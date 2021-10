Nocturnal Nightmare - Abstrakt Sinne Chronique Abstrakt Sinne

L’Italien Idamere est un homme déprimé. Plus que les autres. Plus que ceux qui font déjà du black suicidaire en tout cas, et au moins deux fois plus même. Si, si ! Sinon il ne participerait pas parallèlement à deux groupes qui officient dans ce style ! D’abord celui qu’il a créé en 2012 : AFRAID OF DESTINY, et celui qu’il a rejoint en 2020 : le suédois NOCTURNAL NIGHTMARE, dont on va parler aujourd’hui. Et heureusement qu’il l’a rejoint d’ailleurs parce que le fondateur du groupe semblait un peu faire du surplace depuis quelques années. En fait Grotesk s’était retrouvé seul suite au départ de son ami Lucian en 2014 et au passage très éclair d’un guitariste une seule année en 2015. La rencontre avec l’Italien a donc été providentielle et a permis à un premier album de voir le jour, enfin.



Et cet Abstrakt Sinne est un album concept composé de 6 pistes, chacune illustrant les aspects misérables de l’humanité et chacune envahie par les réactions inévitables des faibles que nous sommes : haine de soi, dépression, misanthropie, apathie, illusions, désillusions, impression de vide et d’impuissance... Oui, c’est joyeux hein... Bon, la pochette le laissait déjà deviner, c’est vrai. Et d’ailleurs, elle m’interpellait plus que d’autres. Sans doute pour son envie de présenter un détail d’une forêt plutôt que son ensemble. Au lieu de montrer des arbres et au lieu de garder de la couleur, qui donneraient une illusion d’espoir ou de fuite possible vers la nature, nous n’avons droit qu’à un sol, à un tronc, à des feuilles mortes qui recouvrent des pierres. Et nous sommes alors envahis par la pitié. On ne voit pas le ciel qui s’étend, ni de cîmes imposantes, mais juste ce qui reste à terre, et qui est terriblement réel. Cette photo, elle nous plonge déjà dans la mélancolie que les compositions vont transmettre. Elle nous crie que le temps passe, et qu’au lieu de vivre, nous nous concentrons sur nos défauts et sur les barrières que nos congénères nous imposent. Mais le temps passe, oui, et les rares moments où l’on s’éveille, où l’on ouvre les yeux pour essayer de s’échapper, on est finalement rattrapé par lui. Le temps ne laisse pas grand chose...



Ainsi, NOCTURNAL NIGHTMARE semble être la bande originale de ce film de notre vie mal vécue. Le black metal y est laconique, sans illusions, désespéré. Et bien qu’il nous rappelle que quoi que nous fassions l’issue ne changera pas, il fait du bien. Il accompagne notre mal-être et notre douleur. Il n’est pas le premier à y parvenir, mais si l’on a épuisé ses classiques dans le style, il y a de quoi replonger dans la détresse ici...

