Pour le reste c’est l’occasion de (re)découvrir les débuts des Danois où l’on sentait déjà poindre une vraie qualité et accroche au sein d’une musique certes très classique sur le fond et la forme, mais énergique et particulièrement fluide. C’est le cas du morceau-titre qui mise de façon quasi constante sur la vitesse pure et le mid-tempo propice au headbanging, qui jouent sur l’alternance une bonne partie du temps. Le reste de celui-ci voyant l’apparition de quelques moments plus lourds et lents qui densifient l’ensemble pour éviter toute redondance, et ainsi offrir un excellent rendu 100% Thrash bourré d’énergie et sans excès techniques inutiles. Prouvant définitivement que c’est dans cette veine qu’ils sont le plus à l’aise les scandinaves confirment cela avec le martial et légèrement Hardcore « Get Out Of My Way » où là-encore le rythme est mené sur les chapeaux de roue, tout en voyant une régulière alternance et quelques légers ralentissements nécessaires afin de ne pas être linéaire. Restant dans une missive frontale et sans concessions cette plage passe facilement sans que les mecs ne cherchent à en faire des tonnes, et ce même quand ils alourdissent leur propos comme sur l’écrasant « Torture Insanity ». Particulièrement noire et obscure (et aidée par une ambiance putride et rampante) cette plage totalement différente du reste et assez convaincante va néanmoins s’embourber dans une répétition inutile du fait d’une longueur excessive qui casse la bonne dynamique entendue jusqu’à présent, et ce malgré l’accélération sur la partie centrale délicieuse et propice à taper du pied.



Néanmoins avec l’expérience accumulée depuis son écriture initiale cette erreur de jeunesse ne serait sans doute plus présente aujourd’hui, et il est probable que désormais le rendu serait plus addictif et court prouvant que l’entité a de la ressource et qu’elle sait apprendre de ses loupés relatifs. Car bien que reprenant les mêmes bases musicales que celles entendues plus tard sur son long-format ce premier jet réactualisé montrait déjà les bonnes dispositions d’une formation qui s’affirmait déjà comme faisant partie du renouveau du Thrash dans son pays. S’il ne changera pas la donne et que l’on attendra avec impatience un successeur au temps d’écoute supérieur il sera de bon ton de poser une oreille dessus tant ce format court défoule et fait le job, tout en permettant de découvrir l’œuvre de ces jeunots de Copenhague pour ceux qui ne les connaisse pas encore. A l’instar de leurs compatriotes de KILLING ils prouvent en tout cas que le Danemark retrouve des couleurs dans un genre où il était franchement à la traîne depuis pas mal d’années, et où ARTILLERY se sentait vraiment bien seul tout en n’attirant plus franchement les foules. A peine plus d’un an après la sortie de l’agréable « Thrashmageddon » revoici déjà le quatuor de retour avec un court-format où nouveauté et vieilleries sont de sortie, et qui va servir de parfait bouche-trou en attendant mieux. Car sous ses airs de disque récent le groupe a en fait profité de l’absence de concerts et de tournées pour réenregistrer trois compositions tirées de leur premier Ep « Ghoul » sorti en 2018, tout en changeant son nom mais en reprenant la même pochette (qui voit simplement la couleur du fond passer du violet au vert flashy et l’ajout de quelques éléments au zombie). 