Dare - Against All Odds Chronique Against All Odds

Parmi les sorties Hardcore de 2021 passées sur mes radars (parce que oui, j’ai quand même dû en louper quelques unes...), on trouve par exemple le premier album de Dare paru l’été dernier chez Revelation Records (Warzone, Judge, Gorilla Biscuits, Youth Of Today...). Formé en 2017 à Fullerton, Californie, et porté par l’enthousiasme d’un Scott Vogel (Terror) au carnet d’adresses bien rempli, le groupe signe avant même d’avoir sorti quoi que ce soit un deal avec Reaper Records (Terror, Fire & Ice, Turnstile, Stigmata...), label sur lequel il sortira deux EPs et une démo avant de poursuivre son petit bout de chemin courant 2019 le temps d’une seconde démo parue cette fois-ci chez Programme Sounds. Malheureusement les plans du groupe auront été quelque peu contrecarrés par cette fichue pandémie qui aura ainsi retardé de plusieurs mois la sortie de Against All Odds.



Continuant leur petite ascension au sein de la scène Hardcore, les Californiens trouvent donc refuge sur le célèbre label de Huntington Beach pour la sortie de ce premier album à l’artwork particulièrement coloré. Los Angeles oblige, le groupe dans lequel on retrouve Anaiah Lei de Zulu derrière les fûts, a fait appel à un artiste spécialisé dans les fresques murales afin de réaliser cette illustration reprenant quelques thématiques pour le moins symboliques du merveilleux Golden State. Une oeuvre un brin naïve mais néanmoins rafraichissante qui bien que l’on soit déjà au mois de décembre sent l’été à plein nez !



Bouclé en vingt minutes, Against All Odds n’est pas ce que l’on peut appeler un album qui traîne en longueur... Une concision toujours un petit peu frustrante même si ce genre de format ultra court reste l’une des caractéristiques essentielles de la scène Hardcore. En attendant, je n‘aurai pas dis non à quelques minutes supplémentaires même si en vérité c’est surtout d’histoire d’avoir quelque chose à reprocher à cet excellent premier album qui, vous l’avez compris, ne souffre donc d’aucun défaut en particulier.



Quelque part entre l’école new-yorkaise pour son groove naturellement irrésistible et certaines de ces atmosphères qui puent le trottoir et l’école californienne pour son côté plus Punk et peut-être tout simplement un peu plus ensoleillé et positif, Dare offre avec Against All Odds un joyeux condensé de ces deux scènes. Une relecture peut-être pas très originale mais terriblement efficace qui ne devrait pas manquer de séduire et de convaincre tous les amateurs de Hardcore quels qu’ils soient.

Avec neuf morceaux (sur onze) placés sous la barre des deux minutes, Dare n’est donc pas du genre à perdre son temps en circonvolutions inutiles. Servi par une production particulièrement béton qui laisse à chacun la place de s’exprimer comme il se doit (notamment cette basse dont on se régalera à chaque titre de ses délicieuses rondeurs), Against All Odds déroule ses riffs Punk / Hardcore, ses cavalcades haletantes et autres coups de gueules virulents, avec une énergie et une intensité toujours aussi réjouissante et communicative. Certes, les Californiens n’ont rien inventés et se contentent de reprendre à leur compte une recette vieille comme le monde mais c’est bien leur talent et leur aptitude à s’approprier tous ces codes et autres éléments hérités du passé qui fait de ce premier album et du Hardcore de Dare en général une source de satisfaction évidente.

Introduit par un "OC Slam" instrumental à la fibre Thrash / Crossover évidente, les Californiens ne devraient pas manquer de faire se trémousser les plus coincés d’entre vous. Un titre d’ouverture qui va rapidement faire monter la température avant d’enchaîner avec un "Violation Of Trust" qui se chargera de mettre les points sur les "i" avec son groove et son agressivité tout aussi redoutables. Les dix sept minutes suivantes ne sont qu’une succession de ce genre de délices avec évidemment quelques "highlights" et autres moments clefs qui vont faire de Against All Odds l’un des albums de l’année en la matière. On pourrait ainsi citer au hasard l’ultra vindicatif "Never Yours" mené pour l’essentiel le couteau entre les dents, "Synthetic Love" et "Neglect" qui partagent le même héritage Thrash / Crossover ou bien le très Punk "Better Off" et son subtile refrain "Fuck Off, Get Lost" à reprendre en choeur et avec le sourire... Et puis surtout il y a ce fichu groove dans lequel trempe l’album tout entier grâce à ce riffing fiévreux, cette basse tout en rondeurs et cette batterie variée et ultra dynamique ! Bref, si vous arrivez à rester calme, le cul vissé sur votre chaise lors de séquences ou de compositions telles que "OC Slam", "Violation Of Trust" à 0:36, 1:08 et 1:30, les premières secondes de "Never Yours" ainsi qu’à 0:31 ou 1:09, "Different Method" à 0:41 puis 1:18, "Synthetic Love" à 1:19, "Dare2Be" ou "Hard To Cope" c’est que vous n’êtes tout simplement pas fait pour ce genre de musique. Aussi, merci d’aller voir ailleurs et de fermer la porte en partant.



Plus d’une page Excel (enfin non, Pages puisque je suis sur Mac) c’est sûrement déjà trop long pour n’importe quel groupe de Punk / Hardcore. Du coup on va s’arrêter là si vous le voulez bien parce que sinon je risque de me répéter encore et encore et encore et encore et encore et encore... Du coup, puisqu’il est l’heure de conclure, et bien concluons. Against All Odds est tout ce que l’on peut attendre d’un disque de Hardcore. Concis, ultra efficace, débordant de groove et d’énergie, le verbe acerbe et l’humour vif, il ravira à n’en point douter tous les amateurs du genre et en profitera pour se glisser parmi les meilleurs sorties Hardcore de cette année. Assurément un chouette disque !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE