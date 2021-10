Aussichtslos - Einsicht Chronique Einsicht





De quoi je parle ? Bah du groupe autrichien AUSSICHTLOS ! On avait parlé de son premier album,



Alors retrouver le groupe quelques mois plus tard seulement, avec 8 morceaux pour 36 minutes de blasts et de haine joyeuse, c’est un peu prématuré. Surtout que les changements marquants ne sont qu’au nombre de deux. Tout d’abord une production nettement plus réussie. Plus puissante et donc efficace quand on veut martyriser des oreilles. Et ensuite le visuel avec une oeuvre de notre Max Taccardi national ! Le label Purity Through Fire a dû prendre un abonnement vu qu’en plus l’artiste sort ses albums de K.F.R. chez eux. Tant mieux, on l’aime bien aussi. Mais voilà, tout le reste, c’est la même chose que le premier album. Sauf que donc, le premier vaccin était encore dans nos veines, et qu’on aurait aimé un peu plus de temps avant de replonger dans une suite aussi logique.



Ce qui explique cette sortie aussi rappochée ? Non, non, ils n’ont pas été plongé dans le travail grâce à un quelconque confinement. C’est juste qu’en fait le premier album avait été enregistré en 2014 et n’était jamais sorti. Les étoiles se sont alignées et il a été prévu de le sortir enfin en 2021, mais le groupe avait déjà eu le temps de travailler sur d’autres compositions, et celles-ci ont été enregistrées en 2020. Donc ce qui nous semble avoir été proposé à 6 mois d’intervalle l’a en fait été en 6 années.



Cependant je n’en démordrais pas, je vais devoir attendre une petite année pour mieux en profiter de celui-ci, parce que je n’ai pas encore assez digéré le précédent ! Sinon, il est véritablement à conseiller aux fans, il n’y a aucun changement d’orientation. C’est combien de fois par an finalement le vaccin ? Deux fois ou trois fois ? On sait pas trop ? Ça pourrait dépendre de sa durée d’efficacité ou de notre métabolisme ? Bah sincèrement j’ai l’impression que je pouvais encore attendre avant d’avoir une deuxième dose. J’avais eu la première en mars 2021, donc avoir la deuxième juste 6 mois après c’est un peu tôt hein. Bon, après, je peux comprendre qu’ils aient envie de nous les refiler le plus vite possible parce que de leur côté ça fait un moment qu’ils ont préparé leur remède, mais bon...De quoi je parle ? Bah du groupe autrichien! On avait parlé de son premier album, Völlig aussichtslos , dans ces pages. C’était il y a donc 6 mois et on avait été emballés par la furie des trois gaillards : Garst, Norsk et Rest. Les 6 pistes étaient ultra folles, ultra mélodiques, et avec des vocaux possédés qui hurlaient sans se lasser pendant 45 minutes. Par contre l’auditeur pouvait la ressentir, la lassitude, parce que malgré toute l’énergie contagieuse qui nous bottait le cul, il y avait des redites trop fréquentes, des ressemblances trop flagrantes entre certaines compositions.Alors retrouver le groupe quelques mois plus tard seulement, avec 8 morceaux pour 36 minutes de blasts et de haine joyeuse, c’est un peu prématuré. Surtout que les changements marquants ne sont qu’au nombre de deux. Tout d’abord une production nettement plus réussie. Plus puissante et donc efficace quand on veut martyriser des oreilles. Et ensuite le visuel avec une oeuvre de notre Max Taccardi national ! Le label Purity Through Fire a dû prendre un abonnement vu qu’en plus l’artiste sort ses albums dechez eux. Tant mieux, on l’aime bien aussi. Mais voilà, tout le reste, c’est la même chose que le premier album. Sauf que donc, le premier vaccin était encore dans nos veines, et qu’on aurait aimé un peu plus de temps avant de replonger dans une suite aussi logique.Ce qui explique cette sortie aussi rappochée ? Non, non, ils n’ont pas été plongé dans le travail grâce à un quelconque confinement. C’est juste qu’en fait le premier album avait été enregistré en 2014 et n’était jamais sorti. Les étoiles se sont alignées et il a été prévu de le sortir enfin en 2021, mais le groupe avait déjà eu le temps de travailler sur d’autres compositions, et celles-ci ont été enregistrées en 2020. Donc ce qui nous semble avoir été proposé à 6 mois d’intervalle l’a en fait été en 6 années.Cependant je n’en démordrais pas, je vais devoir attendre une petite année pour mieux en profiter de celui-ci, parce que je n’ai pas encore assez digéré le précédent ! Sinon, il est véritablement à conseiller aux fans, il n’y a aucun changement d’orientation.

