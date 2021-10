Fustilarian - All This Promiscuous Decadence Chronique All This Promiscuous Decadence

Fustilarian est le nom d’un one-man band portugais récemment signé sur Amor Fati Productions et dont le premier album intitulé All This Promiscuous Decadence est paru le mois dernier sur une structure qui s’est toujours montrée particulièrement avisée lorsqu’il s’agit de signer de nouveaux artistes.

Originaire de Lisbonne, la formation est menée par un certain D et n’a sorti à ce jour que ce premier essai longue durée. Pour l’accompagner à la guitare et au chant, notre homme a fait appel aux services d’Hugo Leal aka Vulturius (Irae, Morte Incandescente, Kommando Baphomet...) alors que l’artwork est l’oeuvre de Nuno Zuki, un autre compatriote aussi connu sous le nom de Belial Necro (Graves, Sepulcros, Summon...).



Alors oui, étant donné la liste des protagonistes embarqués dans cette affaire, on va évidemment causer Black Metal avec un groupe qui pour commencer n’a absolument pas l’intention de révolutionner quoi que ce soit mais qui par contre devrait prouver à ceux qui en doutaient encore que la scène portugaise se porte encore aujourd’hui comme un charme (Candelabrum, Black Cilice, Mons Veneris, Trono Além Morte, Irae, Voëmmr...). Néanmoins, si cela peut en rassurer certains puisque l’on en est à évoquer des groupes aux productions toutes plus sales les unes que les autres, sachez tout de même qu’All This Promiscuous Decadence a été produit par Diogo Santana, guitariste des groupes Festering et Summon, et qu’à cette occasion l’album jouit d’une production soignée à mille lieux de tous ces enregistrements cryptiques, bancals et grésillants (mais aussi plein de charmes) auxquels nous ont effectivement habitué les quelques entités évoquées à l’instant.



Comme je l’ai énoncé un petit peu plus haut, All This Promiscuous Decadence est un album de Black Metal tout ce qu’il y a de plus classique. N’espérez donc pas y trouver un soupçon d’originalité ni même une pointe de personnalité. Non, D, en élève studieux et appliqué, va reprendre à son compte tout un tas de sonorités et autres gimmicks empruntés pour l’essentiel à la scène norvégienne et notamment à des groupes tels que Mayhem, Tsjuder, Darkthrone, Gorgoroth et Carpathian Forest avec en toile de fond un peu de la scène de Trondheim (Kaosritual, Dark Sonority, Mare, Celestial Bloodshed…). Alléchante sur le papier, cette liste aurait très vite pu virer au plagiat sans queue ni tête si D n’avait pas eu la jugeote d’y aller avec ce qu’il faut d’intelligence et de retenue afin de s’assurer que l’ensemble soit le plus cohérent et le plus digeste possible. Les influences évoquées n’en restent pas moins évidentes tout au long de ces quarante-trois minutes mais pour autant on n’a jamais vraiment le sentiment de se laisser embarquer dans un triste affaire puant la mauvaise copie de bas étage.



Au contraire, on est même rapidement séduit par l’efficacité des morceaux, la cadence relativement soutenue que nous impose le Portugais tout au long de son album, la variété et la dynamique de son propos et plus globalement la qualité de ce qui n’est après tout qu’un premier album. Répondant ainsi à un cahier des charges dont on connait les moindres ficelles (à moins véritablement d’être né de la dernière pluie), All This Promiscuous Decadence est marqué par une cadence des plus soutenues qui par ses blasts et autres accélérations menés le couteau entre les dents offre à l’auditeur un album d’une certaine intensité. Mais loin de manquer de finesse, D n’est pas sans offrir quelques passages plus en retenue qui vont notamment permettre de varier les plaisir et ainsi faire baisser un petit peu l’intensité grâce à des atmosphères moins tendues mais également un peu plus angoissantes. C’est le cas notamment sur "Reversed Ascension" à 3:47, "Irreversible Cessation" à 1:12 et 3:24, "Interlúdio (A Alienação Dos Inquietos)" qui comme son nom l’indique fait office d’interlude ou bien encore sur la première partie de "Swallowed By The Nether Regions Of Chaotic Isolation"...

Ce premier album est également marqué par un riffing particulièrement sombre et efficace auréolé de nombreux leads et autres tremolos extrêmement bien sentis ("Reversed Ascension" à 2:59, "Born In Neglect Embrace" à 0:57 et 1:42, "Deceived In Ravenous Perversion" à 2:18 et 3:03, "Swallowed By The Nether Regions Of Chaotic Isolation" à 4:59...), de plans Black’n’Roll taillés pour faire dodeliner de la tête ("Reversed Ascension" à 3:11, "Born In Neglect Embrace" à 2:30, "Irreversible Cessation" à 0:24 et 2:36, "Deceived In Ravenous Perversion" à 1:32, "Swallowed By The Nether Regions Of Chaotic Isolation" à 2:47...) ainsi que de séquences aux envolées vocales plus solennelles ("Irreversible Cessation" à 0:48 et 2:12, "Swallowed By The Nether Regions Of Chaotic Isolation » à 3:42, "Carving Crystal Adornments Upon The Flesh" à 2:53). Bref, une belle variété de moments qui mélangées les uns aux autres donnent un album particulièrement bien ficelé dont le seul véritable défaut va être ce manque de personnalité évoqué un petit peu plus haut.



Qu’All This Promiscuous Decadence fasse date dans l’histoire du Black Metal, il est certain que cela ne sera jamais le cas. Par contre, qu’il suscite de l’enthousiasme et l’envie d’y revenir, ça c’est une certitude. Tout ici est extrêmement bien maitrisé, du riffing aux ambiances en passant par les changements de rythmes ou bien encore le degré d’efficacité de chaque titre, il n’y a rien à reprocher à ce premier album particulièrement bien fichu si ce n’est effectivement ce manque de personnalité qui à mon sens ne lui est pas vraiment préjudiciable. Aussi les amateurs de Black Metal racé aux riffs affûtés, aux atmosphères malveillantes et aux accélérations appuyés seraient bien avisés de jeter une oreille attentive à ce disque qui pour un premier coup d’essai s’avère particulièrement convaincant.

