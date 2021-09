Le Prochain Hiver - Hiver '96 Chronique Hiver '96

Une chronique est-elle nécessaire quand on a dans ses rangs un grand nom tel que celui de Hylgaryss ? Rien que la présence du grand monsieur apporte l’évidence : LE PROCHAIN HIVER ne peut qu’être excellent. « Mais on sait jamais ! Il est peut-être devenu gâteux vu qu’il a au moins 200 ans le mec ! ». « Et moi je sais même pas qui c’est, alors je la veux la chronique, pour le découvrir ! ».



OK, OK… Alors on va y aller dans l’ordre. Déjà, pour les retardataires, Hylgaryss est lié à plusieurs noms incontournables du black metal français et des musiques sombres. Il a été membre de KRISTALLNACHT, il était proche de CHEMIN DE HAINE, il était à la tête du génialissime et pourtant un peu méconnu WINTER FUNERAL. Et... Et... Et il a été depuis presque les premières heures au sein de DARK SANCTUARY. Alors le CV, il est plutôt costaud de costaud ! Mais attention, parce que dans ce nouveau groupe, qui avait sorti un EP prometteur en 2017, il n’est pas seul. Il s’occupe des guitares et de vocaux, mais il est quand même accompagné par 4 autres personnes, dont deux bien connues puisqu’il s’agit de S.RV.F d’OSCULUM INFAME à la basse et d’Armathyss de CHEMIN DE HAINE à la batterie ! Et puis il y a un certain FRK aux claviers, et un Alys pour quelques vocaux.



Un groupe de 5 personnes mais véritablement le projet d’Hylgaryss, qui ne parvient à supporter les autres humains qu’en de rares occasions car le bonhomme est un solitaire. Il l’explique lui-même d’ailleurs, disant que depuis ce fameux hiver 1996 qui donne son nom à l’album, il a compris qu’il ne pourrait jamais s’accomoder de la présence des autres, des « discussions stériles » qu’il a tenté de comprendre à certaines périodes. Il a donc « décidé d’abandonner, de ne plus lutter contre (ce qu’il est). ». C’est d’ailleurs « dans cette vie, seul et loin des gens, qu’(il est) le plus heureux des hommes. ». C’est de cet état d’esprit que parlent ces 7 compositions, tantôt en français, tantôt en anglais. Les paroles sont ainsi très claires, à défaut d’être toujours audibles :



« Depuis le commencement, l’Hiver a grandi

Il a changé les saisons, puis la vie

Mais moi j’ai juste vieilli »

("Au commencement")



« Finally, everything is night

The wolf ate the sun

I’m finally appeased. »

("The Wolf and the Sun")



« Je reste seul à tout contempler

En attendant mon tour

Je reste seul au milieu des morts

A regarder la neige tomber »

("En attendant mon tour")



C’est aussi éloquent que la pochette.

Et musicalement, tout cela se traduit par un black metal au rythme envolé, rapide, et revanchard, mais également empli de mélancolie désabusée. Un sentiment qui se transmet par l’élément le plus personnel du groupe, celui qui est récurrent et crée la forte identité du PROCHAIN HIVER : des effets au clavier qui produisant des sonorités proches d’un chant féminin fantomatique. Cet élément est enchanteur. Cet élément transforme des morceaux déjà réussis en morceaux indispensables. Cet élément vient nous transpercer le coeur à chaque apparition ! Et du coup c’en est presque gênant, car tout le reste qui est pourtant suffisamment bon s’en trouve relégué au second rang ! Mais tant pis, c’est tellement efficace...



J’ai enchainé les écoutes pendant plusieurs semaines, et je suis resté sous le charme de cet album. Il parvient à se différencier parmi tout ce qui sort encore et encore, et qui malgré des qualités a tendance à se ressembler parfois un peu trop. Il faut tenter LE PROCHAIN HIVER, et si certains n’apprécieront pas son originalité, les autres fondront sans aucun doute comme moi !

Black Metal
Chroniqueur : 8.5 / 10

Le Prochain Hiver
Black Metal - France

Black Metal - France

écoutez En attendant mon tour

01. Au commencement 02. Funeral 03. Premier hiver 04. Pure 05. The Wolf and the Sun 06. Solstice 07. En attendant mon tour
Durée : 47:45

Durée : 47:45

parution 4 Juin 2021

