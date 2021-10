The Body / Big Brave - Leaving None but Small Birds Chronique Leaving None but Small Birds (Coll.)





...Et ce, malgré l’alliance avec un groupe que je n’apprécie pas nécessairement. Clairement, Big Brave a su enchanter avec ses sorties. Toutes mes rencontres avec la bande menée par Robin Wattie se sont pourtant soldées par une moue dubitative, me laissant la sensation d’écouter une musique trop minimaliste, vaporeuse et bancale malgré une personnalité indéniable. J’espérais donc que cette réunion allait être l’occasion de revoir mes a priori concernant les Québécois.



L’échec est évident, la note accolée à cette chronique le signalant d’emblée : Leaving None but Small Birds est pire que les quelques bébés semi-ratés auxquels The Body a aussi pu donner naissance lors de ses accouplements avec Krieg ou encore The Haxan Cloak. Le parti-pris est pourtant osé, avec ses trente-huit minutes d’une folk/country – directement inspirée par les œuvres de The Band ainsi que les folklores canadiens, anglais et la culture des Appalaches – fricotant avec le drone et l’industriel, sa pochette enfantine et colorée, ses titres que l’on croirait issus de quelques romans américains pastoraux et dépressifs. Cependant, rien n’y fait, tant je recherche dans ce disque où est passé le talent de The Body, comme quelqu’un cherchant impatiemment son rendez-vous d’un soir pour finalement rentré chez soi, seul, déçu et un brin amer.



Impossible de critiquer la forme, indéniablement cohérente dans ce qu’elle dépeint. Impossible de déplorer l’absence de conviction également, prégnante chez des musiciens ayant travaillé leur copie, notamment dans un chant qui bat à la main ses ritournelles de femme-fermière... jusqu’à l’écœurement (« Oh Sinner » ou encore « Black is the Colour », bien trop répétitives). Leaving None but Small Birds contrarie et agace malgré tout, en premier lieu par le sentiment que The Body n’apporte que peu de chose à l’ensemble, paraissant bien trop timide après un retour en solo particulièrement venimeux et bruitiste (



