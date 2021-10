Clandestine Blaze - Secrets of Laceration Chronique Secrets of Laceration

CLANDESTINE BLAZE. Mais pour parler de celui-ci, le 11ème dans sa carrière, je voudrais éviter de radoter, car les compositions du compagnon d’armes de Khaos et Hasjarl dans DEATHSPELL OMEGA varient peu d’un album sur l’autre. Une sortie de CLANDESTINE BLAZE, c’est comme je l’ai toujours dit l’assurance d’avoir du black metal mature, direct, impeccable. En fait, la formation représente pour moi le black presque parfait. Attitude, approche, équilibre entre le chaud et le froid... Donc non, pas besoin d’une chronique cette fois-ci. Que ceux qui en ont besoin aillent voir celle de



Suite à mes commentaires sur la magnificience de ce groupe, certains ont voulu le tester, et vérifier s’il était vraiment le roi des Ténèbres que Sakrifiss désignait.

La première nuit, alors que Mikko Aspa roupillait sur son banc de pierre au milieu de sa caverne, c’est UADA qui s’est présenté à l’entrée. « Eh, le gros Mikko ! Il paraît que tu serais le meilleur représentant du black metal ! Maintenant on est là et... ». La phrase n’était pas terminée que Mikko, sûrement gêné dans son sommeil, lâcha un gros ronflement. Mais un ronflement énorme qui résonna. C’était « The Eyes of the Saint », premier titre du nouvel album. Le son frappa violemment les oreilles de UADA, et elles se désintégrèrent sur le champ. UADA pris se sjambes à son cou, vaincu sans que son adversaire n’ait même remarqué sa présence.

La deuxième nuit, c’est DARK FUNERAL qui vint défier le champion. Il avait mis ses vêtements avec les pointes les plus pointues, s’était grimé avec ses meilleurs teintes de noir et de blanc, et il était prêt à montrer son look plus Satan que SATAN ! Il entra dans la caverne, et il vit l’ennemi attablé, de dos. Il s’en approcha sans bruit dans le but de le surprendre. Il constata que le bonhomme n’avait ni vêtements effrayants, ni de maquillage angoissant. Il pensa : « Ah ah ah, mais on dirait monsieur tout le monde en fait ! Je vais lui faire une tape sur l’épaule, il sursautera, me regardera et sera effrayé de ma présence SATANIQUE ! ». Mais avant de s’exécuter, il remarqua qu’un moustique était justement posé sur la nuque de l’homme ordinaire. Ce dernier avait dû d’ailleurs sentir que l’insecte s’était posé là, car il s’infligea une brusque claque pour l’écraser. La tape provoqua une onde de choc qui atteint directement DARK FUNERAL au visage et le fit sauter de plusieurs mètres en arrière ! Le bruit était « Wastelands of Revelation ». Quand il se releva, il constata que ses habits avaient volé en lambaux, et que son maquillage avait tellement coulé qu’il ressemblait plus au mime Marceau qu’à un serviteur de Satan. Il s’enfuit en courant, sans être remarqué par Miko qui continua son déjeuner.

La troisième nuit, IHSAHN lui-même prit l’initiative de rencontrer celui qui ne pouvait exister. Car soyons sérieux, mettons nos lunettes et voyons la réalité. Le surnaturel a ses limites et la science peut expliquer et être à l’origine de ce qui dépasse la compréhension des plus sots. IHSAHN avait tout prévu, et il s’était déplacé avec ses instruments de musique, afin de montrer à l’individu comment, lui, pouvait invoquer des forces supérieures. IHSAHN s’introduit dans la caverne, mais il eut du mal à trouver Mikko. Celui-ci était effectivement dans une cavité un peu excentrée servant à... comment dire... Euhhh, eh bien en fait un espace où il faisait ses besoins... Losqu’IHSAHN comprit, il se dit « Parfait, cela me laisse le temps de préparer mes instruments pour la démonstration. ». Il les posa et s’attela à la tâche. Sauf qu’au bout de deux minutes, Mikko, qui n’avait toujours pas remarqué qu’il avait un visiteur, se laissa aller et lâcha un pet. Un pet sans doute normal pour lui, mais d’une violence inimaginable pour l’humain. Un pet du nom de « The Human Moth ». Un pet d’une acidité telle qu’il fit fondre à son contact et instantanément les instruments d’IHSAHN, les lunettes d’IHSAHN, mais aussi tout le corps d’IHSAHN. Et quand Mikko eut finit et revint dans la salle princpale, il ne remarqua même pas les dégâts qu’il avait provoqués...

