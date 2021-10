Lamp Of Murmuur - Submission And Slavery Chronique Submission And Slavery

Thunder Vigil And Ecstasy), un nouvel album dont nous allons parler aujourd’hui et, comble de l’insolence, un EP paru le lendemain comme si de rien n’était. Si la crise sanitaire n’a pas été facile pour tout le monde, M. a su quant à lui trouver le temps, l’énergie et l’inspiration pour mettre ces semaines de confinement à profit.



Intitulé Submission And Slavery, ce nouvel album paru mi-septembre sur Bandcamp et disponible depuis quelques jours en CD et en cassette via Black Gangrene Productions est illustré à nouveau par le prolifique artiste et musicien bosniaque Ainul Iblis à qui l’on doit notamment certains travaux pour des groupes tels qu’Abduction, Carved Cross, Forbidden Tomb, Grógaldr, Klanen, Nächtlich, Obsidian Dawn, Revenant Marquis, Trono Além Morte… Une œuvre qui ne devrait pas manquer de faire sourciller tous les amateurs de The Sisters Of Mercy qui auront probablement vite remarquer le parallèle effectué ici avec l’artwork de Floodland (la mer, la lune, ce visage féminin à moitié dissimulé, la disposition des personnages, cet usage du noir et du blanc). Un parallèle qui d’ailleurs va un petit peu au-delà du simple clin d’œil puisque les évocations directes à la musique des Anglais tout au long de cette petite demi-heure ne manquent pas.



Celles-ci vont se manifester à travers l’usage sporadique d’une guitare au son clair et à la réverb’ métallique dont les mélodies évoquent effectivement un groupe comme The Sisters Of Mercy et plus généralement les scènes Goth et Post-Punk anglaises (Bauhaus, Fields Of The Nephilim, The Cure, Alien Sex Fiend, Joy Division...). C’est le cas sur "Reduced To Submission And Slavery" à 0:51 et 9:00, "Dominatrix's Call" à 0:50, 1:13, 3:33 et 4:09, "Deformed Erotic Visage" à 6:42 et bien évidemment sur le titre "As Evening Falls" qui n’est autre qu’une reprise du célèbre groupe américain Christian Death. Une influence pleinement assumée pour l’occasion et qui forcément va apporter une couleur un petit peu particulière au Black Metal de Lamp Of Murmuur. Déjà en comparaison de ses précédentes productions mais également vis à vis de la scène Black Metal en général où il est assez rare d’entendre aussi clairement ce type de références (en tout cas à ma connaissance). Un bon point assurément qui permet à Lamp Of Murmuur de continuer à briller tout en continuant d’assurer un planning de livraison particulièrement chargé. On notera également, plus discrète et bien moins évidente, une influence Heavy Metal qui va se manifester notamment lors de cette envolée vocale remarquée sur "Reduced To Submission And Slavery" à 8:48, durant le break entrainant de "Deformed Erotic Visage" entamé à partir de 4:04 avec notamment l’appui de cette basse redoutable et de ce chant à la Bathory période Hammerheart ou bien enfin à travers ce solo mélodique débuté à 6:41.



Ce petit vent de nouveauté ne vient pourtant pas spécialement changer la donne puisque le one-man band américain poursuit sur sa lancée sans fondamentalement changer la nature même de son Black Metal. On retrouve ainsi cette même production décharnée et métallique qui offre à l’auditeur toujours autant de lisibilité. En effet, bien qu’il soit naturellement rattaché à la scène dite "Raw Black Metal", Lamp Of Murmuur propose paradoxalement une musique parfaitement intelligible, bien loin des productions opaques, lointaines et bancales qui caractérisent l’essentiel des sorties associées à ce genre. Un parti-pris auquel le groupe américain a toujours choisi de rester fidèle et qui lui va plutôt bien.

Mais c’est surtout ce Black Metal partagé entre séquences menées le couteau entre les dents et passages plus nuancés (qu’ils soient atmosphériques, entêtants, mélodiques...) qui nous ramène aux principales qualités de Lamp Of Murmuur. Une ambivalence que M. Continue d’entretenir ici à l’aide de compositions relativement longues puisqu’à l’exception de "Thine Be The Calvary" et "Lustgate Toward Your Cruel Dominions" qui font ici office d’interludes instrumentaux et cette reprise de Christian Death qui clôture l’album, "Reduced To Submission And Slavery", "Dominatrix's Call" et "Deformed Erotic Visage" oscillent entre cinq et onze minutes. À l’image de son prédécesseur, Submission And Slavery se distingue par ces passages exécutés à toute berzingue à coup de trémolos aussi flamboyants qu’incisifs ("Reduced To Submission And Slavery" à 4:04, "Dominatrix's Call" à 3:09, "Deformed Erotic Visage" à 1:43...), de blasts soutenus et entêtants (l’entame en fanfare de "Reduced To Submission And Slavery", "Dominatrix's Call" à 3:09, "Deformed Erotic Visage" à 1:57) et de hurlements sauvages et possédés mais également par ces nombreuses transitions et autres moments plus en retenus lors desquels Lamp Of Murmuur fait preuve de bien plus de finesse et de subtilité ("Reduced To Submission And Slavery" à 0:51 et 4:52, "Dominatrix's Call" à 0:50, 1:13, 3:33 et 4:09, "Deformed Erotic Visage" à 4:05) avec parfois l’appui d’un synthétiseur moins présent et suranné qu’il ne l’a été.



