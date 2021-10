Wraith - Undo The Chains Chronique Undo The Chains





En effet il ne faut pas longtemps pour s’apercevoir de tout cela tant « Dominator » qui enchaîne dans la foulée de l’introduction nous montre déjà tout le panel de son savoir-faire, tant ça remue de partout et mise sur l’alternance entre passages rapides endiablés et ceux plus lourds et brise-nuques proches du Heavy Metal. Porté par une production directe, granuleuse et puissante ce troisième album va conserver la plupart du temps une homogénéité à toute épreuve, où la variation est largement de mise à l’instar des tout aussi réussis et remuants « Gate Master » au mid-tempo plus prédominant ou encore le rampant et propice au headbanging « Cloaked In Black », qui laisse le temps à chaque rythme de s’installer et de se faire entendre sans forcément s’étirer trop en longueur. D’ailleurs si les compos sont pour la plupart rapidement expédiées certaines se montrent encore plus courtes et dépouillées comme le punkisant et énervé « Mistress Of The Void », qui en moins de deux minutes chrono balance la purée à fond la caisse sur fond de riffs ultra-basiques mais totalement en raccord avec la violence et l’ambiance voulue. Ce constat est d’ailleurs partagé sur les tout aussi radicaux et thrashy « Victims Of The Sword » (qui sert de parfait défouloir) et « Disgusting », celui-ci se permettant par contre le luxe de lever en partie le pied sans y perdre en accroche.



Néanmoins c’est quand elle densifie plus fortement son propos que la bande est la plus intéressante, car le grand-écart présent sur les excellentissimes « Bit Back » et « Time Wins » créé quelque chose de plus sombre et d’inquiétant, de par leurs moments au ralenti denses, suffocants et obscurs à souhait où les riffs toujours aussi primitifs se font cependant plus travaillés. D’ailleurs du côté des guitares il faut saluer le très bon boulot réalisé au niveau des nombreux solos à la fois rapides, énergiques et fluides, qui s’accordent à merveille à l’ambiance voulue, tout comme en mode rythmique où le résultat est là-aussi implacable et explosif comme via « Gift Of Death » qui joue les montagnes russes et mets l’accent sur des relents Hardcore bien foutus et entraînants. Alors certes on pourra pinailler sur les sympathiques mais répétitifs « Born To Die » et « Terminate », mais il n’en reste pas moins que le tout se digère facilement et à toute allure (à défaut d’être parfois franchement mémorable), même si on pourra avoir la sensation d’une construction générale assez semblable et de plans interchangeables. Si la lumière n’émergera du lot qu’en de rares occasions (tant le chaos et la violence qui règnent sur ce long-format offrent une opacité de tous les instants), l’absence de celle-ci n’est pas préjudiciable tant on est happé de bout en bout par cette boule de nerfs crasseuse, où la haine suinte par tous les pores. 