La quatrième nuit, c’est un client encore plus costaud qui voulut se mesurer au Finlandais : WATAIN ! Lui, il était occulte. Lui, il était tout en haut de l’échelle. Lui, il était validé par Satan. CLANDESTINE BLAZE ne pouvait pas le dépasser, ni même l’égaler d’ailleurs. Il fut alors fourbe comme un véritable suppôt se doit de l’être, et il prépara minutieusement une potion de mort. Il la versa dans la fiole qu’il utilisait toujours pour s’hydrater pendant ses concerts ou ses promenades nocturnes dans les bois. Ensuite, il la glissa dans la poche intérieure de sa veste en cuir qu’il portait comme d’habitude directement sur son torse nu. Il se dirigea vers la caverne. Au moment d’entrer, il remarqua la chaleur intenable qui en sortait. Il avait eu vent des mésaventures de ses prédécesseurs, et il se dit que lui ne se ferait pas avoir par surprise. Il pensa que s’il entrait sans précaution, la chaleur pourrait l’étouffer, le brûler, le vaincre ! Cela ne pouvait pas avoir lieu. Il fallait s’hydrater autant que possible avant de pénétrer ! Là, il se souvint qu’il avait toujours sa petite fiole rafraichissante sur lui. Il mit sa main dans la poche intérieure de cette veste en cuir qu’il portait toujours directement sur son torse nu, en sortit sa fiole favorite, et en but le contenu. Il s’effondra sur le coup et s’évapora. Le malheureux, aussi imbécile que la légende le disait, avait oublié qu’il venait de la remplir de poison... De son côté, Mikko fit tomber une goutte de sueur sur le sol, dans un bruit retentissant : « Disinter the Remains of Prophets ».

La cinquième nuit, GAAHLS WYRD fit le déplacement. Il prit pour l’occasion sa meilleure bouteille de vin. Il ne savait pas s’il allait rencontrer le plus grand maître du black metal, mais il savait qu’il le reconnaîtrait immédiatement si c’était le cas, lui qui avait tant ressenti Satan à ses côtés depuis ses débuts. Il marcha jusqu’à l’antre. Il y entra sans la moindre difficulté et il dit de sa voix calme : « SATAN ! ». Pas de réponse. Il retenta sa chance : « SATAN ! ». Ses yeux qui s’étaient habitués à l’obscurité comprirent pourquoi aucune réponse ne lui parvenait : le propriétaire des lieux était assis sur un matelas, les oreilles bouchées par des écouteurs reliés à une chaîne HiFi. « SATAN ! » répéta un ton plus haut l’intrus. Mikko dû entendre quelque chose car il bougea enfin, dans un geste qui fit se détacher le casque de l’appareil musical. La musique qui n’était jusqu’alors audible que par lui se répandit dans toute la pièce, percutant GAAHLS WYRD qui bien entendu ne put encaisser le choc. Son corps s’évapora en une seconde, avant que Mikko ne comprit que quelqu’un avait pénétré son antre. Il rebrancha ses écouteurs, et poursuivit l’écoute de « Stripe in the Sediment ».

La sixième nuit, c’est MARDUK qui décida de prendre les choses en main. Il sortit son casque à pointe, ses grenades, son masque à gaz et même son fameux tank. Ainsi armé jusqu’aux dents, il alla à la rencontre de CLANDESTINE BLAZE. Arrivé devant la caverne, il choisit d’attaquer directement en tirant un missile. Un bruit énorme vint alors fendre le calme de la nuit. Une onde sismique se ressentit même à 3km de là. MARDUK scruta alors l’intérieur de la caverne, sombre... sans aucun mouvement. Personne n’aurait survécu au tir ? Ah ! Une ombre au fond ! Et une voix qui lance : « C’est quiiiiiii ? ». Une voix ? Oui, mais qui provoque une déflagration dévastatrice, et l’anéantissement du char, des grenades, du casque et du masque. MARDUK, pantois, est debout presque nu, vêtu de son seul caleçon, unique habit resté intact... Intact mais quand même mouillé d’un étrange liquide jaunâtre... Il reprend ses esprits suffisamment rapidement pour ne pas être découvert et s’enfuit, les oreilles encore traumatisées par l’horreur de « Unmourned Crimes »...

