Insidious Colibacillosis of the Urinary Ways (Infectious-Inflammatory Pyocystities) (01:15) 14. Large Intestine Segmental Edematous Ileopathia (00:55) 15. Gruesome Aftermath of the Pathologist's Cadaveric Vilipend (01:47) 16. Secondary Dysmenorrhea Resulting from the Uterine Endometritis (00:45) 17. Malignant Intravenous Obstruction in Chronic Phlebothrombosis (01:25) 18. Hypothalamous Infundibulo Syndrome (Traumatic Cerebro-Vascular Accident) (02:04) 19. Hemorrhagical Affection of the Uterine Tract (01:03) 20. Recessive Enterological Ileo-Meconial Mucoviscidosis (01:49) 21. Mechanisms of Neutropenia Involving Malignant Myeloid Maturation (00:39) 22. Analysis of the Peritoneal Behavior in the Pelvic Cavity of the Female Genito-Urinary System (01:42) 23. Traumatic Obstetric Cerebro-Meningeal Hemorrhage (01:00) 24. Post-Mortem Analysis of the Inferior Vena Cava on a Pneumo-Embolous Affected Cadaver (00:29) 25. Functional Abnormalities of the Cardiac Structures Involving Chronic Myocardias (00:49) 26. Deranged Medico-Surgical Practices (Doctor Butcher M.D/ Medical Deviante) (01:36) 27. Abnormal Anastomosis Among the Diffuse Parts of the Arteriovenous Complex (01:31) 28. Duodenal Obstruction by Annular Pancreas in Embryogenesis (01:18) 29. Collateral Amyothopic Sclerosis of the Bulbo-Rachidian Extension (00:43) 30. Pathophysiologic Responses of Chronic Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (01:14) 31. Petechial-Ecchymotic Widespread Hemorrhages (Characteristic Aspects of Meningococcemia) (02:29)

Durée : 36:09

