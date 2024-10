Decaying Crypt - Demo MMXXI Chronique Demo MMXXI (Démo)

Allez, jamais deux sans trois...



Poursuivons notre petite séance de rattrapage avec aujourd’hui une chronique de ce qui est encore pour le moment l’unique réalisation des Américains de Decaying Crypt. Une démonstration parue comme son nom l’indique en 2021 (Demo MMXXI) et dont, comme souvent, j’aurai dû vous parler depuis déjà belle lurette... Si de prime abord celle-ci ne paye pas nécessairement de mine avec son illustration à main levée que le plus déficient d’entre nous aurait très bien pu réaliser, celle-ci n’en reste pas moins une excellente pioche. D’ailleurs, je suis loin d’être le seul à le penser puisque Rotted Life Records et Headsplit Records se sont laissés embarquer dans cette aventure afin d’en faire profiter le plus grand nombre.



Originaire de Seattle, Decaying Crypt est un quatuor constitué de jeunes musiciens relativement inexpérimentés à l’exception de Calvin Burns (guitare) qui semble avoir fait ses premières classes notamment au sein de Kömmand. Pour autant, comme la valeur n’attend pas le nombre des années, on ne se laissera pas enfumer par ce manque d’expérience qui - la preuve par cinq - ne veut pas nécessairement dire grand chose.

Au programme de cette première et unique démo à laquelle on espère une suite dans les plus brefs délais, cinq titres parmi lesquels une introduction pour vingt minutes d’un Death Metal aux accointances Doom plus ou moins prononcées. D’ailleurs je vous le dis tout de suite pour que vous ne soyez pas déçus ou que vous ne vous fassiez pas de fausses idées mais n’attendez pas de ces jeunes garçons qu’ils bouleversent les codes en la matière puisque ces derniers préfèrent effectivement s’inscrire dans une démarche efficace mais néanmoins dénuée de toute originalité / personnalité.



Autoproduite de bout en bout, cette première démonstration a été couchée sur bande par le batteur du groupe lui-même. Celle-ci bénéficie d’un son dépouillé à la fois rugueux et un brin étouffé qui colle merveilleusement bien à ce genre de Death / Doom humide et cryptique que vont nous servir ici les quatre Américains. D’ailleurs, et cela ne sera une surprise pour personne, ces presque vingt-six minutes vont suivre un déroulé tout ce qu’il y a de plus classique pour le genre puisqu’une fois passée cette longue introduction sur fond de synthétiseur horrifique 80’s et de samples mille fois entendus ailleurs (le bruit du vent, l’orage qui gronde, la pluie qui tombe...) vont s’entremêler séquences menées pied au plancher, moments plus chaloupés et passages nettement plus lourds et pesants. Un parti-pris dynamique qui comme à chaque fois rend ce mélange des genres particulièrement efficace à tel point que même les plus réfractaires à ce type de sonorités plus ou moins plombées devraient eux-aussi succomber aux charmes rances et fétides de Decaying Crypt.



Car s’il ne réinvente absolument rien avec sa formule, le groupe de Seattle nous régale malgré tout de ces riffs sinistres et faisandés certes jamais bien compliqués mais particulièrement efficaces dans leurs évocations mortifères. De même, lorsque le rythme s’accélère, le groupe américain ne fait jamais semblant. Des premières secondes de "Spire Of Barbaric Subexistence" à "Turn To Ash" à 1:54 en passant par "Hallways Of Catatonia" à 3:31 ou "Wretching Hellscape" à 0:52 et j’en passe, c’est effectivement le couteau entre les dents et avec la furieuse envie d’en découdre que Decayig Crypt conduit ses multiples assauts tout au long de ces vingt-cinq minutes. Des attaques brèves mais brutales contrastées habilement par des séquences beaucoup plus rampantes et sournoises ("Spire Of Barbaric Subexistence" de 0:19 à 1:16 puis de 2:03 à 3:11, "Turn To Ash" de 3:31 à 4:03, les premiers instants de "Hallways Of Catatonia" puis de 2:04 à 3:08, les premiers instants de "Wretching Hellscape" suivi par cette séquences allant de 2:06 à 4:02) et d’autres au groove particulièrement bien senti lors desquelles on se laissera aller à dodeliner de la tête avec le sourire ("Spire Of Barbaric Subexistence" à 4:24, "Hallways Of Catatonia" à 1:05 et 3:09, "Wretching Hellscape" à 2:21 et 4:17). Bref, encore une fois, rien de bien sorcier dans le genre Death / Doom caverneux même si pour le coup Decaying Crypt parvient tout de même à se distinguer grâce à son chanteur qui en plus de ce growl particulièrement profond se fend également de quelques hurlements et autres lignes de chant certes moins monstrueuses mais nettement plus dérangés comme par exemple sur "Spire Of Barbaric Subexistence" à 3:12, "Turn To Ash" à 1:54, "Hallways Of Catatonia" à 0:49 et "Wretching Hellscape" à 1:28.



Sorti il y a déjà plus de trois ans, cette première démo des Américains de Decaying Crypt a probablement dû déjà tourner un certain nombre de fois chez quelques-uns d’entre vous. Ceux qui par contre seraient passés à côté de ces quelques compositions seraient donc bien avisés d’y jeter une oreille attentive car sans rien révolutionner, le groupe originaire de Seattle livre ici cinq titres particulièrement bien troussés qui n’ont finalement pas grand chose à envier aux cadors de la profession. On verra ce que la suite nous réserve mais si Decaying Crypt est en mesure de poursuivre dans cette voie tout en étant capable d’élever son niveau de jeu, il y a fort à parier qu’il s’impose assez rapidement comme un incontournable du genre. Affaire à suivre donc...