S’il reste fidèle au Black Metal grâce auquel il s’est rapidement fait un nom dans les milieux autorisés, ce nouvel album de Lamp Of Murmuur n’en révèle pas moins de nouvelles facettes particulièrement plaisantes. Déjà parce qu’elles amènent avec elles un soupçon de fraîcheur et de nouveauté naturellement bienvenu mais aussi parce qu’elles sont intégrées ici de manière particulièrement habile et convaincante. Alors c’est vrai, Submission And Slavery est peut-être un poil frustrant à cause de sa durée réduite et de la présence au tracklisting de seulement trois nouveaux morceaux mais pour autant, la durée, la variété et la dynamique de ces derniers font que l’on en vient rarement à éprouver un quelconque sentiment de frustration. C’est même plutôt tout l’inverse puisque plus les écoutes s’enchainement et plus il devient évident que l’on tient là l’une des plus chouettes sorties de la formation. Et puis n’oublier pas, Lamp Of Murmuur a deux nouveaux morceaux sous le coude que l’on n’a pas encore abordés... Il n’a même pas fallu 365 jours à l’Américain engagé derrière le one-man band Lamp Of Murmuur pour donner une suite à son premier album sorti le 2 octobre 2020. Pour autant, ce n’est pas le plus surprenant dans cette affaire puisque que depuis Heir Of Ecliptical Romanticism , la mystérieuse entité a surtout enchainé les sorties à un rythme particulièrement soutenu. Depuis un an le groupe a en effet déjà publié un split en compagnie de Dai-Ichi, une compilation CD réunissant l’intégralité ou presque de ses précédentes démos (manque effectivement à l’appel cette toute première sortie intitulée), un nouvel album dont nous allons parler aujourd’hui et, comble de l’insolence, un EP paru le lendemain comme si de rien n’était. Si la crise sanitaire n’a pas été facile pour tout le monde, M. a su quant à lui trouver le temps, l’énergie et l’inspiration pour mettre ces semaines de confinement à profit.Intitulé, ce nouvel album paru mi-septembre sur Bandcamp et disponible depuis quelques jours en CD et en cassette via Black Gangrene Productions est illustré à nouveau par le prolifique artiste et musicien bosniaque Ainul Iblis à qui l’on doit notamment certains travaux pour des groupes tels qu’Abduction, Carved Cross, Forbidden Tomb, Grógaldr, Klanen, Nächtlich, Obsidian Dawn, Revenant Marquis, Trono Além Morte… Une œuvre qui ne devrait pas manquer de faire sourciller tous les amateurs de The Sisters Of Mercy qui auront probablement vite remarquer le parallèle effectué ici avec l’artwork de(la mer, la lune, ce visage féminin à moitié dissimulé, la disposition des personnages, cet usage du noir et du blanc). Un parallèle qui d’ailleurs va un petit peu au-delà du simple clin d’œil puisque les évocations directes à la musique des Anglais tout au long de cette petite demi-heure ne manquent pas.Celles-ci vont se manifester à travers l’usage sporadique d’une guitare au son clair et à la réverb’ métallique dont les mélodies évoquent effectivement un groupe comme The Sisters Of Mercy et plus généralement les scènes Goth et Post-Punk anglaises (Bauhaus, Fields Of The Nephilim, The Cure, Alien Sex Fiend, Joy Division...). C’est le cas sur "Reduced To Submission And Slavery" à 0:51 et 9:00, "Dominatrix's Call" à 0:50, 1:13, 3:33 et 4:09, "Deformed Erotic Visage" à 6:42 et bien évidemment sur le titre "As Evening Falls" qui n’est autre qu’une reprise du célèbre groupe américain Christian Death. Une influence pleinement assumée pour l’occasion et qui forcément va apporter une couleur un petit peu particulière au Black Metal de Lamp Of Murmuur. Déjà en comparaison de ses précédentes productions mais également vis à vis de la scène Black Metal en général où il est assez rare d’entendre aussi clairement ce type de références (en tout cas à ma connaissance). Un bon point assurément qui permet à Lamp Of Murmuur de continuer à briller tout en continuant d’assurer un planning de livraison particulièrement chargé. On notera également, plus discrète et bien moins évidente, une influence Heavy Metal qui va se manifester notamment lors de cette envolée vocale remarquée sur "Reduced To Submission And Slavery" à 8:48, durant le break entrainant de "Deformed Erotic Visage" entamé à partir de 4:04 avec notamment l’appui de cette basse redoutable et de ce chant à la Bathory périodeou bien enfin à travers ce