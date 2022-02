Unembalmed - The Stench Of Suffering Chronique The Stench Of Suffering

Petit retour en arrière pour cette nouvelle chronique avec une sortie qui sans être de première fraîcheur ne sent pas pour autant la naphtaline. Voici donc sous vos yeux ébahis le premier album d’Unembalmed, jeune formation originaire de l’Arizona, sorti tout d’abord en cassette avec les seuls moyens du bord à la fin du mois d’octobre 2020 avant de se voir offrir courant 2021 une modeste édition CD (d’ores et déjà sold out) grâce au concours du label Sewer Rot Records (Civerous, Mortuary Spawn, Phthisis, Soul Devourment...).



Formé en 2019 à Phoenix, Unembalmed ne semble pas jouir d’une très grande expérience en la matière si j’en crois en tout cas l’onglet "members" de Metal Archives qui m’apprend ou me laisse plutôt supposer qu’il s’agit vraisemblablement du premier véritable groupe auquel aient participé ces trois musiciens. Mais à vrai dire peu importe puisque le bon Death Metal (à la différence du mauvais, un peu comme pour les chasseurs) n’est pas le seul apanage des gens expérimentés et extrêmement compétents. Alors c’est certain, ce premier album n’est pas exempt de défauts de jeunesse mais comme on va le voir ci-dessous, Unembalmed a su s’en prévaloir (en tout cas dans une certaine mesure) pour accoucher d’un disque certes imparfait mais néanmoins suffisamment honnête et efficace pour faire de ces petits irritants des "points de détails" pouvant être largement surmontés.



Intitulé The Stench Of Suffering, ce premier album n’entend absolument pas changer la face du monde et encore moins celle de la scène Death Metal à laquelle il est affilié. Si vous êtes donc « ok » à l’idée de vous pencher sur un album qui n’apportera rien de plus si ce n’est, on l’a vu, la contribution honnête d’un groupe appliqué mais probablement encore un peu vert au moment des faits, alors il se pourrait que vous passiez un bon moment à l’écoute de ces trente-deux petites minutes.

Simple aussi bien dans sa conception que dans son exécution, The Stench Of Suffering est un disque marqué par un déroulement extrêmement classique et des séquences qui le sont probablement tout autant. De ce riffing peu complexe, parfois un poil répétitif et même quelque peu anecdotique par moment à cette batterie volontaire mais relativement limitée en passant également par cette production sommaire qui ne sert pas forcément toujours correctement le propos des Américains (notamment sur la batterie justement) ou bien encore cette approche peut-être un peu trop plan plan, les raisons pour ne pas adhérer au Death Metal d’Unembalmed paraissent nombreuses et surtout relativement évidentes. Pour autant, le groupe réussi néanmoins à tirer son épingle du jeu grâce à un sens de la formulation qui rend chaque composition suffisamment efficace et bien fichue pour donner à l’auditeur suffisamment de plaisir et ainsi l’envie d’y revenir.



De ces riffs constitués de quelques accords jamais très compliqués se dégagent pourtant un groove entêtant qui donne irrésistiblement envie de secouer la tête ainsi que des atmosphères sombres et viciées qui fonctionnent plutôt bien avec ce type de Death Metal orienté pour l’essentiel sur ce genre de mid-tempo bien marqués. De la même manière, si Unembalmed n’est pas un groupe particulièrement porté sur la vitesse, les moments plus soutenus ne manquent pas et viennent apporter à The Stench Of Suffering cette dynamique nécessaire à une formule qui aurait sinon souffert d’une trop grande linéarité. De "Stonedead" à "Where Light Will Never Reach" en passant par "Swarm Of Flies", "Visceral Entropy", "Pandemonic Exultation" ou "Feasting On The Flesh Of The Undead", les accélérations notamment à base de tchouka-tchouka mais également à coups de blasts ne manquent pas et donnent ainsi un petit peu de relief que l’on ne manquera certainement pas d’apprécier. Et si la batterie est servi par une production qui ne l’aide pas toujours (flagrant sur un titre comme "Where Light Will Never Reach" lorsque les choses s’accélèrent), ce n’est pas le cas des autres instruments qui bénéficient d’un son à l’ancienne particulièrement sympathique, notamment cette basse ultra saturée et ces guitares granuleuses qui viennent renforcer ces ambiances de mort planant au-dessus de chacune de ces huit compositions.



Si The Stench Of Suffering ne fût pas une révélation ni la plus belle surprise de 2020 ou 2021 (je vous avoue que je ne sais plus quand j’ai posé pour la première fois mes oreilles sur le Death Metal d’Unembalmed), il reste pourtant un album fort sympathique qui en dépit de ses faiblesses et autres défauts de jeunesse reste extrêmement agréable à l’écoute grâce à ces ambiances faisandées et ce groove particulièrement entêtant. À l’heure où j’écris ces quelques lignes, les Américains viennent tout juste de sortir un nouveau EP intitulé Serpents At The Doorway Of Death qui justement laisse entrevoir ce que l’on pouvait espérer, un semblant de progression et de maturité. Mais tout cela fera l’objet d’une nouvelle chronique à venir prochainement. Affaire à suivre donc...