La septième nuit, c’est DARKTHRONE qui arriva sur les lieux. Ses pas étaient sûrs, sa dégaine celle de tous les jours, son visage ne laissait entrevoir aucune expression. Il entra et dit : « Mikko... ». Pas de réponse. « MIKKO ! ». Les murs de la cavité tremblèrent. Enfin une voix réagit : « OUI, c’est quiiiii ! ». « C’est moi, ami. Je viens te voir parce que tu m’avais dit que tu allais bientôt finaliser ton nouvel album. ». « Aaaaah, ouais. Installe-toi, je suis justement en train de terminer le dernier morceau : ‘Secrets of Laceration’ ». « OK ! Hâte d’entendre ça... Mais j’admire toujours ta facilité à faire des morceaux aussi possédés ! On a l’impression qu’il suffit que tu pètes, que tu rôtes, que tu transpires, que tu craches ou que tu fasses le moindre geste en fait, et hop, c’est du black metal malsain, fort, redoutable. ». « Je sais pas, je suis qui je suis. Je ne me pose pas de questions. Je me concentre sur ce que j’ai en moi, en laissant de côté tout ce qui serait superficiel, en ne pensant pas à ce que vont penser les autres... Et c’est peut-être aussi le lieu qui m’inspire. Dans ma caverne, je suis sans doute inspiré. ». « D’ailleurs, en parlant ça, j’aime bien la vue d’ici... Tu permettrais que je fasse une petite photo pour le prochain album de DARKTHRONE !? Il s’appellera Eternal Hails...... et il sortira le 25 juin. ». « Te gêne pas... Bonne nouvelle alors ! Moi aussi hâte de l’écouter... Ce sera quel style cette fois-ci ? Nan, laisse-moi la surprise... Le 25 juin donc. Bah le mien du coup il sort un peu avant : le 27 avril. »



C’est la 6ème fois que je chronique un album du Finlandais. Mais pour parler de celui-ci, le 11ème dans sa carrière, je voudrais éviter de radoter, car les compositions du compagnon d’armes de Khaos et Hasjarl dansvarient peu d’un album sur l’autre. Une sortie de, c’est comme je l’ai toujours dit l’assurance d’avoir du black metal mature, direct, impeccable. En fait, la formation représente pour moi le black presque parfait. Attitude, approche, équilibre entre le chaud et le froid... Donc non, pas besoin d’une chronique cette fois-ci. Que ceux qui en ont besoin aillent voir celle de City of Slaughter sortie en 2017. A la place, je voudrais plutôt raconter une anecdote.Suite à mes commentaires sur la magnificience de ce groupe, certains ont voulu le tester, et vérifier s’il était vraiment le roi des Ténèbres que Sakrifiss désignait.La première nuit, alors que Mikko Aspa roupillait sur son banc de pierre au milieu de sa caverne, c’estqui s’est présenté à l’entrée. « Eh, le gros Mikko ! Il paraît que tu serais le meilleur représentant du black metal ! Maintenant on est là et... ». La phrase n’était pas terminée que Mikko, sûrement gêné dans son sommeil, lâcha un gros ronflement. Mais un ronflement énorme qui résonna. C’était « The Eyes of the Saint », premier titre du nouvel album. Le son frappa violemment les oreilles de, et elles se désintégrèrent sur le champ.pris se sjambes à son cou, vaincu sans que son adversaire n’ait même remarqué sa présence.La deuxième nuit, c’estqui vint défier le champion. Il avait mis ses vêtements avec les pointes les plus pointues, s’était grimé avec ses meilleurs teintes de noir et de blanc, et il était prêt à montrer son look plus Satan que SATAN ! Il entra dans la caverne, et il vit l’ennemi attablé, de dos. Il s’en approcha sans bruit dans le but de le surprendre. Il constata que le bonhomme n’avait ni vêtements effrayants, ni de maquillage angoissant. Il pensa : « Ah ah ah, mais on dirait monsieur tout le monde en fait ! Je vais lui faire une tape sur l’épaule, il sursautera, me regardera et sera effrayé de ma présence SATANIQUE ! ». Mais avant de s’exécuter, il remarqua qu’un moustique était justement posé sur la nuque de l’homme ordinaire. Ce dernier avait dû d’ailleurs sentir que l’insecte s’était posé là, car il s’infligea une brusque claque pour l’écraser. La tape provoqua une onde de choc qui atteint directementau visage et le fit sauter de plusieurs mètres en arrière ! Le bruit était « Wastelands of Revelation ». Quand il se releva, il constata que ses habits avaient volé en lambaux, et que son maquillage avait tellement coulé qu’il ressemblait plus au mime Marceau qu’à un serviteur de Satan. Il s’enfuit en courant, sans être remarqué par Miko qui continua son déjeuner.La troisième nuit,lui-même prit l’initiative de rencontrer celui qui ne pouvait exister. Car soyons sérieux, mettons nos lunettes et voyons la réalité. Le surnaturel a ses limites et la science peut expliquer et être à l’origine de ce qui dépasse la compréhension des plus sots.avait tout prévu, et il s’était déplacé avec ses instruments de musique, afin de montrer à l’individu comment, lui, pouvait invoquer des forces supérieures.s’introduit dans la caverne, mais il eut du mal à trouver Mikko. Celui-ci était effectivement dans une cavité un peu excentrée servant à... comment dire... Euhhh, eh bien en fait un espace où il faisait ses besoins... Losqu’comprit, il se dit « Parfait, cela me laisse le temps de préparer mes instruments pour la démonstration. ». Il les posa et s’attela à la tâche. Sauf qu’au bout de deux minutes, Mikko, qui n’avait toujours pas remarqué qu’il avait un visiteur, se laissa aller et lâcha un pet. Un pet sans doute normal pour lui, mais d’une violence inimaginable pour l’humain. Un pet du nom de « The Human Moth ». Un pet d’une acidité telle qu’il fit fondre à son contact et instantanément les instruments d’, les lunettes d’, mais aussi tout le corps d’. Et quand Mikko eut finit et revint dans la salle princpale, il ne remarqua même pas les dégâts qu’il avait provoqués...La quatrième nuit, c’est un client encore plus costaud qui voulut se mesurer au Finlandais :! Lui, il était occulte. Lui, il était tout en haut de l’échelle. Lui, il était validé par Satan.ne pouvait pas le dépasser, ni même l’égaler d’ailleurs. Il fut alors fourbe comme un véritable suppôt se doit de l’être, et il prépara minutieusement une potion de mort. Il la versa dans la fiole qu’il utilisait toujours pour s’hydrater pendant ses concerts ou ses promenades nocturnes dans les bois. Ensuite, il la glissa dans la poche intérieure de sa veste en cuir qu’il portait comme d’habitude directement sur son torse nu. Il se dirigea vers la caverne. Au moment d’entrer, il remarqua la chaleur intenable qui en sortait. Il avait eu vent des mésaventures de ses prédécesseurs, et il se dit que lui ne se ferait pas avoir par surprise. Il pensa que s’il entrait sans précaution, la chaleur pourrait l’étouffer, le brûler, le vaincre ! Cela ne pouvait pas avoir lieu. Il fallait s’hydrater autant que possible avant de pénétrer ! Là, il se souvint qu’il avait toujours sa petite fiole rafraichissante sur lui. Il mit sa main dans la