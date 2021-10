Necrofier - Prophecies of Eternal Darkness Chronique Prophecies of Eternal Darkness

Un seul EP pour le groupe texan Necrofier (“fier” pour “féroce” en anglais) en 2018 puis s'enchaînent des tournées aux côtés de Uada, 1349 et Goatwhore. Une hype “blitz” (et sans capuche) qui viendra jusqu’aux esgourdes de notre local et bien aimé Season Of Mist, label signant rarement des groupes avec une discographie si “légère”. Le style pratiqué (Mörk Gryning étant une des rares formations de l’écurie) et le CV des membres rassureront certainement le recruteur. On retrouve dans un registre à l’extrême opposé, le batteur et le claviériste de Oceans Of Slumber (membres aussi de la nouvelle recrue de Dark Descent Records, Malignant Altar) ou encore le guitariste de Church Of Disgust ainsi qu’un ex-Eternal Champion au micro. Nostalgique de l’époque No Fashion Records, Prophecies of Eternal Darkness se présente à vous.



A l’instar d’un Thulcandra (dont le nouvel album sort une semaine après ce Prophecies of Eternal Darkness), Necrofier rend un hommage explicite à Dissection, genèse du black/death suédois. Waitain, Necrophobic (inspiration pour le nom de la bande ?) et Unanimated suivront dans les principales influences évidentes. Le chant à la puissance impressionnante du frontman vous mettra la “faucheuse” à l’oreille (croisement entre Nödtveidt et Danielsson). Comme son homologue allemand, Necrofier puise sans gêne pour son inspiration en évitant (parfois in extremis il est vrai) le vil plagiat de riffs anti cosmiques de Jon. Un remodelage du style (quasi sans temps mort) taillé pour accrocher nos esgourdes dans des structures variées et riches : mélodies, breaks, montées en puissance, soli heavy/thrash à la manière d’un Lord Belial ou d’un Mörk Gryning (période Return Fire).



Accrocheur mais aussi très “frontal”. Un black/death virant parfois au black/thrash furieux (Swordmaster ou Sacramentum période The Coming Of Chaos) catapulté par des frappes de sourd dès le morceau d’ouverture “The Black Flame Burns”. Le batteur Dobber Beverly joue dans pas mal de groupe de grind et brutal death (dont Ingurgigate ou Insect Warfare pour les connaisseurs) de la scène de Houston. Blast beat en fonte sur le refrain jouissif de “Return To Chaos” ou “Death Comes For Us All”. Pour les quelques “exotismes”, Necrofier agrémentera ses compositions de passages ambiancés occultes (l’intro heavy/doom de “Madness Descends” pour finalement partir en maelstrom black/death et “Betrayal Of The Queen” au final juste dantesque). L’outro instrumentale de côté, il ne restera que 31 minutes dans la besace, je reste pour ma part quelque peu sur ma faim...



Découverte de black/death mélodique suédois en 2021 ? Un miracle pour certains comme moi en hibernation. Aucun chamboulement pour le style, un hommage clairement revendiqué mais une musique redoutable et aux compositions léchées. Pas la plus mémorable certes (comme une envie de ressortir ses “vieilleries”) et un peu avare mais toujours un plaisir d’écouter un metal du genre de cette qualité à l’ambiance purement “nineties” (production juste parfaite, fermez les yeux on s’y croirait). La suite s’annonce prometteuse. Des vacances de la Toussaint comblées au côté de Thulcandra avant le retour du maître Unanimated en décembre.