solo mélodique débuté à 6:41.Ce petit vent de nouveauté ne vient pourtant pas spécialement changer la donne puisque le one-man band américain poursuit sur sa lancée sans fondamentalement changer la nature même de son Black Metal. On retrouve ainsi cette même production décharnée et métallique qui offre à l’auditeur toujours autant de lisibilité. En effet, bien qu’il soit naturellement rattaché à la scène dite "Raw Black Metal", Lamp Of Murmuur propose paradoxalement une musique parfaitement intelligible, bien loin des productions opaques, lointaines et bancales qui caractérisent l’essentiel des sorties associées à ce genre. Un parti-pris auquel le groupe américain a toujours choisi de rester fidèle et qui lui va plutôt bien.Mais c’est surtout ce Black Metal partagé entre séquences menées le couteau entre les dents et passages plus nuancés (qu’ils soient atmosphériques, entêtants, mélodiques...) qui nous ramène aux principales qualités de Lamp Of Murmuur. Une ambivalence que M. Continue d’entretenir ici à l’aide de compositions relativement longues puisqu’à l’exception de "Thine Be The Calvary" et "Lustgate Toward Your Cruel Dominions" qui font ici office d’interludes instrumentaux et cette reprise de Christian Death qui clôture l’album, "Reduced To Submission And Slavery", "Dominatrix's Call" et "Deformed Erotic Visage" oscillent entre cinq et onze minutes. À l’image de son prédécesseur,se distingue par ces passages exécutés à toute berzingue à coup de trémolos aussi flamboyants qu’incisifs ("Reduced To Submission And Slavery" à 4:04, "Dominatrix's Call" à 3:09, "Deformed Erotic Visage" à 1:43...), de blasts soutenus et entêtants (l’entame en fanfare de "Reduced To Submission And Slavery", "Dominatrix's Call" à 3:09, "Deformed Erotic Visage" à 1:57) et de hurlements sauvages et possédés mais également par ces nombreuses transitions et autres moments plus en retenus lors desquels Lamp Of Murmuur fait preuve de bien plus de finesse et de subtilité ("Reduced To Submission And Slavery" à 0:51 et 4:52, "Dominatrix's Call" à 0:50, 1:13, 3:33 et 4:09, "Deformed Erotic Visage" à 4:05) avec parfois l’appui d’un synthétiseur moins présent et suranné qu’il ne l’a été.S’il reste fidèle au Black Metal grâce auquel il s’est rapidement fait un nom dans les milieux autorisés, ce nouvel album de Lamp Of Murmuur n’en révèle pas moins de nouvelles facettes particulièrement plaisantes. Déjà parce qu’elles amènent avec elles un soupçon de fraîcheur et de nouveauté naturellement bienvenu mais aussi parce qu’elles sont intégrées ici de manière particulièrement habile et convaincante. Alors c’est vrai,est peut-être un poil frustrant à cause de sa durée réduite et de la présence au tracklisting de seulement trois nouveaux morceaux mais pour autant, la durée, la variété et la dynamique de ces derniers font que l’on en vient rarement à éprouver un quelconque sentiment de frustration. C’est même plutôt tout l’inverse puisque plus les écoutes s’enchainement et plus il devient évident que l’on tient là l’une des plus chouettes sorties de la formation. Et puis n’oublier pas, Lamp Of Murmuur a deux nouveaux morceaux sous le coude que l’on n’a pas encore abordés...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Black Gangrene Productions Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Lamp Of Murmuur

Black Metal - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 16 Septembre 2021

écoutez Reduced To Submission And Slavery

Thine Be The Calvary

Dominatrix's Call

Deformed Erotic Visage

Lustgate Toward Your Cruel Dominions

As Evening Falls (Christian Death)

tracklist 01. Reduced To Submission And Slavery (11:04) 02. Thine Be The Calvary (01:45) 03. Dominatrix's Call (05:12) 04. Deformed Erotic Visage (09:02) 05. Lustgate Toward Your Cruel Dominions (02:18 ) 06. As Evening Falls (Christian Death Cover) (03:22)

Durée : 32:43

line up M. / Chant, Guitare, Basse, Batterie, Synthétiseur

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Lamp Of Murmuur

Heir Of Ecliptical Romanticism

2020 - Death Kvlt Productions

Essayez aussi Iskandr

Zon (EP)

2016 - Haeresis Noviomagi Angmar

Zurück in die Unterwelt

2009 - Ketzer Records Dux

Vintras

2012 - Hass Weg Productions Wyrd

Vandraren

2021 - Wolfspell Records Tukaaria / Odz Manouk

Tukaaria / Odz Manouk (Split 12")

2011 - Rhinocervs