Suad - Waves Chronique Waves

A ce compte là, je vais bientôt finir sous perfusion des sorties Svart Records. Car après les intéressant POLYMOON, KAIRON/IRSE ! et surtout l’exceptionnel « Poverty Metal » du non moins excellent HENRIK PALM, voilà qu’on nous balance comme ça, sans coup férir, une artiste extraordinaire ! SUAD de son nom de scène, et dont « Waves » est le premier album après un EP, « The Call », paru en 2017. L’aura singulière de ces 4 premières pistes (« The Call », quel titre incroyable) trouve ici un prolongement naturel au gré de 9 nouveaux titres oscillant entre pop, rock et douceur electro, le tout baignant dans des effluves mélodiques/mélancoliques typiquement nordiques. Car l’espionne, perdue sur thrashocore entre 2 sorties quotidiennes black métalliques, vient elle aussi du froid.



Et de Finlande précisément, ce qui explique déjà plus sa présence au sein d’un catalogue certes éclectique mais tout de même à forte dominante de bûcherons en tous genres. Mais des températures en dessous de zéro, SUAD en a avant tout retenu la singularité. Car chaque composition structurant « Waves », aussi énergique soit-elle (les dynamiques « Faces » et « Sleep The Night »), sonne comme une ode à la neige qui tombe, flocons après flocons, avec pour but avoué de ramener la terre à l’essentiel. Il y a là tant de simplicité dans la proposition d’un style immédiat, de fluidité dans l’enchaînement de titres enivrants et de grâce dans l’interprétation qu’on ne peut que s’incliner : devant la subtilité d’arrangements où cohabitent avec tant de naturel guitares, piano et ce chant, ce chant ! Du velours mes amis, une vrai merveille. Jamais poussé, puissant quand il faut mais avec ce qu’il faut de retenue pour vous faire vibrer sur les salves les plus douces amères (« I Don’t Know You », « Winter »). Condensé de chaleur humaine à l’état pur, « Waves » est ce magnifique panorama sauvage qu’on contemple, sans se lasser, à travers la fenêtre de la chambre du dernier hôtel avant le bout de la piste.



Il y a sur cet album, j’en suis persuadé, suffisamment de matière pour parler aux amoureux de musique, quel que soit le style pratiqué. Tour à tour vigoureux, cotonneux et introspectif, « Waves » conjugue ici miraculeusement pudeur et mise à nu, les lignes de chant de SUAD ne prenant jamais l’ascendant sur le son lorsque celui-ci s’avère essentiel. On ne trouvera d’ailleurs nulle trace de systématisme en ce qui concerne couplets, refrains ou structure des titres. Ce sens de l’épure, cette place laissée aux plages instrumentales lorsque le morceau l’impose sont autant de preuve d’intelligence, de sensibilité et d’attachement à ce qui fait le cœur d’une vraie proposition musicale. Accompagnée de ce sentiment particulier donnant à penser qu’on connaît la personne qui chante alors que c’est tout l’inverse : par sa propension à partager autant d’émotions qu’on ne peut que faire siennes, c’est bel et bien SUAD qui nous frappe en plein cœur.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE