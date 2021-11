Blood Magic - Medieval Dark Arts Chronique Medieval Dark Arts (Démo)

Derrière cet artwork particulièrement fauché tout droit sorti d’anciennes photocopieuses probablement mises au placard il y a déjà plus de trente ans se cache le groupe Blood Magic, un obscur duo américain dont les protagonistes évoluent sous les noms de Charred Remain et Witch Fire. En activité depuis peu (enfin pour ce que j’en sais car comme vous vous en doutez probablement, les informations disponibles à ce sujet sont minces), la formation a sorti en 2020 sa toute première démo. Intitulée Medieval Dark Arts, celle-ci fût d’abord disponible au seul format cassette (cinquante exemplaires parus en novembre 2020 suivi, quelques semaines plus tard, par une seconde fournée en tout point identique si ce n’est la couleur de l’artwork) via le label américain Spiritual Disease. Une sortie des plus confidentielles qui passera sous mes radars puisqu’en effet il faudra attendre la version CD proposée en mars dernier par le label portugais Black Gangrene Productions pour que j’ai enfin vent de cette démo.



Alors que les choses soient claires si jamais cet artwork n’avait pas suffit à vous mettre la puce à l’oreille mais ne vous attendez pas à quelque chose de sophistiqué, ni d’élégant ou de soigné de la part de Blood Magic. En effet, le duo verse dans un Black Metal tout ce qu’il y a de plus sale et primitif. Une vision passéiste, tout à fait rudimentaire et en aucun cas révolutionnaire. C’est donc tout naturellement par le biais d’une production à mille lieux des standards modernes que les Américains vont ici s’exprimer pendant près de trente-cinq minutes. Une production évidemment cradingue, lointaine et abrasive qui va notamment servir à entretenir ces atmosphères bancales et déglinguées dans lesquelles l’auditeur va tremper de gré ou de force tout au long de ces huit compositions.



Loin de faire preuve d’une quelconque originalité, Medieval Dark Arts se distingue néanmoins par sa construction relativement atypique puisqu’elle consiste en une alternance de titres Black Metal à la fibre Punk évidente ("Necromantic Psychick Attak", "Medieval Dark Arts", "Vampyric Treaty On Burning Ash" et "Secret Paths To Sorcery") et de longs interludes décharnés et dissonants ("Spell Cast On Combatant Camp", "Village Burns On Castle Siege", "War Horn Blasts In Blood Moon Light" et "Funeral Winds Across Citadel Walls"). Si en règle générale je ne suis pas vraiment client de ce genre de procédé (la faute à des morceaux qui bien souvent n’apportent pas grand chose et ne font que nuire à l’intensité générale), je dois bien reconnaître que ce n’est pas le cas ici et qu’il y a quelque chose de terriblement envoutant dans ces motifs que le duo va prendre plaisir à répéter et étirer sur plusieurs minutes et notamment sur les très chouettes "Spell Cast On Combatant Camp" et "War Horn Blasts In Blood Moon Light".



Pour ce qui est des quatre autres morceaux, Blood Magic donne dans un Black Metal primitif marqué par des rythmes Punk haletants et particulièrement entrainants ("Necromantic Psychick Attak" à 0:50, "Medieval Dark Arts" à 1:41 et "Vampyric Treaty On Burning Ash" à 0:50) ainsi que de nombreuses accélérations nettement plus soutenues ("Necromantic Psychick Attak" à 1:26, "Medieval Dark Arts" à 2:35, "Vampyric Treaty On Burning Ash" à 0:16, "Secret Paths To Sorcery" à 0:52). Certes, la simplicité et la répétitivité derrière ces riffs dépouillés ne fera probablement pas l’unanimité mais pour autant, difficile de ne pas se laisser séduire par ce genre de brulots primitifs si l’on possède de quelconques affinités avec ce genre de Black Metal aussi rudimentaire que possédé. Car derrière ces riffs à trois notes se cache tout de même un certain sens de l’efficacité ainsi qu’une aura définitivement malveillante qui n’en finit pas de séduire au fil des écoutes. De plus, en dépit de cette approche résolument archaïque, on trouve chez les Américains de Blood Magic une certaine variété dans le propos. Certes, il y a bien ces quelques titres qui font effectivement office d’interlude et vont ainsi rompre d’une manière significative avec cette dynamique instaurée par les autres morceaux ("Necromantic Psychick Attak", "Medieval Dark Arts", "Vampyric Treaty On Burning Ash" et "Secret Paths To Sorcery") mais au sein même de ces dites compositions ont trouve déjà suffisamment de changements de rythmes et autres variations pour rendre le tout plus intéressant qu’il n’y paraît de prime abord. Du haut de ses sept minutes et six secondes, un titre comme "Secret Paths To Sorcery" est probablement la preuve la plus flagrante que le duo engagé derrière Blood Magic sait faire de cette simplicité et de ce côté primitif qui caractérisent sa musique un sérieux atout qui ne manque absolument pas d’arguments pour convaincre.



Si de prime abord Medieval Dark Arts peut donc sembler un poil trop dépouillée et simpliste, les écoutes successives tendent néanmoins à révéler un certain relief que l’on avait pas nécessairement vu poindre lors des premiers instants. Alors certes, la formule reste effectivement marquée par une simplicité des plus évidentes mais comme je l’ai dit un petit peu plus haut, le duo américain a su ici éviter les pièges bien souvent induits par une telle recette. Aussi, en attendant de voir de quoi la suite sera faite, cette première démo remplie généreusement sont office et s’avère surtout plus addictive qu’escomptée.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Spiritual Disease Records

2021 - Black Gangrene Productions Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Blood Magic

Black Metal - Etats-Unis

formats K7 / 06/11/2020 - Spiritual Disease Records

CD / 05/03/2021 - Black Gangrene Productions

Vinyl / 31/05/2021 - Black Gangrene Productions

tracklist 01. Necromantic Psychick Attak (04:47) 02. Spell Cast On Combatant Camp (04:32) 03. Medieval Dark Arts (04:21) 04. Village Burns On Castle Siege (02:06) 05. Vampyric Treaty On Burning Ash (03:59) 06. War Horn Blasts In Blood Moon Light (04:26) 07. Secret Paths To Sorcery (07:06) 08. Funeral Winds Across Citadel Walls (03:03)

Durée : 34:20

line up Charred Remain / Chant, Guitare, Basse, Synthétiseur

Witch Fire / Batterie

parution 6 Novembre 2020

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

Essayez aussi Ascension

Consolamentum

2010 - World Terror Committee Records Bašmu

Enshrined In Eternity

2019 - Autoproduction / Malum Arcana Besatt

Tempus Apocalypsis

2012 - Witching Hour Productions Shrine of Insanabilis

Vast Vortex Litanies

2019 - World Terror Committee Records Mourir

Animal Bouffe Animal

2020 - Throatruiner Records