poche intérieure de cette veste en cuir qu’il portait toujours directement sur son torse nu, en sortit sa fiole favorite, et en but le contenu. Il s’effondra sur le coup et s’évapora. Le malheureux, aussi imbécile que la légende le disait, avait oublié qu’il venait de la remplir de poison... De son côté, Mikko fit tomber une goutte de sueur sur le sol, dans un bruit retentissant : « Disinter the Remains of Prophets ».La cinquième nuit,fit le déplacement. Il prit pour l’occasion sa meilleure bouteille de vin. Il ne savait pas s’il allait rencontrer le plus grand maître du black metal, mais il savait qu’il le reconnaîtrait immédiatement si c’était le cas, lui qui avait tant ressenti Satan à ses côtés depuis ses débuts. Il marcha jusqu’à l’antre. Il y entra sans la moindre difficulté et il dit de sa voix calme : « SATAN ! ». Pas de réponse. Il retenta sa chance : « SATAN ! ». Ses yeux qui s’étaient habitués à l’obscurité comprirent pourquoi aucune réponse ne lui parvenait : le propriétaire des lieux était assis sur un matelas, les oreilles bouchées par des écouteurs reliés à une chaîne HiFi. « SATAN ! » répéta un ton plus haut l’intrus. Mikko dû entendre quelque chose car il bougea enfin, dans un geste qui fit se détacher le casque de l’appareil musical. La musique qui n’était jusqu’alors audible que par lui se répandit dans toute la pièce, percutantqui bien entendu ne put encaisser le choc. Son corps s’évapora en une seconde, avant que Mikko ne comprit que quelqu’un avait pénétré son antre. Il rebrancha ses écouteurs, et poursuivit l’écoute de « Stripe in the Sediment ».La sixième nuit, c’estqui décida de prendre les choses en main. Il sortit son casque à pointe, ses grenades, son masque à gaz et même son fameux tank. Ainsi armé jusqu’aux dents, il alla à la rencontre de. Arrivé devant la caverne, il choisit d’attaquer directement en tirant un missile. Un bruit énorme vint alors fendre le calme de la nuit. Une onde sismique se ressentit même à 3km de là.scruta alors l’intérieur de la caverne, sombre... sans aucun mouvement. Personne n’aurait survécu au tir ? Ah ! Une ombre au fond ! Et une voix qui lance : « C’est quiiiiiii ? ». Une voix ? Oui, mais qui provoque une déflagration dévastatrice, et l’anéantissement du char, des grenades, du casque et du masque., pantois, est debout presque nu, vêtu de son seul caleçon, unique habit resté intact... Intact mais quand même mouillé d’un étrange liquide jaunâtre... Il reprend ses esprits suffisamment rapidement pour ne pas être découvert et s’enfuit, les oreilles encore traumatisées par l’horreur de « Unmourned Crimes »...La septième nuit, c’estqui arriva sur les lieux. Ses pas étaient sûrs, sa dégaine celle de tous les jours, son visage ne laissait entrevoir aucune expression. Il entra et dit : « Mikko... ». Pas de réponse. « MIKKO ! ». Les murs de la cavité tremblèrent. Enfin une voix réagit : « OUI, c’est quiiiii ! ». « C’est moi, ami. Je viens te voir parce que tu m’avais dit que tu allais bientôt finaliser ton nouvel album. ». « Aaaaah, ouais. Installe-toi, je suis justement en train de terminer le dernier morceau : ‘Secrets of Laceration’ ». « OK ! Hâte d’entendre ça... Mais j’admire toujours ta facilité à faire des morceaux aussi possédés ! On a l’impression qu’il suffit que tu pètes, que tu rôtes, que tu transpires, que tu craches ou que tu fasses le moindre geste en fait, et hop, c’est du black metal malsain, fort, redoutable. ». « Je sais pas, je suis qui je suis. Je ne me pose pas de questions. Je me concentre sur ce que j’ai en moi, en laissant de côté tout ce qui serait superficiel, en ne pensant pas à ce que vont penser les autres... Et c’est peut-être aussi le lieu qui m’inspire. Dans ma caverne, je suis sans doute inspiré. ». « D’ailleurs, en parlant ça, j’aime bien la vue d’ici... Tu permettrais que je fasse une petite photo pour le prochain album de!? Il s’appelleraet il sortira le 25 juin. ». « Te gêne pas... Bonne nouvelle alors ! Moi aussi hâte de l’écouter... Ce sera quel style cette fois-ci ? Nan, laisse-moi la surprise... Le 25 juin donc. Bah le mien du coup il sort un peu avant : le 27 avril. »

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Northern Heritage Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : (1) 8.5/10 Webzines : (1) 9/10

plus d'infos sur Clandestine Blaze

Black Metal - 1998 - Finlande

tracklist 01. The Eyes of the Saint 02. Wastelands of Revelation 03. The Human Moth 04. Disinter the Remains of Prophets 05. Stripe in the Sediment 06. Unmourned Crimes 07. Secrets of Laceration

Durée : 42:01

parution 27 Avril 2021

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Clandestine Blaze

Harmony of Struggle

2013 - Northern Heritage Clandestine Blaze

New Golgotha Rising

2015 - Northern Heritage Clandestine Blaze

City of Slaughter

2017 - Northern Heritage

Essayez aussi Deathspell Omega

Veritas Diaboli Manet In Aeturnum (MCD)

(Chaining The Katechon)

2008 - Norma Evangelium Diaboli Blut und Ehre

Ygg Vidrir

2020 - Autoproduction Ravencult

Temples Of Torment

2007 - Dark Essence Records Forn Valdyrheim

Reminisce Eternity (Rééd.)

2017 - France d'Oïl Productions Besatt

Anticross

2017 - Zero Dimensional Records