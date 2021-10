À Terre - Notre Ciel Noir Chronique Notre Ciel Noir (EP)

La tête baissée, une silhouette marchait, au milieu de nulle part. Clopinant, voûté comme écrasé par une entité indiscernable, l’homme regardait ses chaussures. Il trébucha, et se rattrapa sur les deux mains. Toujours la tête vers le sol, il rampa, essaya de se relever puis retomba la face contre terre. Serrant les dents, il se remit sur pieds et continua sa marche toujours d’un pas malhabile, avec ce poids invisible sur les épaules. Soudain, il s’arrêta et leva les yeux vers le ciel comme attendant une réponse à une question qu’il n’avait pas osé prononcer à voix haute. Sans prendre le temps de regarder devant lui, il se remit en route et chuta une seconde fois. Le souffle court, l’homme essuya la terre collée à son visage et, le cœur plein de colère, continua sa route.



Voilà comment je me représente Notre Ciel Noir, EP de trois titres du jeune groupe A Terre. Nos cinq musiciens originaires de Nouvelle Aquitaine proposent avec cette première sortie un Post Metal profond et douloureux qui nous amène pendant vingt minutes au bord du gouffre. Post-quelque chose, donc bien entendu de longs titres de plus de cinq minutes, où le groupe prend son temps pour dévoiler l’ambiance pesante qui l’habite.



Plantant le décor, «Bordeaux Traumatisme» fauche les jambes de l’auditeur dès les premières secondes et le colle littéralement…à terre. Et pendant vingt minutes, une dichotomie va s’installer entre l’écrasante puissance des moments durs de la vie représentée par l’intensité des riffs et la frappe lourde du batteur, et les épisodes plus lents amenés par les guitares, apportant une dose d’oxygène nécessaire à l’auditeur, ainsi qu’un peu de clarté. Du début de «Bordeaux Traumatisme» jusqu’à la fin de «La Réponse», le groupe fait évoluer sa musique et la structure des titres. Partant d’un premier titre assez brut et plein d’interrogation, plus sombre que ses successeurs, A Terre dévoile petit à petit son savoir faire. Les guitares se dissocient progressivement, permettant à la guitare lead de prendre son envol pour deux finals magnifiques sur les deux derniers titres, deux superbes climax amenés tout en crescendo. Quant au chanteur, sa voix retranscrit parfaitement ce sentiment de lutte, hurlant ses vocaux secs et hargneux plein de douleur et de fatalité ; on sent son cou son tendre et ses dents se serrer à chaque respiration. Certains penseront et je ne pourrais leur donner tort, à Amenra ; l’ambiance de l’EP, les thématique apportées, de même que la structure des morceaux qui se développe lentement jusqu’au point culminant qui laisse pantois l’auditeur. Malgré cela, on met de côté l’aspect solennel et ce pendant ritualiste présent chez les Belges (la religion est elle aussi présente chez nos Néo-Aquitains, en témoignent les paroles, la croix inversée sur scène et cette pochette prise à l’endroit où le groupe faisait ses répets’, si je ne me trompe pas) ; A Terre se veut plus brut, plus réaliste, plus terre à terre finalement.



«Notre Ciel Noir» est une lutte, une représentation de la vie de n’importe qui qui a connu ou connaît ces moments où l’on se retrouve écrasé par le poids des problèmes auxquels on doit faire face et ce avec fatalité ; une vie marquée par des bas qui n’en finissent plus, à se prendre pour Sysiphe, sans aucun espoir de changement. Et pourtant, pourtant, nulles pleurnicheries dans la musique du quintet ; même si il ne reste qu’une seule phalange accrochée au rebord du gouffre, la remontée est certaine, malgré la chute qui suivra à coup sûr. Là où d’autres groupes embrassent la douleur, s’en inspirent pour leur musique, et laissent éclater leur tristesse, A Terre tente à tout prix de la repousser. Ne rien lâcher, de ne pas s’apitoyer sur son sort, mais tenir à tout prix, malgré tout.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Autoproduction Post-Metal notes Chroniqueur : 3.75 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur À Terre

Post-Metal - 2020 - France

écoutez Bordeaux Traumatisme

L' Éternel Retour

La Réponse

tracklist 01. Bordeaux Traumatisme (06:47) 02. L’Éternel Retour (05:10) 03. La réponse (08:20)

Durée : 20:17

line up Simon Casteran / Guitare

Léo Lassalle Saint-Jean / Guitare

Jérôme Broekaert / Basse

Sébastien Bonneau / Batterie

Grégoire Caussèque / Voix

parution 19 Janvier 2021